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Российские оккупанты "мобилизовали" и утилизировали в Мариуполе донецкого музыканта Бобровского и краеведа Жарова, - журналист Казанский. ФОТО

Российские оккупанты "мобилизовали" и отправили на верную смерть донецкого музыканта Александра Бобровского и донецкого краеведа Анатолия Жарова.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Новости мобилизации (или, как говорят в Донецке - "могилизации"). Российские убийцы утилизировали в Мариуполе еще одного известного донецкого музыканта - Александра Бобровского (ранее там же отправили на мясо джазмена Звягинцева). А также отправили на смерть 52- летнего донецкого краеведа Анатолия Жарова, в свое время прославившегося тем, что нашел могилу основателя Донецка Джона Юза.

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Жаров поддерживал Россию – Россия отплатила ему тем, что без подготовки отправила как живую приманку под снаряды.

Не представляю, кем нужно быть, чтобы живя на Донбассе, поддерживать Россию после случившегося. Столько несчастий, смертей, разрушений и издевательств Донецкая земля даже от гитлеровцев не терпела. Те хотя бы донецких ботаников не переодевали в свою форму и не бросали под советские танки. А россияне до этого дошли", – рассказал он.

Российские оккупанты мобилизовали и утилизировали в Мариуполе донецкого музыканта Бобровского и краеведа Жарова, - журналист Казанский 01
Российские оккупанты мобилизовали и утилизировали в Мариуполе донецкого музыканта Бобровского и краеведа Жарова, - журналист Казанский 02
Российские оккупанты мобилизовали и утилизировали в Мариуполе донецкого музыканта Бобровского и краеведа Жарова, - журналист Казанский 03

армия РФ (19375) ликвидация (3598) россия (95683) Донбасс (26956) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+48
Буде акомпанувати Кобзону
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22.04.2022 11:39
+37
Тут головнi слова: "за освобождение Мариуполя" В цьому весь Донбас як не долонi.
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22.04.2022 11:40
+36
дамбас порожняк не гонит (с) дамбас
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22.04.2022 11:36
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дамбас порожняк не гонит (с) дамбас
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22.04.2022 11:36 Ответить
Та да! Всі рефрижератор заповнені щажмуреними музикантами, краєзнавцями і іншими ватними ново-малоросами.
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22.04.2022 12:09 Ответить
ну да. порожняк нє гонят
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22.04.2022 12:41 Ответить
Буде акомпанувати Кобзону
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22.04.2022 11:39 Ответить
Дідько в пеклі, вирішив зібрати великий оркестр на день -побєдобєсія
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22.04.2022 11:46 Ответить
На концерт кабздоха.
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22.04.2022 11:39 Ответить
Тут головнi слова: "за освобождение Мариуполя" В цьому весь Донбас як не долонi.
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22.04.2022 11:40 Ответить
Задзеркалля...
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22.04.2022 11:49 Ответить
Так то Денеровский сайт, чего ещё они можуть написать?
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22.04.2022 11:54 Ответить
"Підтримував рашку" = "Не шкода падлу\ідіота"
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22.04.2022 11:40 Ответить
Шкода лише, що так довго жили.
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22.04.2022 12:43 Ответить
Так, тих хто підтримує Кацапію не жаль, бо вони свій бумеранг зловили.Треба мати голову на плечах, кому потрібні зрадники, навіть кацапами вони не потрібні, гарматне м'ясо.Геноцид Путіна стосується кожного, хто жив в Україні і дихав повітрям свободи і знає що це таке. Такі люди для Путіна страх і ненависть, будь якої національності .
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22.04.2022 13:08 Ответить
Епітафія:
"В Донецке -ти играешь джаз
А завтора- Мариуполь сдашь"
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22.04.2022 14:37 Ответить
Музыкант будет аккомпанировать кобзону, а краевед водить их по нычкам ада !
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22.04.2022 11:40 Ответить
Жаров поджарился, а Бобровский уехал в Бобруйск
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22.04.2022 11:41 Ответить
Может хватит называть край угольных нор Донбассом? Отдельные чумные районы Мариупольской области
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22.04.2022 11:41 Ответить
Нашел в Лондоне могилу Джона Юза?
Серьезно?
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22.04.2022 11:42 Ответить
Мабуть першим з донбасят британську візу отримав і вуаля.
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22.04.2022 11:44 Ответить
По ходу, перед тем как найти могилу Юза, он еще и Лондон открыл...
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22.04.2022 11:45 Ответить
Оркестр "Донбасс" не зміг звільнити Донбасс від донбасівського полку Азов.
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22.04.2022 11:42 Ответить
уверенные дяди продолжали учить - так закалялась сталь! (с)
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22.04.2022 11:43 Ответить
Насрать на них.
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22.04.2022 11:43 Ответить
ну дык! орки ж высшая расса!
какая им разница....., а на бамбасе люди "второго сорта", а в Украине - третьего....
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22.04.2022 11:44 Ответить
могу поспорить https://www.youtube.com/watch?v=TOgoLJ91NA8 Трызда символ кацлов
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22.04.2022 11:47 Ответить
А как же шлюх, кучеров и артистов не трогать?
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22.04.2022 11:45 Ответить
отакої!! але ж то невдячні асвабадители..
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22.04.2022 11:45 Ответить
Правильное название новости

Подох УБЛЮДОК!!!!
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22.04.2022 11:46 Ответить
Алеша Ступин отжигает.... ))
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22.04.2022 11:51 Ответить
В скором времени где-то в районе Ямантау...

