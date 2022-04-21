Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей. ФОТО

Депутат Херсонского городского совета от политической партии "Нам здесь жить" уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Также ему уже выбрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага. Имея доступ к документам, он собирал и передавал так называемому куратору – представителю страны-агрессора сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участников боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию. Кроме того, подозреваемый призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал в проведении ремонта их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов прихода "русского мира" на Херсонщину.

За совершение уголовного правонарушения подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

О задержании местного депутата отчитывается также Управление СБ Украины в Херсонской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что последний был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

"После начала вооруженной агрессии РФ против Украины оказывал помощь стране-оккупанту в осуществлении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности государства. Кроме того, лично выполнял задачи представителей страны-агрессора по конспиративному размещению военнослужащих вооруженных сил РФ и патрулю" , – отмечают в СБУ.

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Депутат задержан при выезде с временно оккупированной территории Херсонской области в г. Одессу, он впоследствии планировал покинуть территорию Украины вместе с семьей. При этом семья депутата и он имел при себе паспорта граждан иностранного государства.

"20.04.2022, учитывая особый порядок осуществления досудебного расследования в отношении депутатов местных советов, руководством Херсонской областной прокуратуры, указанному лицу уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК. По результатам рассмотрения ходатайства суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - резюмируют в СБУ.