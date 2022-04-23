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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, двое погибших, двое раненых, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли населенный пункт Золотое в Луганской области. В результате обстрела двое погибших и двое раненых гражданских.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня после обеда россияне открыли огонь по населенным пунктам Горской громады. Снаряды попадали в жилые кварталы. В Золотом погибли два человека, еще двое ранены.

"Находитесь в укрытиях! Орки начинают готовиться к Пасхе… изверги и безбожники", - заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов оккупационными войсками РФ Луганщины есть погибшие и раненые среди местных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, двое погибших, двое раненых, - Гайдай 01

армия РФ (19340) обстрел (27312) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6500)


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23.04.2022 16:12 Ответить
роSSіяни, ви сцикуни і ваше командування м`ясники сцикливі! Зганьбилися ви та ваша військова отара на віки вічні! Тьфу!
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23.04.2022 16:13 Ответить
право на життя - одне з невід'ємних прав Людини.
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23.04.2022 16:13 Ответить
забезпечити право на життя має закон про зброю для самозахисту
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23.04.2022 16:15 Ответить
кожен українець, здатний користуватись зброєю за бажанням повинен отримати її в цілях самозахисту та захисту рідних і для оборони своєї країни
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23.04.2022 16:17 Ответить
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23.04.2022 16:55 Ответить
 
 