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Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну. ФОТО

19 апреля Шумская громада Тернопольской области "живым коридором" встречала тело погибшего 38-летнего воина Сергея Грищука, который погиб 3 апреля, защищая от российского оккупанта наше государство. Он специально вернулся из Польши, чтобы защищать страну от оккупантов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Шумской громады Вадим Боярский, информирует Цензор.НЕТ.

В с. Большая Иловица был совершен чин похорона погибшего.

Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 01
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 02
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 03
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 04
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 05

Почтить память добровольца пришли почти все односельчане погибшего, жители громады, представители власти, духовенство и военнослужащие. Панихиду в Церкви Вознесения Господня отслужили священники ПЦУ во главе с архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором.

Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 06
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 07
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 08
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 09
Тернопольщина простилась с погибшим 38-летним воином Сергеем Грищуком, вернувшимся из Польши, чтобы защищать страну 10

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память (1496) военнослужащие (6149) потери (4398) Тернопольская область (729)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.04.2022 09:41 Ответить
Світла пам'ять Захиснику України.
Глибокі співчуття рідним.

Таких, як він, багато.
Чоловіки повернулися з-за кордону і пішли боронити рідну землю. І загинули за нашу свободу.
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21.04.2022 09:50 Ответить
Слава Герою!
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21.04.2022 09:54 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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21.04.2022 09:56 Ответить
Земля пухом !Пам'ятаймо наших ГЕРОЇВ завжди !,Слава Героям України !
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21.04.2022 10:26 Ответить
Герої не вмирають!
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21.04.2022 10:57 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2022 12:03 Ответить
Царство небесное Герою! Вечная память!
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26.06.2022 18:51 Ответить
 
 