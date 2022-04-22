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Нардеп ОПЗЖ Суркис был задержан на границе с 13 часами. Сейчас решают, выпускать или нет, - СМИ. ФОТО

Нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который выехал из Украины в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец. Он вывозил из Украины 13 часов. Сейчас пограничники решают, выпускать его из страны или нет.

Об этом сообщает со ссылкой на источник среди правоохранителей "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

По данным источника, Суркис пытался вывезти через "зеленый коридор" 13 часов. Они не были указаны в декларации. В настоящее время таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.

Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни назад.

По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять военнообязанных мужчин задержаны при попытке перейти границу с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Суркис был задержан на границе с 13 часами. Сейчас решают, выпускать или нет, - СМИ 01

граница (5273) задержание (6679) Суркис (338)


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Топ комментарии
+70
відпустять на бобіку довезуть до кордону і какаву зроблять.. як дістало це продажне керівництво
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22.04.2022 12:56
+35
Я за сусідського песика. Не краде і за Україну ногу відгризе!
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22.04.2022 13:01
+28
Та конечно отпускайте! Накуя задерживать коррупционера, вора, коллаборанта и ватника? Ща Коломойша позвонит кому надо и ещё и извинитесь за то, что побеспокоили "уважаемого" человека.
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22.04.2022 13:00
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гнида
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22.04.2022 13:20 Ответить
Воно ж падло хворе...
Окопи рити тварюку
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22.04.2022 13:20 Ответить
На фронт урода!
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22.04.2022 13:20 Ответить
Ну не пройшов останній транш дірмаку,а боневтик разрулює.
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22.04.2022 13:22 Ответить
По стінці бігають клопи: туди, сюди...
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22.04.2022 13:25 Ответить
Якесь неправильне опзж. Тягло країну в мордор, а саме в гейропу здриснуло.
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22.04.2022 13:28 Ответить
Падло,скільки на онкохворих діток збирають всім світом а його годинників напевно на не одного врятованого достатньо було б.За війну вже мовчу...
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22.04.2022 13:29 Ответить
головне не в тому, що ВОНИ тікають ...
треба зробити так , щоб ВОНИ більше не повертались в Україну
А годинники треба забрать
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22.04.2022 13:30 Ответить
А що за годинники? Настінні ходики?
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22.04.2022 13:30 Ответить
будильники
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22.04.2022 13:32 Ответить
пісочні
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22.04.2022 16:12 Ответить
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22.04.2022 18:21 Ответить
Так что нету у вас методов против гриши суркиса.
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22.04.2022 19:36 Ответить
13 монтан! помните такие?))))
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24.04.2022 00:38 Ответить
вернулся за бранзулетками?
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22.04.2022 13:31 Ответить
ФИГАСЕ судя по новостям украинские олигархи с деньгами потом даже с вещами выезжали из Украины через собственный коридор не один раз а 10 раз да хоть 100 раз. Люблю Зе ещё больше.
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22.04.2022 13:34 Ответить
Всьому вина жадність, жадність і ще раз жадність Суркісів, а жадність має властивість губити тих фраєрів. Не задекларував на угорській митниці 28 млн. доларів, митницю накрили, а той тепер поїхав на Краковець, а там не захотіли хлопці повторювати помилки і накрили діпутата ОПЗЖ, а тепер його під рученьки та й до цюпи за кримінальні злочини ( підкуп чиновників чопської митниці, ухилення від сплати податків, далі повинна бути стаття про зраду і т.д.)
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22.04.2022 15:28 Ответить
Суркіса? затримали? Антисеміти якісь...
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22.04.2022 13:35 Ответить
13 годиників? Що грошей бракує - треба зайнятись контрабандою? Чи то колекція старовиних, що теж є контрабандою? Що робити? Відповідати по закону!!!
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22.04.2022 13:42 Ответить
Вот видео побега Суркиса, или кого-то из их *********** https://www.youtube.com/watch?v=Jpea37JJeok
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22.04.2022 13:43 Ответить
Одним словом - крыса
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22.04.2022 13:46 Ответить
Цікаво скільки рейсів зробили вже суркіси ?
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22.04.2022 13:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v8jXwaN0HIE
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22.04.2022 13:54 Ответить
Ну тобто поки ДБР відкривало справи як цим фраєрам вдалося втікти і вивезти з країни купу налу, фігурант не маючи змоги дізнатися "сколько врємя" вирішив повернутися додому за годинниками...(?!?)
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22.04.2022 14:04 Ответить
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, український олігарх Ігор Коломойський, попри поширену в українських ЗМІ інформацію, насправді нічого не зробив, щоб допомогти обороні Дніпра.

