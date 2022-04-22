Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, 190 из них уже работают - Гетманцев

По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – отметил Гетманцев.

По его словам, еще 520 предприятий передано на транспортировку.

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