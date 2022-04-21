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Новости Фото Война
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Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА. ФОТО

За последние сутки россияне ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно – на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Авдеевском направлении россияне попытались прорвать нашу оборону, но потерпели неудачу. В самом городе российские снаряды за сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение. Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения – к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению подачи газа.

"В Очеретино повреждены дома и перебиты электросети. В Марьинской громаде под обстрелами - Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждено электроснабжение — специалисты работают над восстановлением. На Торецком направлении под огнем "Градов" - Нью-Йорк и близлежащие села. Есть поврежденное жилье, но, к счастью, без пострадавших", – отметил Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела оккупантами ранены 5 гражданских лиц в Донецкой области, - Кириленко

Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 01
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 02
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 03
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 04
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 05
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 06
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 07
Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА 08

армия РФ (19350) Донецкая область (9734) Кириленко Павел (638)


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Тварі москальські
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21.04.2022 11:03 Ответить
Писаки, прочитайте значення слова але, ви жалкуєте, що відбилися від кацапів?
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21.04.2022 11:09 Ответить
Пока не начнется системная и массовая работа по уничтожению тыловых вражеских коммуникаций подвоза боеприпасов, обстрелы будут только усиливаться.
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21.04.2022 11:44 Ответить
 
 