Российские оккупанты "мобилизовали" и утилизировали в Мариуполе донецкого музыканта Бобровского и краеведа Жарова, - журналист Казанский. ФОТО
Российские оккупанты "мобилизовали" и отправили на верную смерть донецкого музыканта Александра Бобровского и донецкого краеведа Анатолия Жарова.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Новости мобилизации (или, как говорят в Донецке - "могилизации"). Российские убийцы утилизировали в Мариуполе еще одного известного донецкого музыканта - Александра Бобровского (ранее там же отправили на мясо джазмена Звягинцева). А также отправили на смерть 52- летнего донецкого краеведа Анатолия Жарова, в свое время прославившегося тем, что нашел могилу основателя Донецка Джона Юза.
Жаров поддерживал Россию – Россия отплатила ему тем, что без подготовки отправила как живую приманку под снаряды.
Не представляю, кем нужно быть, чтобы живя на Донбассе, поддерживать Россию после случившегося. Столько несчастий, смертей, разрушений и издевательств Донецкая земля даже от гитлеровцев не терпела. Те хотя бы донецких ботаников не переодевали в свою форму и не бросали под советские танки. А россияне до этого дошли", – рассказал он.
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"В Донецке -ти играешь джаз
А завтора- Мариуполь сдашь"
Серьезно?
какая им разница....., а на бамбасе люди "второго сорта", а в Украине - третьего....
Подох УБЛЮДОК!!!!
Тихо уползал в тайгу
в жопу раненый Шойгу...
С топором в спине *****
всдед за ним в тайгу ползло...