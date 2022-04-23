Украинские военные захватили ГАЗ "Тигр" с блоком управления производства немецкого BOSCH. ФОТОрепортаж

На российских бронированных ГАЗ "Тигр" установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH.

Соответствующие фото опубликовал в фейсбуке украинский волонтер Павел Кашчук, сообщает Цензор.НЕТ.







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"Спасибо Германии за поддержку… военпрома страны-террориста! ГАЗ "Тигр", 2017 год. Без BOSCH хрен бы до нас доехал… Продолжаем работать над изучением импортозамещения. Продолжение следует", - написал он.