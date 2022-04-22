Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы, связанные с военной поддержкой для Украины.
"Лидеры обсудили предоставление оборонной военной помощи ВСУ, включая дополнительный пакет на 800 млн долларов, объявленный президентом Байденом… Министр Остин отметил храбрость украинцев и заверил, что США продолжат использовать все имеющиеся инструменты для поддержки Вооруженных сил Украины на фоне российской агрессии", - Пентагон в своем коммюнике передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
С начала каденции Байдена США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 4 млрд долларов, из них 3,4 млрд были выделены после начала полномасштабного вторжения России. Как детализировали в Пентагоне, в последнем пакете – в том числе семьдесят две 155-мм гаубицы и техника для буксировки, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.
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Вінничанин
@vinnicanin
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https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв
ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
А чем министр обороны занимается?