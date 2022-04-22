В Харьковской области нашли тела еще двух замученных и сожженных российскими оккупантами гражданских, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты на Харьковщине пытали мужчину и женщину, а затем сожгли их тела.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 22 апреля 2022 года после освобождения с. Гусаровки Изюмского района от российских захватчиков в подвальном помещении одного из домов найдены трупы двух человек - мужчины и женщины.
Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Може вже треба писати просто фашисти або терористи або кацапи, а не "російські військові"?
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******