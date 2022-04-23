Герой Украины Виктор Хоменко погиб в бою с российскими оккупантами 22 апреля. ФОТО

Герой Украины Виктор Хоменко (Фугас) погиб в бою с российскими войсками 22 апреля 2022 года.

Об этом сообщает Аэроразведка, передает Цензор.НЕТ.

"Герой Украины Виктор Хоменко ("Фугас") погиб в бою с оккупантами 22 апреля 2022 года. Вечная память", - говорится в сообщении.

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