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Россияне массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше, - советник мэра Андрющенко. КАРТА

Российские захватчики обустроили несколько братских могил в деревне Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых ими мариупольцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Настоящее время. Военные преступления. В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев нами установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш (координаты: 47,05642° С, 37,30717° В). районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью.
Важная деталь: все тела помещены в пластиковые пакеты. Это подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте - в районе промзоны в Мариуполе. Это - прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь никогда не станет российской победой. Его защитники каждый день мастерски находят возможность, чтобы убивать и уничтожать кафиров, - Бутусов

Россияне массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше, - советник мэра Андрющенко 01
Россияне массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше, - советник мэра Андрющенко 02

армия РФ (19350) захоронения (219) Мариуполь (5717) военные преступления (1437) Андрющенко Петр (582)


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Хробаки кацапські замітають своі криваві сліди від людських очей !

Здохните , орки , всі там 100%
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21.04.2022 14:04 Ответить
До речі про здачу зброї, в Маріуполі було чимало українських військовослужбовців. Але якби ще вспіли развернути тероборону - сітуація там була б краще.
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21.04.2022 14:06 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 14:11 Ответить
Наверняка среди убитых дети, старики, женщины. Но кацапов это совсем не волнует. Они будут под рогат и шансон уничтожать следы своих злодеяний. Кацапам чужды муки совести, чужды сочувствие.
Так зачем искать человеческое в кацапах? Зачем пытаться им что-то объяснить, показать, доказать? Кацапов надо просто уничтожать. Уничтожать всех и везде. Кацап это антропоморфное сатанинское чудовище, которое питается человеческими страданиями.
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21.04.2022 14:14 Ответить
Індивідуальне покарання для орків є НЕПРИЙНЯТНИМ!
НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНИМ ПОКАРАННЯМ ЗА ЗДІЙСНЕНІ ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА Є ЗНИЩЕННЯ РФ ЯК СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН З ВИДІЛЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ ФОРМУВАНЬ В МЕЖАХ ЇХ ТЕРИТОРІЙ ІСТОРИЧНОГО ФОРМУВАННЯ!
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21.04.2022 14:18 Ответить
Це ці люди, які не змогли пройти фільтрацію у Мангуші, їх тисячі, цих жертв російських фашистів .... Є інтервью з дівчиною, як її сім'я змогла вирватись з цього АДУ!

"Хотіла померти швидко": 17-річна дівчина з Маріуполя розповіла про пережитий жах"

https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/hotila-pomerti-shvidko-17-richna-divchina-z-mariupolya-rozpovila-pro-perezhitiy-zhah-novini-ukrajini-amp-11791719.html
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21.04.2022 14:58 Ответить
 
 