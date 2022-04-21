Россияне массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше, - советник мэра Андрющенко. КАРТА
Российские захватчики обустроили несколько братских могил в деревне Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых ими мариупольцев.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Настоящее время. Военные преступления. В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев нами установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш (координаты: 47,05642° С, 37,30717° В). районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью.
Важная деталь: все тела помещены в пластиковые пакеты. Это подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте - в районе промзоны в Мариуполе. Это - прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", - рассказал он.
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Здохните , орки , всі там 100%
Так зачем искать человеческое в кацапах? Зачем пытаться им что-то объяснить, показать, доказать? Кацапов надо просто уничтожать. Уничтожать всех и везде. Кацап это антропоморфное сатанинское чудовище, которое питается человеческими страданиями.
НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНИМ ПОКАРАННЯМ ЗА ЗДІЙСНЕНІ ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА Є ЗНИЩЕННЯ РФ ЯК СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН З ВИДІЛЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ ФОРМУВАНЬ В МЕЖАХ ЇХ ТЕРИТОРІЙ ІСТОРИЧНОГО ФОРМУВАННЯ!
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