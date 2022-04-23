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На Черниговщине задержали диверсантов, выдававших себя за бойцов ВСУ, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

22 апреля при отработке оперативной информации экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi Lancer. Кроме водителя, в салоне находились три пассажира. Все четверо предъявили для проверки паспорта граждан Украины.

Об этом сообщает Патрульная полиция Черниговской области на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На вопросы полицейских мужчины стали путаться в ответах: не смогли объяснить маршрут своего движения, назывались волонтерами, а затем пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ.

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При осмотре авто патрульные обнаружили дрон, сим-карты российских мобильных операторов и флэш-накопители с большим объемом информации.

Мужчин задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу и представителей СБУ", – рассказали в полиции.

На Черниговщине задержали диверсантов, выдававших себя за бойцов ВСУ, - патрульная полиция 01
На Черниговщине задержали диверсантов, выдававших себя за бойцов ВСУ, - патрульная полиция 02

Черниговщина (1485) патрульная полиция (1813) диверсия (300)


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Топ комментарии
+35
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23.04.2022 09:31
+18
Диверсанти - частина чернігівських суддів
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23.04.2022 09:18
+17
Так сказали щоб тро здала зброю, щоб диверсанти їздили і вбивали беззбройних людей. Я не знаю хто додумався до такого наказу, але це явні вороги України.
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23.04.2022 09:40
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Диверсанти - частина чернігівських суддів
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23.04.2022 09:18 Ответить
Туалетний папір вже не знадобився...
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23.04.2022 09:19 Ответить
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23.04.2022 09:50 Ответить
це часом не гордонова флешка???
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23.04.2022 09:21 Ответить
Теперь очередь СБУ выдать себя за "кадыровцев" при допросах
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23.04.2022 09:25 Ответить
На паланіце цапів попалили ?
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23.04.2022 09:27 Ответить
Виявилась запашною та соковитою, тільки з куща!
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23.04.2022 10:29 Ответить
Та їх і без паляниці добре видно.
"Там русский дух там русью пахнет (вірніше смердить)"
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23.04.2022 10:49 Ответить
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23.04.2022 09:31 Ответить
А русскоязычные солдаты ВСУ это видели? Что они скажут по такому поводу?
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23.04.2022 09:46 Ответить
Макаров, все русскоговорящие солдаты ВСУ обязательно учили в родной украинской средней школе (даже если она была русская) украинскую мову и литературу и получали за эти предметы оценки в аттестат зрелости. Они прекрасно мову понимают и нормально на ней общаются. Так что твои язвительные подколки напоминают нам о том что тролль ты ольгинский и дебил…. Вот такие как ты и надеялись на то что рашистов в Украине будут встречать с хлебом солью и танцами с песнями. А получилось (из за таких как ты аналитиков) как то куеватенько… Смерть рашистскимворогам!!!
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23.04.2022 12:20 Ответить
на час воєнного стану за таке розстріл на місці затримки смерть запроданцям
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23.04.2022 09:56 Ответить
Не всё куда проще, якбы Порох у 15-том не струсив потерять рейтинг и провёл масштабное наступление, мы бы змогли прибить ДНРЛНР. Да були бы потери, но их было бы меньше чем сейчас. Да видно хтось на той войне зарабатывал.
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23.04.2022 10:07 Ответить
А що б зупинило х.ло кинути сюди велику кількість своєї армії? Чи ти б сам усіх закидав лайном?
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23.04.2022 10:20 Ответить
Ми би все одно з ним зіткнулися... Путін вважає Україну своєю і поки живий, він не зупинитися.
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23.04.2022 10:37 Ответить
Твоей жопой провел бы наступление? А калибр подходящий?
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23.04.2022 11:49 Ответить
Типичная позиция актора- терообороновца из голландии
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23.04.2022 10:13 Ответить
То Нидерланды ).
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23.04.2022 10:17 Ответить
Лю́та ху#ня, москалі до нас лізуть сотні років, й мова їх не спиняла, навпаки вони її нижчили. Мало того, москалі нашадки татаро-монгол, тож поведінка їх тотожні.
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23.04.2022 10:48 Ответить
мова - соціальний засіб визначення свій/чужий... 5 колона і агєнтура переконала їх, що для українців мова, культура, віра - ніщо, і кацапів тут чекають як рідних...
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23.04.2022 12:45 Ответить
Та мокшанцям байдуже до мови чи языка, була б тут скрізь українська мова, вони б полізли просто тому, що тут «фашисти, нацисти, НАТО», байдуже що. Україна їм треба, обґрунтування своєї нікчемної історії, та й просто, гангрена має тенденцію розповзатися і захоплювати все здорове навкруги. Їм вже і Молдова заважає, і весь світ. Тому йтреба їх знищити, як заразу.
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23.04.2022 12:25 Ответить
у них не було б підстав вважати, що тут їм масово співчувають... і чекають
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23.04.2022 12:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g1LtKEuhANo
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23.04.2022 09:32 Ответить
Так сказали щоб тро здала зброю, щоб диверсанти їздили і вбивали беззбройних людей. Я не знаю хто додумався до такого наказу, але це явні вороги України.
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23.04.2022 09:40 Ответить
Украинцам совершать диверсионно-подрывную деятельность в тылу врага, вообще, проще простого, удивляюсь почему ЕЖЕДНЕВНО не слышно о подрывах складов, пожарах на нефтебазах и газохранилищах, взрывов мостов и ж/д эшелонов под откос и т.д.???
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23.04.2022 09:47 Ответить
Пацани абсолютно не паляться. Навіть будьонівки не познімали.
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23.04.2022 10:05 Ответить
Самая проста маскировка - под членов территориальной обороны!
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23.04.2022 10:05 Ответить
123
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23.04.2022 10:06 Ответить
Це як НКВДісти перевдягались в одяг УПА.... 80 років пройшло, а методи совєцької армії не міняються.... Що сказати, тварі одним словом!
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23.04.2022 10:06 Ответить
ДОПРОС - РАССТРЕЛ !!!
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23.04.2022 14:01 Ответить
 
 