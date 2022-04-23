Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще 8 апреля российские оккупанты депортировали в Чувашию 466 жителей заблокированного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, 466 мариупольцев, среди которых 106 детей, перевезены в столицу российской Чувашской республики, город Чебоксары.

"Вот она – денацификация по-русски в действии. Просто вывезти всех мариупольцев из Украины", – отметил советник.

Он опубликовал фотографии вывезенных в Чебоксары мариупольцев и призвал сообщать ему в личные сообщения или в контакт-центр городского совета (067 3451555, 050 3451555) об людях, которых узнали.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по состоянию на 18 апреля захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.