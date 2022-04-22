Нардеп ОПЗЖ Суркис был задержан на границе с 13 часами. Сейчас решают, выпускать или нет, - СМИ. ФОТО
Нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который выехал из Украины в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец. Он вывозил из Украины 13 часов. Сейчас пограничники решают, выпускать его из страны или нет.
Об этом сообщает со ссылкой на источник среди правоохранителей "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
По данным источника, Суркис пытался вывезти через "зеленый коридор" 13 часов. Они не были указаны в декларации. В настоящее время таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.
Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни назад.
По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.
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Окопи рити тварюку
треба зробити так , щоб ВОНИ більше не повертались в Україну
А годинники треба забрать
Про це в інтерв'ю виданню "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340891/ Українська правда " розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, персональне значення Коломойського для організації оборони Дніпра та області - ніяке, для міста важливий лише його фінансовий ресурс. Водночас Філатов навіть не знає, де наразі перебуває Коломойський і чи справді він переїхав до Дніпра.
Там нещодавно один його підручний давав інтерв'ю телеканалу 1+1 і сказав, що він багато чим займається, але не хоче на цьому піаритися.
Ну, нехай покаже, чим він займається з погляду захисту рідного міста, яке зробило його мультимільярдером. У територіальній громаді у нього багато родичів, друзів…
Тобто якщо ми говоримо від імені штабу оборони, це нуль, це зеро.
Про його місцезнаходження теж не можу ні підтвердити, ні спростувати де він знаходиться.", - сказав Філатов.
«Ну раз такое дело
Пусть будет мне хужей».
И в грудь себе вонзила
шишнадцать столовых ножей!
и так куда-то торопился опоздать, или проспать, что аж будильник 13 часов завёл.
у кормушки все те же, кто десятилетиями воровали и продавали страну только сейчас они немного перекрасились.