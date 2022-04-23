В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - ОП. ВИДЕО+ФОТО

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях комендантский час продлится с 19:00 субботы до 5:00 воскресенья.

С 23:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Киевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях .





