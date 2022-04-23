РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7914 посетителей онлайн
Новости Фото Война
40 086 90

Украинские военные захватили ГАЗ "Тигр" с блоком управления производства немецкого BOSCH. ФОТОрепортаж

На российских бронированных ГАЗ "Тигр" установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH.

Соответствующие фото опубликовал в фейсбуке украинский волонтер Павел Кашчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с блоком управления производства немецкого BOSCH 01
Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с блоком управления производства немецкого BOSCH 02
Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с блоком управления производства немецкого BOSCH 03

Читайте также: Германия поможет Украине, но не ставя под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО, - министр финансов Линдер


Украинские военные захватили ГАЗ Тигр с блоком управления производства немецкого BOSCH 04

"Спасибо Германии за поддержку… военпрома страны-террориста! ГАЗ "Тигр", 2017 год. Без BOSCH хрен бы до нас доехал… Продолжаем работать над изучением импортозамещения. Продолжение следует", - написал он.

Автор: 

Германия (6975) россия (95645) техника (1737) комплектация (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
Гансам ще нагадаємо. Маєм хорошу пам'ять…
показать весь комментарий
23.04.2022 19:00
+35
показать весь комментарий
23.04.2022 19:08
+31
гаранты, мля
показать весь комментарий
23.04.2022 19:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гансам ще нагадаємо. Маєм хорошу пам'ять…
показать весь комментарий
23.04.2022 19:00 Ответить
З Німцями все зрозуміло після їх мови, що вони не можуть відмовитись від російського газу

У Німців тісні стосунки з Кремлем, там повний блат Німці отримували від Кремля, газ дешевий і т д

саме тому Німці були з сильною економікою в Європі, бо Німці отримували економічні преференції від Росії
показать весь комментарий
23.04.2022 19:18 Ответить
А ми відмовились?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:22 Ответить
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:39 Ответить
Ті вже своє повністью відпрацювали. А зараз там на утриманні Шольц. Теж, сердешний, дуже старається.
показать весь комментарий
24.04.2022 20:16 Ответить
передайте цю хрень нашому послу Мельнику, він дядько бойовий, ще й і відбуярить нею Шольца по його поганій пиці !
показать весь комментарий
23.04.2022 19:18 Ответить
І Меркельшу за компанію. 2017р її робота.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:36 Ответить
Мельника треба було послати в переговорну групу, кацапи дізналися б про себе багато цікавого
показать весь комментарий
23.04.2022 19:55 Ответить
Там и французского полно, и итальяшки инвестировали.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:23 Ответить
Думаю в них и украинские зч можно найти. Так что не нужно буянить
показать весь комментарий
23.04.2022 20:38 Ответить
Цей конкретний блок управління двигуном EDC7UC31 0281020111 - то товар подвійного призначення. Він викоритовується в цивільних транспортних засобах, як то автобуси та ванатажівки:
GALICH CRANE PLANT KS-64713-2 303kW 01/2010 - >,
LIAZ LIKINSKI (RUS) 6212 303kW 06/2008 - >,
MAZ MINSK 5440A9 303kW 01/2002 - >,
MZKT 700600 303kW 01/2010 - >,
TONAR 5422 303kW 01/2010 - >
TONAR 6428 303kW 01/2010 - >,
TONAR 6528 303kW 01/2010 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 63621 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6367-31 266kW 12/2009 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6470 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6563 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 65685 303kW 01/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 100kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 110kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 125kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 140kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 230kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 230kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 266kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 303kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 320402-04 140kW 10/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) GAZon 4.4 TD [3309] 140kW 10/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) Sadko 4.4 TD [3308] 140kW 10/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) Valday 4.4 TD [3310] 140kW 10/2008 - >
показать весь комментарий
24.04.2022 17:06 Ответить
засраньцi !!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.04.2022 19:00 Ответить
гаранты, мля
показать весь комментарий
23.04.2022 19:00 Ответить
Сделано в Китае
показать весь комментарий
23.04.2022 19:01 Ответить
какая разница, Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний
показать весь комментарий
23.04.2022 19:10 Ответить
продавец - бош

а где он размещает свои производства - это его дело
показать весь комментарий
23.04.2022 19:14 Ответить
але власник - Бош !
отже, саме Бош і продав це оркам

до речі, Бош, здається, так і не пішов із рашки - гарний привід нагади гансам
показать весь комментарий
23.04.2022 19:16 Ответить
Купив якийсь Сунь Хунь Вчай у Боша та продав кацапам. Головне з якої країни вони потрапили
показать весь комментарий
23.04.2022 19:24 Ответить
При этом Германия запретила продавать Украине военную технику своего производства принадлежащую Литве. почему-тоУкраине нельзя продавать и запрет действует,а вот парашке-никаких запретов. При желании Германия может запретить продавать компоненты прризводства немецких фирм в Россию если они используются для военной сферы Аналогично Израиль продает России компоненты для беспилотников под видом якобы цивильного назначения(беспилотник и в хозцелях можно использовать). Просто ни Германия ни Израиль не хотят ограничивать использование их техники исключительно для гражданских целей в РФ-поскольку в таком случае РФ ее не купит Израиль и Германия делают деньги на убийствах украинцев
показать весь комментарий
24.04.2022 10:48 Ответить
Там і лягушатники поміченні у торговлі з парашкою.
показать весь комментарий
24.04.2022 20:18 Ответить
Може Бош теж був у сліпому трасті?
показать весь комментарий
23.04.2022 19:27 Ответить
Може хтось і був, а от ми тут не сліпі.



Реєстрація:01.04.2022
показать весь комментарий
23.04.2022 20:18 Ответить
І що?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:39 Ответить
И что это должно значить?
Я сам тут раз 10 регистрировался заново и что с того?
Чуть что не то напишешь - тут-же банят, вот заново и регишься.
Так что дата вообще ничего не значит.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:48 Ответить
Во всех китайских телегах блоки управления Бош. Они там клепаются сотнями миллионов, и никто их не считает. Почему бы и кацапам пару 2-3-10 тысяч не отгрузить.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:53 Ответить
Ситуация как с зеленым инструментом "Бош" (типа) - где только не собирается, качество говно, контроль качества тоже низкий, но продается на каждом углу и Бош ничего против не имеет.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:57 Ответить
Какая разница где сделанно? Бош может в любом контракте укахать что запрещено ставить на военную технику-в данном случае российскую. Но Бош этого не сделал. А давайте в Украине больше не покупать быттехнику Бош!Да и вобще поменьше немецкого насколько это возможно
показать весь комментарий
24.04.2022 10:43 Ответить
І шо,як в Китаї?
показать весь комментарий
25.04.2022 11:09 Ответить
Собрав доказательства, выставить счёт предприятиям и государствам, которым эти предприятия платят налоги, за убийства и разрушения в Украине, за спонсирование терроризма!

