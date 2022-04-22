Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, 190 из них уже работают - Гетманцев
По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – отметил Гетманцев.
По его словам, еще 520 предприятий передано на транспортировку.
Топ комментарии
+7 Claudia Smith
показать весь комментарий22.04.2022 08:30
+6 Бяка Бука
показать весь комментарий22.04.2022 07:55
+6 Виктор Соколенко #446514
показать весь комментарий22.04.2022 08:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але спочатку хай справді відчитаються, як вони налагодили випуск патронів, снарядів і нептунів на заході України