Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей. ФОТО
Депутат Херсонского городского совета от политической партии "Нам здесь жить" уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Также ему уже выбрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага. Имея доступ к документам, он собирал и передавал так называемому куратору – представителю страны-агрессора сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участников боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию. Кроме того, подозреваемый призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал в проведении ремонта их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов прихода "русского мира" на Херсонщину.
За совершение уголовного правонарушения подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
О задержании местного депутата отчитывается также Управление СБ Украины в Херсонской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что последний был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
"После начала вооруженной агрессии РФ против Украины оказывал помощь стране-оккупанту в осуществлении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности государства. Кроме того, лично выполнял задачи представителей страны-агрессора по конспиративному размещению военнослужащих вооруженных сил РФ и патрулю" , – отмечают в СБУ.
Депутат задержан при выезде с временно оккупированной территории Херсонской области в г. Одессу, он впоследствии планировал покинуть территорию Украины вместе с семьей. При этом семья депутата и он имел при себе паспорта граждан иностранного государства.
"20.04.2022, учитывая особый порядок осуществления досудебного расследования в отношении депутатов местных советов, руководством Херсонской областной прокуратуры, указанному лицу уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК. По результатам рассмотрения ходатайства суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - резюмируют в СБУ.
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З родиною? Теща допомогала?
Товариство! Нам впарюють чергову туфту, вам не здається?
Ви хоч тепер бачите, за яких гнид і перевертнів багато з вас віддавав свої голоси?
Яке блюзнірство - партія "Нам тут жити" - і паспорти іншої країни.
Не скажу, що в нас все "ОК", але:
Шестеро депутатів Івано-Франківської міської ради та заступник мера пішли служити у військо.
Петро Шкутяк (заст. мера), Андрій Грималюк (10 гірсько-штурмова бригада), Роман Марцінків (артилерійський підрозділ), Володимир Яблонь, Маріанна Продан, Михайло Нагірний, Олег Капустяк, пише https://galka.if.ua/ Галка .
От така ідея "рускава мира"
Скільки ще зкацаплених перевертнів зраджує Україну!!!
На усих, свій час!!
Слава Україні !!
"Співробітник УСБУ в Херсонській області допомагав загарбникам, корегував вогонь, - соцмережі
Помічник начальника УСБУ в Херсонській області - керівник АТЦ полковник Ігорь Садохін затриманий за державну зраду"
https://www.depo.ua/ukr/author/v.gusakov В'ячеслав Херсонський 2 березня 2022, 17:09
VIIІ скликання
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F ОПЗЖ (15)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%C2%BB Нам тут жити (13)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу (11)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Наш край (7)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність (7)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB ВО «Батьківщина» (6)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%C2%BB Блок Володимира Сальдо (5)
А хтось ще питає - чому там зброю не роздали.
Х**улі толку...(кормить, перевіряти стан здоров'я та інше)
Вломити сильно "пи**з*ди" і потім обміняти на українця.
А воно хай доживає своє життя в мухосранску
І так потрібно робити з кожним НЕ УКРАЇНЦЕМ!!!
Доречі....Шуфрич, уже непи**зжений 2 місяці.
Дякую Бутусову за профілактику!!!
Люблю і обожнюю Україну!!!