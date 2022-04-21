Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну. ФОТО
19 апреля Шумская громада Тернопольской области "живым коридором" встречала тело погибшего 38-летнего воина Сергея Грищука, который погиб 3 апреля, защищая от российского оккупанта наше государство. Он специально вернулся из Польши, чтобы защищать страну от оккупантов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Шумской громады Вадим Боярский, информирует Цензор.НЕТ.
В с. Большая Иловица был совершен чин похорона погибшего.
Почтить память добровольца пришли почти все односельчане погибшего, жители громады, представители власти, духовенство и военнослужащие. Панихиду в Церкви Вознесения Господня отслужили священники ПЦУ во главе с архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором.
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Глибокі співчуття рідним.
Таких, як він, багато.
Чоловіки повернулися з-за кордону і пішли боронити рідну землю. І загинули за нашу свободу.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!