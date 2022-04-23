На Черниговщине задержали диверсантов, выдававших себя за бойцов ВСУ, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
22 апреля при отработке оперативной информации экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi Lancer. Кроме водителя, в салоне находились три пассажира. Все четверо предъявили для проверки паспорта граждан Украины.
Об этом сообщает Патрульная полиция Черниговской области на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
На вопросы полицейских мужчины стали путаться в ответах: не смогли объяснить маршрут своего движения, назывались волонтерами, а затем пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ.
При осмотре авто патрульные обнаружили дрон, сим-карты российских мобильных операторов и флэш-накопители с большим объемом информации.
Мужчин задержали. На место вызвали следственно-оперативную группу и представителей СБУ", – рассказали в полиции.
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