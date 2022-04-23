Шмыгаль обсудил с советником Байдена Салливаном поддержку Украины и санкции против России: "Совместно с партнерами будем идти к победе". ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном поддержку Украины и санкции против России.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провели также плодотворную встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Скоординировали позиции по ключевым вопросам: усиление Украины, помощь украинцам, санкции. Это те направления, по которым совместно с партнерами будем идти к победе", – рассказал Шмыгаль.

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