Где партейные деятели? Что то делайте.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:02 Ответить
made in china
показать весь комментарий
23.04.2022 19:02 Ответить
Эпл тоже в Китае собирается. Но там производственные мощности всеголиш а не хедквотер и те кто принимает решения.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:10 Ответить
Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний
показать весь комментарий
23.04.2022 19:27 Ответить
знову кончені підараси. Головне щоб вас не турбували, ато підарасейські партнери "обидятся"
показать весь комментарий
23.04.2022 19:02 Ответить
Сьогодні бачив трофейну техніку на службі у ЗСУ. Авто практично нове.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:03 Ответить
Made in China !!! В Китае и мерины с бумерами собирают, не то, что такие блоки.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:03 Ответить
Дякуємо Німеччині за підтримку … воєнпрому країни-терориста! ГАЗ Тигр, 2017 рік. Без BOSCH хрін би до нас доїхав… Продовжуємо працювати над вивченням "імпортозаміщення". Далі буде...
показать весь комментарий
23.04.2022 19:04 Ответить
Нічого дивного.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:04 Ответить
Там наче напис Made in China ?
показать весь комментарий
23.04.2022 19:04 Ответить
у бош там завод и не один
показать весь комментарий
23.04.2022 19:13 Ответить
"Дн1про М" теж робиться у кита1. Володарь то Укра1нський.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:14 Ответить
фашисты помогают рашистам
показать весь комментарий
23.04.2022 19:04 Ответить
2017-й. Це коли Франція, Німеччина, Італія та інші європейські країни всупереч забороні продавали кацапам зброю. Раніше озброювали мокшанських терористів, а тепер кажуть, що їм вже й самим не вистачає озброєння.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:05 Ответить
Вы еще генератор не смотрели бош на жигулях у них уже давно ставят Я искал перед войной но везде бош только из рашы
показать весь комментарий
23.04.2022 19:05 Ответить
Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції
показать весь комментарий
23.04.2022 19:05 Ответить
Павлу респект кстати, помимо своих интересных автообзоров, занялся ещё полезным делом развенчания и высмеивания "импортозамещения" на Рашке и хватанием за одни места всяких хитромудрых "помогателей", которые как мы все слышим "исключительно за мир и диалог"
показать весь комментарий
23.04.2022 19:06 Ответить
порадовал щиток приборов. указатели и контрольки родом с 70ых. уже такие тогда стояли на камазах, которые были у нас в части.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:06 Ответить
BOSCH но сделан в Китае, а Китаю иногда закон, санкции и тд. по боку.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:07 Ответить
Репутация пострадает - это иногда хуже чем потерять деньги.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:18 Ответить
отмажутся скажут что товары двойного назначения
а на них санкции распространились совсем недавно вроде
показать весь комментарий
23.04.2022 19:07 Ответить
ну таке...бош робить систему управління вприском для пів-світу
та й коробочка в китаї зроблена...
от французькі приціли і суо то дійсно зашквар
показать весь комментарий
23.04.2022 19:08 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 19:08 Ответить
А, что, для кого то было секретом, что Франция и Германия- крупнейшие экспортёры вооружения и комплектующих в кацапляндию..!?
показать весь комментарий
23.04.2022 19:09 Ответить
там все "постарались" - комплектующие немецкой фирмы BOSCH, но произведены в Китае ... формально немчура тут как бы и не при чем, все шито крыто. Такой же цирк и дальше будет - формально немцы (французы, итальянцы ...) будут ни при чем, ибо производство и поставку комплектующих по европейским технологиям в свинособачий Лаптестан будет осуществлять Китай. А немчура будет просто стричь купоны за предоставление Китаю своих технологий и технологической документации.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:10 Ответить
это их заводы. просто находятся в Китае.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:15 Ответить
Robert Bosch GmbH - немецкая группа компаний
показать весь комментарий
23.04.2022 19:27 Ответить
Тепер на карбюраторних УАЗіках їздити будуть.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:16 Ответить
Товар двойного назначения. Собран в Китае.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:16 Ответить
Не совсем так - ведь это - Бош и именно компания Бош решает что куда поставлять вне зависимости от того, где это производилось.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:01 Ответить
