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Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси дальнейшие шаги поддержки Украины. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил дальнейшие шаги по поддержке Украины со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter премьера.

Шмыгаль подчеркнул: "Поддержка Украины и украинцев будет усиливаться в разных сферах: экономической, гуманитарной и военной. Убедился в этом во время встречи со спикером Пелоси и членами Конгресса США. Благодарен партнерам за решительные действия, приближающие победу всего украинского народа".

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Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси дальнейшие шаги поддержки Украины 01

Автор: 

Пелози Нэнси (56) Шмыгаль Денис (2705)


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21.04.2022 21:08 Ответить
Все рівно що побалакати з собакою Байдена. Політична бактерія
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21.04.2022 21:09 Ответить
... у порівнянні хочаб із Яценюком, до котрого є багато питань
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21.04.2022 21:17 Ответить
Добрий знак. на днях ця Палата має затвердити закон про ленд-ліз для України. Тому зустріч ця є дуже важливою для нас.
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21.04.2022 21:37 Ответить
Ще 7-го квітня сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає ленд-ліз для України, а
Пелосі навмисно затримала на добу цей документ який мав бути розглянутий "палатою представників". В результаті всі високопосадовці пішли на двох тижневі канікули і тим самим перенесли цю процедуру. Після розгляду це рішення має ухвалити ще Байден. Тобто важливий як повітря для України законопроєкт, завдяки деяким бюрократам, відкладається на невизначений термін!!!!
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21.04.2022 22:34 Ответить
Їй на пенсію вже давно треба.

Самі американці сміються і кажуть, що потрібно вводити віковий ценз.
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22.04.2022 02:46 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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21.04.2022 23:15 Ответить
 
 