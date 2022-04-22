Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы, связанные с военной поддержкой для Украины.

"Лидеры обсудили предоставление оборонной военной помощи ВСУ, включая дополнительный пакет на 800 млн долларов, объявленный президентом Байденом… Министр Остин отметил храбрость украинцев и заверил, что США продолжат использовать все имеющиеся инструменты для поддержки Вооруженных сил Украины на фоне российской агрессии", - Пентагон в своем коммюнике передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

С начала каденции Байдена США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 4 млрд долларов, из них 3,4 млрд были выделены после начала полномасштабного вторжения России. Как детализировали в Пентагоне, в последнем пакете – в том числе семьдесят две 155-мм гаубицы и техника для буксировки, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Также читайте: Пентагон о новой помощи Украине: 72 гаубицы 155-мм, 144 тыс. снарядов, 121 беспилотник Phoenix Ghost и т.д.









