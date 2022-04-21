Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси дальнейшие шаги поддержки Украины. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил дальнейшие шаги по поддержке Украины со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter премьера.

Шмыгаль подчеркнул: "Поддержка Украины и украинцев будет усиливаться в разных сферах: экономической, гуманитарной и военной. Убедился в этом во время встречи со спикером Пелоси и членами Конгресса США. Благодарен партнерам за решительные действия, приближающие победу всего украинского народа".

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