Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА. ФОТО

За последние сутки россияне ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно – на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Авдеевском направлении россияне попытались прорвать нашу оборону, но потерпели неудачу. В самом городе российские снаряды за сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение. Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения – к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению подачи газа.

"В Очеретино повреждены дома и перебиты электросети. В Марьинской громаде под обстрелами - Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждено электроснабжение — специалисты работают над восстановлением. На Торецком направлении под огнем "Градов" - Нью-Йорк и близлежащие села. Есть поврежденное жилье, но, к счастью, без пострадавших", – отметил Кириленко.

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