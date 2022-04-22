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Новости Фото Война
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В Харьковской области нашли тела еще двух замученных и сожженных российскими оккупантами гражданских, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты на Харьковщине пытали мужчину и женщину, а затем сожгли их тела.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 22 апреля 2022 года после освобождения с. Гусаровки Изюмского района от российских захватчиков в подвальном помещении одного из домов найдены трупы двух человек - мужчины и женщины.

Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Харьковской области нашли тела еще двух замученных и сожженных российскими оккупантами гражданских, - прокуратура 01
В Харьковской области нашли тела еще двух замученных и сожженных российскими оккупантами гражданских, - прокуратура 02
В Харьковской области нашли тела еще двух замученных и сожженных российскими оккупантами гражданских, - прокуратура 03

Автор: 

прокуратура (5015) пытки (836) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Скоро буде 2 місяці, як я та інші читають/бачать/чують подібні жахи.
Може вже треба писати просто фашисти або терористи або кацапи, а не "російські військові"?
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22.04.2022 20:43
+13
Касаби НЕЛЮДИ...Цілий світ має відцуратись від цієї НЕЧИСТІ ! Хай живуть , як павуки в банці і жеруть один одного
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22.04.2022 20:45
+4
треба писати русскіє, що в цілому Світі русскіє асоціювалося з гвалтивниками, убивцями і мародерами.
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22.04.2022 21:01
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Скоро буде 2 місяці, як я та інші читають/бачать/чують подібні жахи.
Може вже треба писати просто фашисти або терористи або кацапи, а не "російські військові"?
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22.04.2022 20:43 Ответить
треба писати русскіє, що в цілому Світі русскіє асоціювалося з гвалтивниками, убивцями і мародерами.
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22.04.2022 21:01 Ответить
Не мають ці покидьки нічого спільного з Руссю. Досить вже цю тему обговорювати знову і знову і знову. Орки, свинособаки, покидьки, фашисти, рашисти, парашна *********. Не Русь.
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22.04.2022 21:11 Ответить
Треба писати каZапи
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23.04.2022 08:36 Ответить
Це - РАШИЗМ
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22.04.2022 21:38 Ответить
Касаби НЕЛЮДИ...Цілий світ має відцуратись від цієї НЕЧИСТІ ! Хай живуть , як павуки в банці і жеруть один одного
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22.04.2022 20:45 Ответить
як виявляється вони до нас своїх маньяків на профілактику відправляють, так само як відправляли до Сирії своїх льотчиків на тренування. Вбити їх всіх - єдиний вихід.
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22.04.2022 21:03 Ответить
Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "

Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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22.04.2022 22:10 Ответить
Та всі ж кричать і просять криком не брати це гівно в полон і рішать питання по законах воєнного часу. Але ми ж дуже гуманні. Їм можна гвалтувать і убивать, а нам навіть не можна на камеру показать обличчя шлюхи, яка наводила орківську арту на Харків. Це велике диво, що ми взагалі з такою "владою" ще якось тримаємося, панове...
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23.04.2022 10:57 Ответить
чувствую после войны будут десятки тысяч гражданских убитых.
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23.04.2022 04:52 Ответить
В одному лише Маріуполі рахунок на десятки давно вже пішов ..
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23.04.2022 08:37 Ответить
 
 