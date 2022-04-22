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Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, 190 из них уже работают - Гетманцев

По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – отметил Гетманцев.

По его словам, еще 520 предприятий передано на транспортировку.

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Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, 190 из них уже работают - Гетманцев 01

Автор: 

предприятие (230) боевые действия (4125) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+7
цей гетьманцев під судом зараз повинен бути
але спочатку хай справді відчитаються, як вони налагодили випуск патронів, снарядів і нептунів на заході України
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22.04.2022 08:30
+6
И оборонные заводы тоже? Патронный завод уже работает, да? Или только битумные заводики для асфальтного распила?
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22.04.2022 07:55
+6
Запитання до влади які ЗЛИЛИ Херсонщину. Як ви могли таке допустити? Рашисти в другій половині дня були вже в Новій Каховці. Їхали по дорозі швидше чим на параді. А ТЕПЕР...."Отдам 3 комнатную квартиру за евакуацыю 3 взрослых и 4 детей с таврийска или новой Каховки на Кривой Рог или Кропивницкий дорогу знаем". Люди пробують всіма засобами виїхати з міста,але на сьогодні відкритий тільки один напрямрк-Крим і вже далі як кому повезе.....
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22.04.2022 08:37
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И оборонные заводы тоже? Патронный завод уже работает, да? Или только битумные заводики для асфальтного распила?
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22.04.2022 07:55 Ответить
цей гетьманцев під судом зараз повинен бути
але спочатку хай справді відчитаються, як вони налагодили випуск патронів, снарядів і нептунів на заході України
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22.04.2022 08:30 Ответить
"переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу." Але в найближчий час ми їх задавим податками, завіряю! - Гетьманцев...
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22.04.2022 08:35 Ответить
Запитання до влади які ЗЛИЛИ Херсонщину. Як ви могли таке допустити? Рашисти в другій половині дня були вже в Новій Каховці. Їхали по дорозі швидше чим на параді. А ТЕПЕР...."Отдам 3 комнатную квартиру за евакуацыю 3 взрослых и 4 детей с таврийска или новой Каховки на Кривой Рог или Кропивницкий дорогу знаем". Люди пробують всіма засобами виїхати з міста,але на сьогодні відкритий тільки один напрямрк-Крим і вже далі як кому повезе.....
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22.04.2022 08:37 Ответить
Де можна подивитися джипіес координати цих підприємств, шановний г.?
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22.04.2022 08:38 Ответить
А як по гуманітарці? Вже треба митом обкладати,бо "велике годівництво" на митніці трохи схудло?
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22.04.2022 08:56 Ответить
А як по гуманітарці? Вже треба митом обкладати,бо "велике годівництво" на митніці трохи схудло?
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22.04.2022 08:56 Ответить
А як по гуманітарці? Вже треба митом обкладати,бо "велике годівництво" на митніці трохи схудло?
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22.04.2022 08:56 Ответить
Гетьманцев,а як з гуманітаркою? Вже треба митом обкладати,бо " велике годівництво" на митниці схудло?
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22.04.2022 08:58 Ответить
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:00 Ответить
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:02 Ответить
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:02 Ответить
"я зроблю все, щоб ці заводи не працювали" - гетьманцев !!!
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22.04.2022 09:16 Ответить
За останні 30 років, цей діяч гетьманцев, завдав найбільше шкоди українській економіці і продовжує завдавати. Його б перевірити на поліграфі чи не завербований ФСБ.
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22.04.2022 09:21 Ответить
Гетьманцев,як з гуманітаркою?
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22.04.2022 09:25 Ответить
На гуманітарку вже треба мито накладати,бо " велике годівництво" на митниці трохи схудло?
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22.04.2022 09:26 Ответить
Ту шкоду, яку заподіяв цей зелений гі#нюк економіці можна порівняти лише зі шкодою, яку спричинив російський окупант....
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22.04.2022 10:09 Ответить
його старший товариш сівкович був штатним співробітником пятірочки ФСБ, останні памятні дії гетьманцева про провокуванню підриємців, організації мітингів, штурмів якраз і владались в канву дестабілізації управління. Не жаліючи себе пішов навіть на те, що йому трохи попортили фейс - били несильно і дуже - дуже акуратно. А потім прославляння " жорсткої і справедливої руки" мінського маньяка. Шось там Грозев обмовився про 30 шпигунів ФСБ на Печерських пагорбах але примовк. Хоча Вашингтон і Лондон в курсах, їм давно продали все. Портков якось незамітно зник, Холодов (кум мертвечука) швиденько виїхав.... Невідомо, звідки Гетьманцев шле про себе нагадування -дивіться я на місці.
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22.04.2022 11:17 Ответить
То шо там Даня? Порошенко хотів "попіаритись" коли просив додаткові 50 млрд. для ЗСУ?
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22.04.2022 12:42 Ответить
В Западной части Украины появилось множество внедорожников серии АА, КА, АІ, т.е. автомобилей беженцев с Киева и области, за рулем которых сидят безмозглые бараны. Эти твари, бич на дорогах Западной Украины. Указатель поворотов при обгоне, или смены направоения движения никогда не включают, нарушают скоростной режим в населенных, пунктах, не говоря уже на дорогах за пределами населенных пунктов, правила обгона для них не существуют. Может в Киеве и киевской области так принято ездить, а у нас цивилизация и культура поведения за рулем. Автоинспекции надо присмотреться к этим киевским водилам и жестоко их прессовать, т.е. учить уму разуму, а еще лучше пусть убираются к себе домой. Здесь они чужие.
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22.04.2022 16:02 Ответить
 
 