Обстрел Харькова российскими оккупантами: ранение получила женщина и трое полицейских. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты произвели обстрел Харькова, вследствие чего ранения получила одна гражданская женщина и трое полицейских.
Об этом в Telegram сообщает прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району г. Харькова. Вследствие обстрела получила ранение 62-летняя женщина. Поврежден торговый центр и жилые дома поблизости.
Когда на место обстрела приехали полицейские, они стали помогать с транспортировкой раненой женщины. Однако российские оккупанты открыли повторный огонь по указанной местности. В результате этого трое правоохранителей ранены.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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