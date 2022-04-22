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Новости Фото Война
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Волонтеры "Фонда Добра и Любви" под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек. ФОТОрепортаж

Волонтеры Международной благотворительной организации "Фонд Добра и Любви" три дня проводили эвакуацию на Донбассе.

Из Славянска, Лисичанска, Краматорска и Северодонецка эвакуировали около 500 человек, передает Цензор.НЕТ.

Волонтер Фонда Дмитрий рассказал, что с начала войны волонтеры в общей сложности спасли из прифронтовых зон почти тысячу человек.

Первые эвакуационные поездки совершили в Чернигов, когда боевые действия были в самом разгаре. Дважды привозили туда гуманитарную помощь, а обратно, "без зеленых коридоров" из города эвакуировали более 400 беженцев.

Волонтеры помогают переселенцам подыскать места, куда можно идти дальше, а также предоставляют им убежища, еду и вещи первой необходимости.

Фонд работает в трех направлениях: эвакуация людей, предоставление лекарств и оборудования для больниц и госпиталей, а также карет скорой помощи пострадавшим регионам и раздача гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ срывают эвакуацию. Рубежное под плотными артобстрелами, автобусу не добраться, - Гайдай

В настоящее время работа волонтеров охватывает 9 областей: Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы, работая в партнерстве с правительством Украины и органами власти в регионах, не допустить гуманитарной катастрофы в украинских городах, спасать жизнь мирных людей, эвакуируя их в безопасные регионы и осуществлять комплексную помощь организациям, которые в военное время нуждаются в помощи: больницам, госпиталям, детским домам", - отметил председатель попечительского совета МБО Фонд Добра и Любови Александр Дубовой.

Фонд работает при поддержке Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Киевской ОВЦА, а также партнеров – частных лиц из Украины, частных компаний – партнеров из США, Германии, Чехии, Польши, Испании, Франции, Румынии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супружеская пара волонтеров в Лисичанске попала под обстрел оккупантов: Мужчина погиб, женщина в реанимации

Волонтеры Фонда Добра и Любви под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек 01
Волонтеры Фонда Добра и Любви под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек 02
Волонтеры Фонда Добра и Любви под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек 03
Волонтеры Фонда Добра и Любви под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек 04
Волонтеры Фонда Добра и Любви под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек 05

эвакуация (2081) Донбасс (26956) волонтеры (2636)


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говорил Гайдай еще хрен знает когда - уезжайте! нет, блт, сидели! теперь всех нужно выводить под обстрелами..... шо за люди у нас, нихера не пойму.....
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22.04.2022 11:22 Ответить
коли грім не гряне.- не перехрестяться...в даному випадку ракети і снаряди на голову
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22.04.2022 11:25 Ответить
Многие уже повозвращались, жить не на что, деньги впо не выплачиваются, выдача справок затягивается, а дома все, что нажито за всю жизнь. Так что если Гайдаю нужно, пусть эвакуируется сам на здоровье. Так сказать берет пример с мэр Мариуполя Бойченко, дристанувшего из города в первый день войны.
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22.04.2022 11:29 Ответить
Так ***** Яйценюк и шобла подобных говорили же падлы - войны не будет, остаёмся, эвакуации не надо
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22.04.2022 11:32 Ответить
При чому Яценюк до оп шобли з верещучкою?
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22.04.2022 11:40 Ответить
Ну не тільки Яценюк, майже вся АП шобла, у всіх ток шоу напередодні трубили, мовляв "війни не буде, евакуації не треба", в той час як три місяці вже Пентагон і англійці на все горло кричали - евакуюйте людей, буде вiйна...
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22.04.2022 11:52 Ответить
Яценюк це особисте я так розумію?
Він з тих хто як раз наполягав що війна буде, коли в ОП гнали на США, бо начебто лякають інвесторів...
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22.04.2022 13:21 Ответить
Помагай вам Бог
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22.04.2022 11:30 Ответить
 
 