Герой Украины Виктор Хоменко погиб в бою с российскими оккупантами 22 апреля. ФОТО
Герой Украины Виктор Хоменко (Фугас) погиб в бою с российскими войсками 22 апреля 2022 года.
Об этом сообщает Аэроразведка, передает Цензор.НЕТ.
"Герой Украины Виктор Хоменко ("Фугас") погиб в бою с оккупантами 22 апреля 2022 года. Вечная память", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Герой Украины (посмертно) Александр Лабунский погиб 14 марта в результате обстрела войсками РФ, - Минобороны. ВИДЕО
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль