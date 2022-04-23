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Шмыгаль обсудил с советником Байдена Салливаном поддержку Украины и санкции против России: "Совместно с партнерами будем идти к победе". ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном поддержку Украины и санкции против России.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провели также плодотворную встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Скоординировали позиции по ключевым вопросам: усиление Украины, помощь украинцам, санкции. Это те направления, по которым совместно с партнерами будем идти к победе", – рассказал Шмыгаль.

Читайте: Широкая коалиция государств-партнеров будет гарантировать финансовую поддержку Украины в условиях войны, - Шмыгаль

Шмыгаль обсудил с советником Байдена Салливаном поддержку Украины и санкции против России: Совместно с партнерами будем идти к победе 01
Шмыгаль обсудил с советником Байдена Салливаном поддержку Украины и санкции против России: Совместно с партнерами будем идти к победе 02

США (26815) Шмыгаль Денис (2700) Салливан Джейк (256)


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По этому Салливану много противоречивой инфы по его деятельности до войны. Интересно какая сейчас у него позиция?
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23.04.2022 17:07 Ответить
Увидеть Коломойского напротив за столом -- в камере для допросов.
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23.04.2022 17:35 Ответить
совершенно прорюская ***** ...дорогая правда.
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23.04.2022 17:44 Ответить
Это прокладка путлера в администрации Байдена, как и ермак прокладка путлера при зеленском.
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23.04.2022 18:18 Ответить
везде его прокладки - наверное боится протечек))
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23.04.2022 19:14 Ответить
 
 