Ну, власне, про це писали ще у березні - як перші трофейні тигри дісталися. І після цього Бош таки був змушений повністю покинути кацапський ринок та зупинив там свої заводи... Вони зробили вигляд, що типу не знали, бо такі блоки і на звичайні цивільні машини теж ставлять.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:18 Ответить
вы что не понимаете!? если бы эти блоки они не поставляли кацам то могла бы быть эсколация вплоть до ядерной войны с НАТО
показать весь комментарий
23.04.2022 19:19 Ответить
И паутин бы напал.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:52 Ответить
Так там же чорним по білому написано хоч і Бош, а зроблено в Китаї
показать весь комментарий
23.04.2022 19:22 Ответить
Потому что Бош разместила производство в Китае из за дешевой рабочей силы. Но без согласия компании ничего не продают…. Ты же видел комплектующие например VW BMW Forda или Шкоды сделанные в Китае? Конечно видел, ну вот тут тот же цимус. Речь идёт о том что компания Бош продаёт рашке продукцию двойного назначения. Хотя и может отмазаться тем что мол продавала не для рашистстких БТРОВ а доя грузовиков КАМАЗ а рашисты уже сами в Тигр этот блок вмонтировали. Сложный это вопрос…
показать весь комментарий
23.04.2022 19:48 Ответить
И? БОльшая часть бытовой техники Бош-Сименс сделана не в Германии. От этого марка перестала быть немецкой? Значительная часть электроинструмента Бош тоже производится в Китае, но китайским он от этого не становится. Возьми ту же духовку Бош, которая может быть сделана в Германии, Испании, Польше, Турции или все в том же Китае. При этом марка все равно остается немецкой. Все телефоны Эпл были сделаны в Китае. Становится ли Эпл от этого китайским?
показать весь комментарий
23.04.2022 19:54 Ответить
А ничего что Краз покупал движки ЯМЗ в 2017 году для нашего оборонпрому
показать весь комментарий
23.04.2022 19:28 Ответить
Телепень на КрАЗі ніколи не стояли ЯМЗ! МАЗ (ямз)наші купляли тьорки пороха з лукою були, а вони гівно іще те! Головка через пів року летить, якість гівно, І КРАН МАЗ "ЗУБР" "% ніхрена толком не підніме макс 15тон під собою, ні позашляховики, ні тягачі(голови) гавно гавном, Краз просіше і краще і тягачі і Крани 25 тон , але бере майже 25тон, ще і наше, але замовляли бо якісь схеми були, а соляру і тд!?? Тепер заправки ДТ майже пусті стоять, бо СХЕМИ ПЕТРА БУЛИ НАЛАЖЕНІ, а ви розказуєте!!! СВЯТОГО НАЙШЛИ - ПЕТРА!?? ЧУДНІ ЛЮДИ!
показать весь комментарий
24.04.2022 16:54 Ответить
фашисти=рашисти
мало сталін німців згнобив в сибіру-ой мало!!!!
боші прокляті-повернеться вам все- будете в лагерях путлеру мерседеси безплатно робити падли
показать весь комментарий
23.04.2022 19:28 Ответить
Пля, крайне удивлён...
Неужели озабоченности с 2014-го так действуют?
показать весь комментарий
23.04.2022 19:30 Ответить
Хоспаді ... святенники зібралися. Не здивуюся, якщо і зараз через кордон з рф від нас щось перевозять. Не буду писати що. У світлі "заяв" вищого військового керівництва.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:32 Ответить
Китайское гафно. А шильдик то такое. Но сам факт. Бошей можно и макнуть.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:34 Ответить
Это ты зря насчет Бош . китай то фабричный именно бош и завод бош немецкий система впрыска именно бош качество эбу выше чем на большинстве новейших изнеженных разработок Бабки не пахнут-вот в чем проблема евробизнесменов Гитлера накачивали так же перед войной. И конца этой истории с граблями видимо никогда не будет
показать весь комментарий
23.04.2022 19:59 Ответить
ось вам і санкції від чмошніків німецьких і бубушкі меркель
показать весь комментарий
23.04.2022 19:37 Ответить
Поставка ЩЕ від 16.11.17 року! Не зараз. Тому не поспішайте гриматись
показать весь комментарий
23.04.2022 19:49 Ответить
А заборона з 2014.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:20 Ответить
Вже на той час були санкції, так що передавай привіт йолопу, що шкіриться на тебе із дзеркала
показать весь комментарий
23.04.2022 20:33 Ответить
Не дивуйтеся, що виготовлено у Китаї. "Bosch" має дочірні підприємства у понад 40 країнах у т.ч. у Китаї згідно річного звіту за 2020 р нараховувалося там майже 52,6 тис. співробітників
І тому відповідальність лежить цілком на "Bosch" незалежно від місця виготовлення
показать весь комментарий
23.04.2022 19:49 Ответить
тому Шольц і товчеться як всрана Уляна
показать весь комментарий
23.04.2022 19:50 Ответить
Германия и компания должны заплатить штрафы и репарации за такие вещи.

