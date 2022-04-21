Разрушенное оккупантами село Горенка в пригороде Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Село Горенка под Киевом почти полностью разрушено в результате российской военной агрессии в регионе. По данным ООН, повреждения наблюдаются почти на 80% территории населённого пункта.

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.





























Також дивіться: Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж































































Також дивіться: Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж





























































































Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля

















































































Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