Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Еще 8 апреля российские оккупанты депортировали в Чувашию 466 жителей заблокированного Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, 466 мариупольцев, среди которых 106 детей, перевезены в столицу российской Чувашской республики, город Чебоксары.
"Вот она – денацификация по-русски в действии. Просто вывезти всех мариупольцев из Украины", – отметил советник.
Он опубликовал фотографии вывезенных в Чебоксары мариупольцев и призвал сообщать ему в личные сообщения или в контакт-центр городского совета (067 3451555, 050 3451555) об людях, которых узнали.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.
По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по состоянию на 18 апреля захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.
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навіть виглядають задоволеними
Генерал Джордж Паттон про росіян.
…Труднощі з розумінням росіян у тому, що ми усвідомимо факту їхньої приналежності немає до Європи, а до Азії, тому вони мислять іншими шляхами.
Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх винищення.
На додаток до інших азіатських властивостей їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони діти суки, варвари і хронічні алкоголіки…
те кто хотел в Украину - прорывались в Украину..., и с детьми, и в инвалидных калясках, и через унижения, и под градом пуль.... каждому свое..., они свое получили.....
Мосфильм **********...
кое кого даже на дальний восток отвезли.
потом будут создавать максимум препятствий для возвращения и репатриации.
мерзкие ублюдки.
Насильно сами захотели насяльник.