Это же в период санкций точно уже.

Надеюсь в Украине есть группа юристов, этими вопросим серьезно занимающиеся, надо привлечь иностранных консультантов.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:52 Ответить
Це той самий дебіл, який знайшов "підсанкційні" агрегати талес?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:41 Ответить
Чого б я тут пузирі пускав? Усі дизельні двигуни зараз комплектуються системою живлення common rail. Та їх випускають такі компанії як https://ru.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH R. Bosch , Denso, Siemens VDO, https://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_Corporation Delphi , L'Orange, https://ru.wikipedia.org/wiki/Scania Scania.
І ніхто ці речі не включав до санкцій. А от якби б включили - то усі двигуни, що виробляє *********** довелося б переводити на механічні багаторядні ТНВТ, бо ******** систем в них просто немає.
До речі, Тигри ще й з двигунами https://ru.wikipedia.org/wiki/Cummins Cummins можуть бути.
Це треба Кулебі звернути увагу та прохати щоб системи живлення до дизельних двигунів включили у пакет санкцій.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:13 Ответить
Агенти ФСБ в Німеччині:

Група німецьких інтелектуалів закликала Шольца примусити Україну капітулювати

Група діячів науки, політики, культури та інших сфер громадянського суспільства закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохотити уряд України припинити військовий опір РФ.

Субота, 23 квітня 2022, 20:06



Відповідний лист https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 опублікований Berliner Zeitung.

Як зазначає видання, звернення стало реакцією на розширені вимоги щодо захисту України та надання ЗСУ важкого озброєння. Натомість автори листа вимагають протилежного.

Звернення ґрунтується на тезах, які часто лунають від представників Росії. Автори звернення стверджують, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО зробили себе ще однією стороною війни, а агресія проти України є "битвою між НАТО та РФ за безпековий порядок в Європі". Вони також додали, що необхідно задовольнити "законні інтереси безпеки Росії". Головною ідеєю листа є думка про те, що Україна програє, тому її треба примусити капітулювати.

"Попри повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення", - йдеться у заяві.

Наприклад, змусити Україну вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, аби запобігти руйнуванню міст. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.

Лист підписали 18 осіб: письменниця та журналістка Даніела Дан, співак Александер Векер, колишні політики та дипломати, троє ексдепутатів Бундестагу - Ентьє Фольмер, Норман Пех та Люк Йохімсен, а також чинний член "комітету з цінностей" керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:32 Ответить
Покажите интеллектуалам из Германии изнасилованного младенца
показать весь комментарий
23.04.2022 22:04 Ответить
Поэтому продукцию этой фирмы я не покупаю никогда. Сбыт товара ********* - это антиреклама.
показать весь комментарий
23.04.2022 23:41 Ответить
Ну есть комплектующие, дальше-то что? Это ж ни о чем не говорит. Здесь я не вижу важных связующих звеньев. Этот блок разработан специально для "Тигра" или канает на целый ряд гражданских ГАЗов и мог быть использован РФ без посвещения Бош в это? "Тигр" не является средством вооружения. Это лишь внедорожник с опцией повышенного бронирования. Что делает его таким уж прямо "военным"
показать весь комментарий
24.04.2022 14:10 Ответить
До февраля с Россией вели дела все. И Украина тоже. Это было выгодно Штаты, для примера, обеспечивали сервис нефтедобычи. Другое дело, что французы уже о CESARE (гаубицах) для Украины говорят, а немцы подключают "интеллектуалов", Шредера вытащили и других кремлевских наймитов. Склоняют к "неизбежному разумному миру с Росией, ибо она большая" Разница, как видим, принципиальная.
показать весь комментарий
24.04.2022 23:03 Ответить
 
 