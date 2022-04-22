Волонтеры "Фонда Добра и Любви" под обстрелами эвакуировали с Донбасса около 500 человек. ФОТОрепортаж

Волонтеры Международной благотворительной организации "Фонд Добра и Любви" три дня проводили эвакуацию на Донбассе.

Из Славянска, Лисичанска, Краматорска и Северодонецка эвакуировали около 500 человек, передает Цензор.НЕТ.

Волонтер Фонда Дмитрий рассказал, что с начала войны волонтеры в общей сложности спасли из прифронтовых зон почти тысячу человек.

Первые эвакуационные поездки совершили в Чернигов, когда боевые действия были в самом разгаре. Дважды привозили туда гуманитарную помощь, а обратно, "без зеленых коридоров" из города эвакуировали более 400 беженцев.

Волонтеры помогают переселенцам подыскать места, куда можно идти дальше, а также предоставляют им убежища, еду и вещи первой необходимости.

Фонд работает в трех направлениях: эвакуация людей, предоставление лекарств и оборудования для больниц и госпиталей, а также карет скорой помощи пострадавшим регионам и раздача гуманитарной помощи.

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В настоящее время работа волонтеров охватывает 9 областей: Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы, работая в партнерстве с правительством Украины и органами власти в регионах, не допустить гуманитарной катастрофы в украинских городах, спасать жизнь мирных людей, эвакуируя их в безопасные регионы и осуществлять комплексную помощь организациям, которые в военное время нуждаются в помощи: больницам, госпиталям, детским домам", - отметил председатель попечительского совета МБО Фонд Добра и Любови Александр Дубовой.

Фонд работает при поддержке Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Киевской ОВЦА, а также партнеров – частных лиц из Украины, частных компаний – партнеров из США, Германии, Чехии, Польши, Испании, Франции, Румынии.

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