Про це в інтерв'ю виданню "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340891/ Українська правда " розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, персональне значення Коломойського для організації оборони Дніпра та області - ніяке, для міста важливий лише його фінансовий ресурс. Водночас Філатов навіть не знає, де наразі перебуває Коломойський і чи справді він переїхав до Дніпра.
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22.04.2022 14:05 Ответить
"Може, він десь у Буковелі комусь допомагає, я не коментуватиму…

Там нещодавно один його підручний давав інтерв'ю телеканалу 1+1 і сказав, що він багато чим займається, але не хоче на цьому піаритися.

Ну, нехай покаже, чим він займається з погляду захисту рідного міста, яке зробило його мультимільярдером. У територіальній громаді у нього багато родичів, друзів…

Тобто якщо ми говоримо від імені штабу оборони, це нуль, це зеро.
Про його місцезнаходження теж не можу ні підтвердити, ні спростувати де він знаходиться.", - сказав Філатов.
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22.04.2022 14:06 Ответить
https://prnt.sc/mzd7_kMVmfsN
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22.04.2022 19:08 Ответить
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22.04.2022 19:09 Ответить
Ще це нагадало рядок старої жартівливої пісні:

«Ну раз такое дело
Пусть будет мне хужей».
И в грудь себе вонзила
шишнадцать столовых ножей!
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22.04.2022 14:06 Ответить
Он видно навсегда уезжает раз уже часы забрал, верная примета. А то еще Медведчук натреплет лишнего, все таки бизнес-партнер.
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22.04.2022 14:08 Ответить
Скажет вернуть часы "шефу" в белокаменную! 😁😆
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22.04.2022 14:10 Ответить
Григорій Суркіс-Задунайський - великий комбінатор: ******** Остап Бендер! 🤔😁
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22.04.2022 14:08 Ответить
Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні. Я трішечки в ****-депутат ВР,і за кордон? Він же у новоствореній групі у бойка Я знаю що ним робити,ми знаємо що з ним робити,а данілов-не знає
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22.04.2022 14:15 Ответить
Виясняють, які ті годинники і скільки їх треба віддати за вільний проїзд!
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22.04.2022 14:32 Ответить
Цуркис и благотворительность, что горячий снег! ..часики конфисковать, недвижуху распродать и на запорожце ушастом пусть едет вслед за руцке кораблем!
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22.04.2022 14:28 Ответить
товар подлежит конфискации! + штраф в троекратной стоимости! и + конфискация транспортного средства, на котором пытались вывезти контрабанду! вот так по закону! но нужно решение суда))
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24.04.2022 00:44 Ответить
Незадекларовані, значить контрабанда, скласти акт, а суркіса в СІЗО... При спробі втекти пристрелити.
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22.04.2022 14:41 Ответить
Я конеша извиняюсь , но Боря еще тот партизан , Игоря он найти не может , так загляни в Синагогу Золотая Роза и спроси Если чего надо , опять же телефоном не пробовал воспользоваться ,Боря , Боря ...... Но по крайней мере он не пытался , как Суркис уехать из Украины
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22.04.2022 14:42 Ответить
Беня не пытался выехать? Так куда же он выедет - он по всему миру в розыске!
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22.04.2022 19:11 Ответить
Боря, Игорь и Яша тоже!?))))
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23.04.2022 09:19 Ответить
Ваня Баканов- большой друг Суркисов, мог бы посодействовать пересечению границы, корешком.
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22.04.2022 14:45 Ответить
Треба відпустити а потім грохути при спробі втечі. Але такий варіант неможливий з цією владою.
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22.04.2022 14:57 Ответить
Коли у тварин конфіскують вкрадені обленерго і газові вишки?
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22.04.2022 15:13 Ответить
блок на нары
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22.04.2022 15:21 Ответить
Плохо обыскивали,за сраными часами этот фигурант не вернулся бы.
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22.04.2022 15:29 Ответить
Цей підарас і за копійку вдавиться, а тут 13 мабудь зовсім не дешевих годинників.
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23.04.2022 10:05 Ответить
