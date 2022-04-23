Враг интенсивно обстреливает наши войска с целью вытеснения. Продолжается наступление на Новотошковское и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной, - Гайдай. ФОТО

Захватчики штурмуют свободные города Луганщины. В результате артиллерийских обстрелов в Попасной погибли два гражданских человека и один получил ранения.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг наступает вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Северодонецком направлении, интенсивно обстреливает наши войска с целью их вытеснения. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного и Попасной.

Кроме того, Гайдай напоминает, что на Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

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"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один получил ранения", - говорится в сообщении.



