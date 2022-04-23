В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - ОП. ВИДЕО+ФОТО
В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
В Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях комендантский час продлится с 19:00 субботы до 5:00 воскресенья.
С 23:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Киевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях .
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+4 Татьяна Федорова #509175
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+3 Oleksandr Yushchuk
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+2 max max #512502
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Нужно добиваться,чтоб 9 мая запретили! Весь мир отмечает 8-го и мы так должны делать. И нужно от правительства добиться запрета на 9 мая навсегда.
Еще Зеленскому было бы неплохо сделать официальное заявление,что если в россии будут какие-то взрывы в ихних церквях на Пасху (а кгб я думаю это провернет обязательно), то Украина никакого отношения к этим провокациям не имеет.