повісити підара!
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22.04.2022 15:43 Ответить
Сукіси -кінчені підарасти з хуцпою 90рівня.Ці потвори нарешті мають відповісти за 30 років грабунку України!!!!
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22.04.2022 15:57 Ответить
Що там ДБР? Вже збуджено підраховують скільки можуть отримати хабаря?
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22.04.2022 16:16 Ответить
Григорию Суркису более 72 лет. Так что может ездить туда-сюда.
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22.04.2022 16:26 Ответить
Суркіс призивного віку? Як що так на передову терміново без підготовки! Це вимога нарід.
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22.04.2022 16:34 Ответить
Цікаво написано... Виїхав він вже давно. Тепер знов виїжджав?
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22.04.2022 16:34 Ответить
ці прикордоники наче діти граються,- чуваку 73 роки,- хай катиться куди хоче, годиники і інші незадекларовані речі забрати у фонд перемоги,- подякувати за подгон і підсрачником відпустити
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22.04.2022 17:27 Ответить
та піздьож це все щоб відволікти увагу від
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22.04.2022 18:06 Ответить
ОН БАНДИТ И КОРРУПЦИОНЕР !!! ЕГО ВЫПУСКАТЬ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
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22.04.2022 19:51 Ответить
Ща все поешает, и будет чики-пики. Внимание! У кого-то из начальства заставы в скором времени появится квартира в столице или продвижение по службе! Согласитесь, служба в ДПСУ на западной границе, это золотое дно!
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23.04.2022 03:16 Ответить
Эльдорадо
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23.04.2022 03:17 Ответить
Поставьте ему клизму, вы увидите много чего интересного
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23.04.2022 03:18 Ответить
намародёрил на народе Украины за 30 лет.
и так куда-то торопился опоздать, или проспать, что аж будильник 13 часов завёл.
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23.04.2022 05:12 Ответить
сукисы каломойский . фирташ все эти твари 30 лет ******* бобло из бюджета УКРАИНЫ --- беня падла брал безконца рефинанс из нацбанка а потом сукисам выдавал ..кредиты.. в ..привате.. сукисы в крыму отгрохали дворцы на море и покупали игроков для ..динамо.. а масейчук-скабеева на канале г+г регулярно пускала слезу о помощи больным детям --- вот так мы и жили 30 лет --- но виден свет в конце тоннеля . перед войной данилов сказал что с олигархами будем бороться . вот только кто в это поверит
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23.04.2022 06:47 Ответить
выпустят ещё и все награбленное этими мразями им оставят, потому что государственная система предателей-воров осталась.
у кормушки все те же, кто десятилетиями воровали и продавали страну только сейчас они немного перекрасились.
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23.04.2022 08:40 Ответить
Куди ви дінетьеся - звісно що пропустити, шльондри продажні
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23.04.2022 08:56 Ответить
Це лише "недоразумение" викликане неузгодженістью між ФСБ....ой, пробачте, між СБУ та прикордонниками. Лише один дзвіночок і цю жидівську рожу проведуть до кордону з усіма його годинниками і ще й вибачаться за "недоразумение".
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23.04.2022 10:00 Ответить
Ці мразі незаконно вже вивозили мільйони доларів готівкою з початку війни, тепер коштовні годинники незадекларовані... не хотіли відпускати гравців Динамо до збірної поки не піднявся гучний скандал... жодної гривні не перевели на потреби ЗСУ або тероборони... втікають за кордон. Потім якщо Україна вистоїть, то знову приїдуть депутатствувати, керувати (читай далі грабувати). У таких треба все забирати, у т.ч громадянство і пожиттєво заборонити вїзд в Україну, щоб не смерділи тут!
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23.04.2022 10:59 Ответить
У тюрму гніду сепарську.
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23.04.2022 11:55 Ответить
що? вирішують випускати чи ні? повістку, і на передову! чому інші хлопаки мають бцти відірванні від сімї, від своно диття, а цей покидьок жити та шикувати за рахунок їхнього життя та здоровья???? на передову, народний він дУпутат, чи ні?.......
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24.04.2022 01:40 Ответить
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