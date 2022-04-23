Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, двое погибших, двое раненых, - Гайдай. ФОТО
Войска РФ обстреляли населенный пункт Золотое в Луганской области. В результате обстрела двое погибших и двое раненых гражданских.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня после обеда россияне открыли огонь по населенным пунктам Горской громады. Снаряды попадали в жилые кварталы. В Золотом погибли два человека, еще двое ранены.
"Находитесь в укрытиях! Орки начинают готовиться к Пасхе… изверги и безбожники", - заметил он.
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