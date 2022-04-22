Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Луганщины, разрушены 7 домов, четверо раненых, - ОВА. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

По его словам, снаряды оккупантов попали в 7 жилых домов, ранены четыре человека.

Гайдай, в частности, сообщил, что за прошедшие сутки российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины.

Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада.

"Мы имеем два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других громадах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска", – добавил Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Рубежном и Попасной российские оккупанты не прорвались, - Гайдай

Кроме того, по его словам, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.



