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Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей. ФОТО

Депутат Херсонского городского совета от политической партии "Нам здесь жить" уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Также ему уже выбрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага. Имея доступ к документам, он собирал и передавал так называемому куратору – представителю страны-агрессора сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участников боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию. Кроме того, подозреваемый призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал в проведении ремонта их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов прихода "русского мира" на Херсонщину.

За совершение уголовного правонарушения подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

О задержании местного депутата отчитывается также Управление СБ Украины в Херсонской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что последний был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

"После начала вооруженной агрессии РФ против Украины оказывал помощь стране-оккупанту в осуществлении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности государства. Кроме того, лично выполнял задачи представителей страны-агрессора по конспиративному размещению военнослужащих вооруженных сил РФ и патрулю" , – отмечают в СБУ.

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Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей 01
Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей 02
Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей 03

Депутат задержан при выезде с временно оккупированной территории Херсонской области в г. Одессу, он впоследствии планировал покинуть территорию Украины вместе с семьей. При этом семья депутата и он имел при себе паспорта граждан иностранного государства.

"20.04.2022, учитывая особый порядок осуществления досудебного расследования в отношении депутатов местных советов, руководством Херсонской областной прокуратуры, указанному лицу уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК. По результатам рассмотрения ходатайства суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - резюмируют в СБУ.

Автор: 

армия РФ (19350) прокуратура (5020) СБУ (19924) Херсон (2839) коллаборационизм (872) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+32
Чергова мерзенна гнида...
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21.04.2022 13:16
+20
Звертаю увагу мешканців півдня і сходу України.
Ви хоч тепер бачите, за яких гнид і перевертнів багато з вас віддавав свої голоси?
Яке блюзнірство - партія "Нам тут жити" - і паспорти іншої країни.

Не скажу, що в нас все "ОК", але:

Шестеро депутатів Івано-Франківської міської ради та заступник мера пішли служити у військо.

Петро Шкутяк (заст. мера), Андрій Грималюк (10 гірсько-штурмова бригада), Роман Марцінків (артилерійський підрозділ), Володимир Яблонь, Маріанна Продан, Михайло Нагірний, Олег Капустяк, пише https://galka.if.ua/ Галка .
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21.04.2022 13:24
+17
О Д Н О З Н А Ч Н О
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21.04.2022 13:16
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Чергова мерзенна гнида...
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21.04.2022 13:16 Ответить
тепер наз - нам тут сид1ти
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21.04.2022 14:44 Ответить
О Д Н О З Н А Ч Н О
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21.04.2022 13:16 Ответить
Шо там зрадник родить поруч з патріотом?
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21.04.2022 13:22 Ответить
А хто з них двох зрадник?
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21.04.2022 13:49 Ответить
мабуть той, хто до дугіна їздив ...
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21.04.2022 13:54 Ответить
а хто патриот?!
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21.04.2022 13:55 Ответить
Немає там зрадників!
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21.04.2022 15:21 Ответить
ПОЧЕМУ ДО СИХ ЦЕЛ. СЛАВА ЗСУ! ПОРА УЖЕ.
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21.04.2022 13:34 Ответить
хтось дав команду не робити ракет, які здатні дістати до того мосту...
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21.04.2022 13:58 Ответить
Кернес-Жопкін-Таракани: Харькав, uns her wohnen... яка ж унила у малоросні фантазія
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21.04.2022 13:17 Ответить
Это надо скормить диким бешеным свиньям, живьём бл@дь!!!
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21.04.2022 13:18 Ответить
А назва яка промовиста у партєйки - "Нам тут жити"...
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21.04.2022 13:20 Ответить
Чому він ще ходить своїми ногами?
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21.04.2022 13:20 Ответить
Я считаю что если "Військовий стан", то нужно в одном кабинете подозрение объявить, во втором приговор зачитать а за углом привести Приговор в исполнение.
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21.04.2022 13:21 Ответить
То це він виходи з Криму розміновував?
З родиною? Теща допомогала?

Товариство! Нам впарюють чергову туфту, вам не здається?
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21.04.2022 13:22 Ответить
Їбало замазане значить решту замажуть
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21.04.2022 13:23 Ответить
Звертаю увагу мешканців півдня і сходу України.
Ви хоч тепер бачите, за яких гнид і перевертнів багато з вас віддавав свої голоси?
Яке блюзнірство - партія "Нам тут жити" - і паспорти іншої країни.

