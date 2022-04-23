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В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - ОП. ВИДЕО+ФОТО

пасха,великдень,паска

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях комендантский час продлится с 19:00 субботы до 5:00 воскресенья.

С 23:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Киевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях .

В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - ОП 01

комендантский час (167) Пасха (378) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+4
Правильное,но не до конца. Нужно и на воскресенье на целый день и до утра понедельника делать комендантский час по всей Украине. Не должно быть никаких скоплений людей в церквях и на кладбищах. Один год можно без празднований обойтись.
Нужно добиваться,чтоб 9 мая запретили! Весь мир отмечает 8-го и мы так должны делать. И нужно от правительства добиться запрета на 9 мая навсегда.
Еще Зеленскому было бы неплохо сделать официальное заявление,что если в россии будут какие-то взрывы в ихних церквях на Пасху (а кгб я думаю это провернет обязательно), то Украина никакого отношения к этим провокациям не имеет.
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23.04.2022 16:09
+3
Так 9 травня - робочий день.
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23.04.2022 16:31
+2
Це правильне рішення. Як ви думаєте, заборонять 9 травня в Україні чи ні ?
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23.04.2022 15:40
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Правила форума Совет форумчан
Це правильне рішення. Як ви думаєте, заборонять 9 травня в Україні чи ні ?
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23.04.2022 15:40 Ответить
Правильное,но не до конца. Нужно и на воскресенье на целый день и до утра понедельника делать комендантский час по всей Украине. Не должно быть никаких скоплений людей в церквях и на кладбищах. Один год можно без празднований обойтись.
Нужно добиваться,чтоб 9 мая запретили! Весь мир отмечает 8-го и мы так должны делать. И нужно от правительства добиться запрета на 9 мая навсегда.
Еще Зеленскому было бы неплохо сделать официальное заявление,что если в россии будут какие-то взрывы в ихних церквях на Пасху (а кгб я думаю это провернет обязательно), то Украина никакого отношения к этим провокациям не имеет.
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23.04.2022 16:09 Ответить
Так 9 травня - робочий день.
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23.04.2022 16:31 Ответить
Згоден з Вами на всі 100 . Ні , багатьом просто життєво необхідно щоб бородатий дядько побризкав їх віником . А вірити в Бога по-іншому , щиро , в душі не можна ? Мабуть більшість тих чортів , що вбивали , ґвалтували і мародерили , теж отримали "напутствіє православних рускіх батюшок".
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23.04.2022 19:22 Ответить
Троль-нулівка іди за російським кораблем, коли мізків немає. Багатьом людям у неділю на 8 ранку їхати на роботу. Їм що, терміново десь у суботу ввечері виробляти довідки щоби ранком достатися роботи? Де тільки такі тирсоголові беруться...
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23.04.2022 21:18 Ответить
Поки при владі кончені совки - ні
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23.04.2022 16:41 Ответить
поздняя безобрекосовая весна я раз был на пасхе меня веником намочили а раньше трава по попяс была и цветы второго эшелона под девятиэтажками а щас...
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23.04.2022 16:56 Ответить
Самая холодная весна на моей памяти.
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23.04.2022 21:05 Ответить
На українських *********** буде написано " Кацап капут!"
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23.04.2022 19:49 Ответить
 
 