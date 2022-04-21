Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси дальнейшие шаги поддержки Украины. ФОТО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил дальнейшие шаги по поддержке Украины со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter премьера.
Шмыгаль подчеркнул: "Поддержка Украины и украинцев будет усиливаться в разных сферах: экономической, гуманитарной и военной. Убедился в этом во время встречи со спикером Пелоси и членами Конгресса США. Благодарен партнерам за решительные действия, приближающие победу всего украинского народа".
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Пелосі навмисно затримала на добу цей документ який мав бути розглянутий "палатою представників". В результаті всі високопосадовці пішли на двох тижневі канікули і тим самим перенесли цю процедуру. Після розгляду це рішення має ухвалити ще Байден. Тобто важливий як повітря для України законопроєкт, завдяки деяким бюрократам, відкладається на невизначений термін!!!!
Самі американці сміються і кажуть, що потрібно вводити віковий ценз.
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...