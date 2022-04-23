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Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще 8 апреля российские оккупанты депортировали в Чувашию 466 жителей заблокированного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, 466 мариупольцев, среди которых 106 детей, перевезены в столицу российской Чувашской республики, город Чебоксары.

"Вот она – денацификация по-русски в действии. Просто вывезти всех мариупольцев из Украины", – отметил советник.

Он опубликовал фотографии вывезенных в Чебоксары мариупольцев и призвал сообщать ему в личные сообщения или в контакт-центр городского совета (067 3451555, 050 3451555) об людях, которых узнали.

Смотрите: В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе погибли две девочки-актрисы, игравшие в спектакле театра, - советник мэра Андрющенко. ФОТО

Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко 01
Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко 02
Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко 03
Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко 04

Також читайте: Під Маріуполем у фільтраційних таборах російські окупанти утримують до 27 тисяч людей, - радник мера Андрющенко

Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко 05
Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко 06

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по состоянию на 18 апреля захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.

депортация (681) Мариуполь (5717) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+14
Pilot SamolyotОFF 🇺🇦 @pilotmsv
Генерал Джордж Паттон про росіян.
…Труднощі з розумінням росіян у тому, що ми усвідомимо факту їхньої приналежності немає до Європи, а до Азії, тому вони мислять іншими шляхами.
Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх винищення.
На додаток до інших азіатських властивостей їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони діти суки, варвари і хронічні алкоголіки…
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23.04.2022 16:34
+9
Они себя такими и считали... Теперь реально увидят русский мир... Страну без унитазов...
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23.04.2022 16:45
+8
мраZZийская ********* - вотчина сатаны и правит ее сын шлюхи и ******** сатаны БЕСпутин антихрист люциферович.
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23.04.2022 16:37
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Стануть рузькими
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23.04.2022 16:34 Ответить
Они себя такими и считали... Теперь реально увидят русский мир... Страну без унитазов...
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23.04.2022 16:45 Ответить
а до війни вони були не расєянами...?
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23.04.2022 16:49 Ответить
Щось не видно що їх насильно туди тягнуть,
навіть виглядають задоволеними
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23.04.2022 17:17 Ответить
В рашу едут те кто сам согласен, жалко что не все любители русского мира туда сваливают , тут только и слышно от этих эвакуированных про то , что Азов сам разрушил Мариуполь , сам стрелял по домам
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23.04.2022 17:43 Ответить
95 відсотків -вата .
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23.04.2022 18:02 Ответить
Pilot SamolyotОFF 🇺🇦 @pilotmsv
Генерал Джордж Паттон про росіян.
…Труднощі з розумінням росіян у тому, що ми усвідомимо факту їхньої приналежності немає до Європи, а до Азії, тому вони мислять іншими шляхами.
Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх винищення.
На додаток до інших азіатських властивостей їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони діти суки, варвари і хронічні алкоголіки…
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23.04.2022 16:34 Ответить
Паттон хотел напасть на СССР, американцы хотели скинуть на СССР ядерную бомбу. Но в то время Белый Дом был набит агентами КГБ и они были "за мир". Оттого отдали полЕвропы в кабалу советам.
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23.04.2022 16:46 Ответить
мраZZийская ********* - вотчина сатаны и правит ее сын шлюхи и ******** сатаны БЕСпутин антихрист люциферович.
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23.04.2022 16:37 Ответить
я считаю -поделом им......
те кто хотел в Украину - прорывались в Украину..., и с детьми, и в инвалидных калясках, и через унижения, и под градом пуль.... каждому свое..., они свое получили.....
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23.04.2022 16:40 Ответить
Любітєлі руССкава міра тепер щасливі!
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23.04.2022 16:41 Ответить
з інтерв'ю нічого не чути і не розуміти. для чого виставляти?
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23.04.2022 16:44 Ответить
Навіть по фото видно прокацапських любітєлєй сруського міра ! Не говоріть , що усіх насильно вивезли . Таких , що насильно -- одиниці, і вони різними шляхами будуть повертатися в Україну. Решті побажаємо камнєй с нєба ібо вони цього заслужили. Дякуємо москалям, що вони чистять нашу землю від цих покидьків і полегшують нам життя ! А наша задача -- не пустити їх назад ! Слава Україні !
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23.04.2022 16:47 Ответить
Написано трохи грубувато, але я, особисто, згодна з коментарем. Менше вати буде в Україні.
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23.04.2022 18:55 Ответить
Чуваши, предки болгар... -- считай, в Болгарию на курорт вывезли.
Мосфильм **********...
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23.04.2022 16:53 Ответить
Просто нагадаю, що на минулих місцевих виборах, 60% маріупольців голосували за прорашистські партії. Так що нехай насолоджуються рассейським духом у самій задниці раші. Зато на родінє.
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23.04.2022 16:59 Ответить
Только я один вижу,что на Чебоксары депортировали пациентов психбольницы?😧
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23.04.2022 17:08 Ответить
Це називаєтся етноцид ,щось подібне відбувалось в 30-40 роках в сталінському ссср де мільйони людей пересиляли до сибіру ,що б стерти память про свою Батьківщину ,на жаль сталінські і путінські кати дуже схожі,єдине чи можливо таке в 21 столітті ? в рашистів нічого не змінилось.
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23.04.2022 17:16 Ответить
ви навіть не розумієте наскільки праві! https://www.youtube.com/watch?v=ZQjmeXmcw5M
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23.04.2022 20:21 Ответить
Незрозуміло - вони були не проти туди їхати чи це насильно, але хто не хотів, то різними шляхами їхали в неокуповану Україну.
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23.04.2022 17:19 Ответить
Насильно чи самі захотіли.
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23.04.2022 17:22 Ответить
заполняют населением собственные депрессивные территории из которых те же орки бегут от безысходности.
кое кого даже на дальний восток отвезли.
потом будут создавать максимум препятствий для возвращения и репатриации.
мерзкие ублюдки.
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23.04.2022 18:03 Ответить
Я думаю, что там для них будет лучше, войны там нет, мирное небо над головой - просто прелесть.
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23.04.2022 18:43 Ответить
Так их насильно вывозят или захотели?Ну!
Насильно сами захотели насяльник.
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23.04.2022 19:21 Ответить
 
 