Нардеп ОПЗЖ Суркис был задержан на границе с 13 часами. Сейчас решают, выпускать или нет, - СМИ. ФОТО

Нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который выехал из Украины в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец. Он вывозил из Украины 13 часов. Сейчас пограничники решают, выпускать его из страны или нет.

Об этом сообщает со ссылкой на источник среди правоохранителей "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

По данным источника, Суркис пытался вывезти через "зеленый коридор" 13 часов. Они не были указаны в декларации. В настоящее время таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.

Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни назад.

По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.

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