Тихо уползал в тайгу
в жопу раненый Шойгу...
С топором в спине *****
всдед за ним в тайгу ползло...
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22.04.2022 12:50 Ответить
Они там все больны безнадежно, эта болезнь, до таких невероятных размеров разрослась. Раковая опухоль зла, вся эрефия. Они просто сами себя истребляют, пожирают, уничтожают. Рашка скоро сдохнет!
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22.04.2022 11:52 Ответить
Ну и демоны с ними, одним меньше, одним больше... пихуй.
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22.04.2022 11:56 Ответить
Это справедливо - вата самоуничтожается. Пора бы уже и ватных самок туда же отправить.
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22.04.2022 11:56 Ответить
Були б наші одразу б здалися в полон. А так подохли як свинособаки.
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22.04.2022 11:57 Ответить
Чому як?Це свинособаки і є.
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22.04.2022 15:54 Ответить
Так и надо путинским мразям.
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22.04.2022 11:58 Ответить
ДОВГО ЩЄ КАЗАНСКІЙ БУДЕ НАМАГАТИСЬ ГУМАНІЗУВАТИ ДОНБАСЯДЛО,ТА ВИЖАТИ З НАС СПІВЧУТТЯ ДО ЦИХ ТВАРЮК,ЩО ВІЙНУ В УКРАЇНУ ПРИВЕЛИ???
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22.04.2022 11:59 Ответить
Зрадники, шваль. Нема що додати.
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22.04.2022 12:01 Ответить
кацапи пєрвимі освобождают от жизні своіх особєнно рьяних адептов
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22.04.2022 12:05 Ответить
они взрослые люди и сделали свой выбор, не факт, что они не пошли добровольно, "защищать народ Донбасса от биндеровцев", ну а конец у всех мясных пород предателей один - фарш...
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22.04.2022 12:06 Ответить
закон карми діє!
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22.04.2022 12:10 Ответить
бамбасс паражняк не гонит
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22.04.2022 12:33 Ответить
Проблема в тому,що нащі владні телепні шкодують за цими колаборантами більше ніж ті, "руськомирські,які їх послали на " мясо".
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22.04.2022 12:40 Ответить
Сивоха не хоче провідати колег ?
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22.04.2022 12:41 Ответить
навіщо нам знати про цих любителів руzzкава міра? вони мріяли подохнути за роzzію, вони подохли. мрія всього життя цих істот здійснилась, я за них дуже радий.
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22.04.2022 12:43 Ответить
нарот бимбаса плакаль
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22.04.2022 12:49 Ответить
путин одновременно решает две задачи, - оккупирует Мариуполь и уменьшает популяцию едоков на Дамбасе =) Гений мысли)
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22.04.2022 12:53 Ответить
Путин тренируется на Донбассе , но главная его задача освободить Крым от коренных жителей, а то те кто в больших черных шляпах уже замучились на чемоданах сидеть.
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22.04.2022 13:03 Ответить
Что посеяли в 2014-м, пожинают в 2022-м.
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22.04.2022 13:04 Ответить
Ще два пі...са в утіль списали.Що може бути краще.
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22.04.2022 13:54 Ответить
Денис пише, що Жаров підтримував росію. Може він сам і попросився на війну. Він загинув за свої погляди. Це був його вибір.
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22.04.2022 14:09 Ответить
Підтримував росію ,значить зрадник. Тому бачимо як зрадника нагородила його нова "родіна". Така винагорода чекає всіх зрадників :хтось сам здохне чи стане калікою.., в когось діти ,онуки.
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22.04.2022 14:47 Ответить
Примите мои искренние "И х@й с ними"!
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22.04.2022 15:04 Ответить
Закономерно, во первых, их не жалко, кто их считать будет, в отличии от москвичей, во вторых, они частично украинцы, поэтому их надо уничтожить как можно больше, что соответствует логике окончательного решения украинского вопроса - геноцида.
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22.04.2022 15:58 Ответить
За что боролись на то и напоролись.
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22.04.2022 18:50 Ответить
Смерть гнід і паразитів це радість для оргпнізма України
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23.04.2022 11:59 Ответить
А чому "історик" Крисенко ще не на фронті?
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24.04.2022 02:08 Ответить
 
 