Не скажу, що в нас все "ОК", але:

Шестеро депутатів Івано-Франківської міської ради та заступник мера пішли служити у військо.

Петро Шкутяк (заст. мера), Андрій Грималюк (10 гірсько-штурмова бригада), Роман Марцінків (артилерійський підрозділ), Володимир Яблонь, Маріанна Продан, Михайло Нагірний, Олег Капустяк, пише https://galka.if.ua/ Галка .
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21.04.2022 13:24 Ответить
Я видалив свій комент, бо він не на часі. Сподіваюсь ви його особисто побачили . Не треба піарити депутатів, з міфичним "військом", та ділити країну на радість ворогу. Воює вся Україна. Спитайте це у захісників з Азова, де більшість хлопців з покищо россійскомовного Сходу та Півдня
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21.04.2022 22:41 Ответить
"Нам тут жити" - планував залишити територію України разом із родиною.

От така ідея "рускава мира"
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21.04.2022 13:27 Ответить
Катюзі, по заслузі!!
Скільки ще зкацаплених перевертнів зраджує Україну!!!
На усих, свій час!!
Слава Україні !!
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21.04.2022 13:28 Ответить
Повесить тварь публично!!!
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21.04.2022 13:29 Ответить
Непотрібно йому пику замазувати, країна повинна знати і бачити своїх «хероїв»
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21.04.2022 13:29 Ответить
Хороший улов!
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21.04.2022 13:34 Ответить
Головне - не вийти на самих себе:

"Співробітник УСБУ в Херсонській області допомагав загарбникам, корегував вогонь, - соцмережі

Помічник начальника УСБУ в Херсонській області - керівник АТЦ полковник Ігорь Садохін затриманий за державну зраду"

https://www.depo.ua/ukr/author/v.gusakov В'ячеслав Херсонський 2 березня 2022, 17:09
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21.04.2022 13:39 Ответить
Цього не може бути. Я добре знаю цю людину. Він дуже порядна людина, налаштована проукраїнськи. Патрулювання міста він організував ще до прихода окупантів. Почитайте його лепту у ФБ. Допомагав людям. Хтось його підставив. Це чиясь помста, може Стремоусова, ворогів нашталт було достатньо. Чому б тоді йому їхати до Одеси. Коли він міг вивезти родину через Крим.
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21.04.2022 13:42 Ответить
а що ти скажеш за паспорти інших держав, які в нього знайшли?
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21.04.2022 14:03 Ответить
Нам тут красти. А ФИО? Родина должна знать своих "героев".
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21.04.2022 13:42 Ответить
скотиняка вбила кучу народу. Хіба не мона його кончити на місці, бо ж воєнний час. Втече ж *тобто відпустять такі як воно. А таких як воно - у нас вся Банкова
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21.04.2022 13:44 Ответить
Чому не розстріляний ?
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21.04.2022 14:22 Ответить
цікаво, представником якої фракції він був?
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21.04.2022 14:43 Ответить
Фракції Херсонської міської ради:
VIIІ скликання

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F ОПЗЖ (15)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%C2%BB Нам тут жити (13)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу (11)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Наш край (7)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність (7)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB ВО «Батьківщина» (6)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%C2%BB Блок Володимира Сальдо (5)
А хтось ще питає - чому там зброю не роздали.
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21.04.2022 15:05 Ответить
ну то пусть херсонцы теперь не скулят. Живут так, как проголосовали...
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21.04.2022 16:05 Ответить
Через таких гине багато людей. Досить вже їм прощати все підряд!
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21.04.2022 15:27 Ответить
мудило из політичної партії "Нам тут жити" сдал позиции Украины кацапам а сам с паспортами другой страны (какой?), собрал вещички чтоб тут не жити....я просто в шоке. Для таких должен быть расстрел по законам военного времени. Семью списки в интерпол, и конфискация имущества.
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21.04.2022 16:07 Ответить
Я б його не садив до в'язниці...
Х**улі толку...(кормить, перевіряти стан здоров'я та інше)
Вломити сильно "пи**з*ди" і потім обміняти на українця.
А воно хай доживає своє життя в мухосранску

І так потрібно робити з кожним НЕ УКРАЇНЦЕМ!!!

Доречі....Шуфрич, уже непи**зжений 2 місяці.
Дякую Бутусову за профілактику!!!

Люблю і обожнюю Україну!!!
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21.04.2022 18:55 Ответить
 
 