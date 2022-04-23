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Обстрел Харькова российскими оккупантами: ранение получила женщина и трое полицейских. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты произвели обстрел Харькова, вследствие чего ранения получила одна гражданская женщина и трое полицейских.

Об этом в Telegram сообщает прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району г. Харькова. Вследствие обстрела получила ранение 62-летняя женщина. Поврежден торговый центр и жилые дома поблизости.

Когда на место обстрела приехали полицейские, они стали помогать с транспортировкой раненой женщины. Однако российские оккупанты открыли повторный огонь по указанной местности. В результате этого трое правоохранителей ранены.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Обстрел Харькова российскими оккупантами: ранение получила женщина и трое полицейских 01
Обстрел Харькова российскими оккупантами: ранение получила женщина и трое полицейских 02
Обстрел Харькова российскими оккупантами: ранение получила женщина и трое полицейских 03
Обстрел Харькова российскими оккупантами: ранение получила женщина и трое полицейских 04

Автор: 

обстрел (27312) прокуратура (5020) Харьков (7509)


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