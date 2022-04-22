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Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне обсудили вопросы, связанные с военной поддержкой для Украины.

"Лидеры обсудили предоставление оборонной военной помощи ВСУ, включая дополнительный пакет на 800 млн долларов, объявленный президентом Байденом… Министр Остин отметил храбрость украинцев и заверил, что США продолжат использовать все имеющиеся инструменты для поддержки Вооруженных сил Украины на фоне российской агрессии", - Пентагон в своем коммюнике передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

С начала каденции Байдена США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 4 млрд долларов, из них 3,4 млрд были выделены после начала полномасштабного вторжения России. Как детализировали в Пентагоне, в последнем пакете – в том числе семьдесят две 155-мм гаубицы и техника для буксировки, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Также читайте: Пентагон о новой помощи Украине: 72 гаубицы 155-мм, 144 тыс. снарядов, 121 беспилотник Phoenix Ghost и т.д.

Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ 01
Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ 02
Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ 03
Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ 04
Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне обсудили военную помощь ВСУ 05

Автор: 

Пентагон (1462) США (26844) Шмыгаль Денис (2705) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+11


Вінничанин

@vinnicanin

·
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:02
+3
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:03
+3
Відразу видно, що цей добродій Остін не москаль!
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22.04.2022 09:03
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Ще треба Томагавк або можна і старенькі Першінг-2. Винищувачі F-15 і штурмовики Тандерболт. Ну і можна взяти пару застарілих фрегатів типу Олівер Канн чи як вони там правильно називаються...
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22.04.2022 08:55 Ответить


Вінничанин

@vinnicanin

·
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1517369903661166592 52 хв

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку,торгував посадами через свого брата,брехав про вагнерівів ,наказав випустити військових злочинців з Бучі,а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт. Вам хоч смішно?
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22.04.2022 09:03 Ответить
Відразу видно, що цей добродій Остін не москаль!
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22.04.2022 09:03 Ответить
стыдно за наших мудаков.уроды .
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22.04.2022 09:09 Ответить
до чого тут ваші мудаки?
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22.04.2022 09:54 Ответить
Ну честно говоря мне не понятно причём здесь Шмигаль? Вдумайтесь там министр обороны и Шмыгаль- он что военный? Честно странно
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22.04.2022 10:48 Ответить
стыдно за наших мудаков.уроды .
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22.04.2022 09:14 Ответить
Там в США хранятся сотни тысяч законсервированной военной техники. Что-то можно подобрать и направить пару тысяч военных ЗСУ для обучения. А вообще учитывая тенденции, кинуть клич по всему миру, какие образцы вооружений и кто хочет испытать на кацапах ? И ватникам хорошо - "героически пагибли за родину и карлика" тем более день пабедобесия надвигается, и корпорациям и продавцам вооружений отлично и Украина-Русь от одноклеточных защищается.
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22.04.2022 09:36 Ответить
Опять шмыгля?
А чем министр обороны занимается?
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22.04.2022 10:47 Ответить
Вот везде где не возьми фиг зна кто кого представляет
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22.04.2022 10:50 Ответить
 
 