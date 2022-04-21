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Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Село Горенка под Киевом почти полностью разрушено в результате российской военной агрессии в регионе. По данным ООН, повреждения наблюдаются почти на 80% территории населённого пункта.

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 01
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 02
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 03
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 04
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 05
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 06
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 07
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 08
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 09
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 10

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 11
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 12
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 13

Також дивіться: Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 14
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 15
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 16
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 17

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 18
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 19
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 20
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 21
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 22
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 23
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 24
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 25
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 26
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 27
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 28
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 29
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 30
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 31
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 32
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 33
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 34
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 35

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 36
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 37

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 38
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 39
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 40
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 41

Також дивіться: Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж


Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 42
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 43
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 44
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 45
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 46
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 47
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 48
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 49
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 50
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 51
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 52
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 53

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 54

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 55
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 56

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 57
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 58
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 59
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 60
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 61
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 62

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 63


Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 64
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 65
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 66

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 67
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 68

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 69
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 70
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 71
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 72
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 73
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 74
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 75
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 76
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 77
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 78

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля

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Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 80
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 81
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 82
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 83
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 84
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 85
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 86

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 87
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 88
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 89
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 90
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 91
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 92
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 93
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 94
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 95
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 96
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 97
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 98
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 99
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 100
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 101
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 102
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 103
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 104
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 105
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 106
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 107
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 108
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 109
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 110
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 111
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 112
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 113

Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 114
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 115
Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева 116

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Киевская область (4150) обстрел (27336) Богачук Олег (1462)


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Боже милий.
Бабуся, одинокі котики, собачки, дерево в цвіту і ще одна кухонна шафка, яка вберегла своє начиння.
Господи, захисти світ від "россійско-путінського міра".
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21.04.2022 20:04 Ответить
Нужно что б Европа экстрадировала в Украину всех шалав и ********* *****, которые еще не свалили в парашу. Будем их тут пытать на камеру и касеты отправлять плешивой *******!!!
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21.04.2022 20:07 Ответить
Вчора був там. Нам потрібна лише Перемога.
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21.04.2022 20:11 Ответить
Котики живі.Абрикоса цвіте.Відбудуємо.
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21.04.2022 20:17 Ответить
Після відновлення села той памятник лишити в такому вигляді,тільки доповнити,хто коли.
Димохід і обрізане дерево-символічно.
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21.04.2022 21:07 Ответить
Пам'ятник радянському солдату розстріляли прямо в серце. При чому це не випадкове попадання - ціли ли з БМП чи БМД (воронки безпосередньо біля пам'ятника немає). Причому по реквізиту солдата і датам 1941 - 1945 на стіні переплутати з чимось іншим неможливо. Ось і вся красна ціна їхньому "Дєди воєвалі".....
А знищення обличчя Іісуса Христа показує ясно, які з москалів християни.
Вчинки окупантів явно показали їх гнилу натуру і несправжність їхнього побєдобєсія і православія.
Як були ордою в ХІІІ столітті - так ордою і залишилися.
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22.04.2022 16:31 Ответить
 
 