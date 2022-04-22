В Харьковской области нашли тела еще двух замученных и сожженных российскими оккупантами гражданских, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты на Харьковщине пытали мужчину и женщину, а затем сожгли их тела.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 22 апреля 2022 года после освобождения с. Гусаровки Изюмского района от российских захватчиков в подвальном помещении одного из домов найдены трупы двух человек - мужчины и женщины.

Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).





