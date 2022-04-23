Украинские военные захватили ГАЗ "Тигр" с блоком управления производства немецкого BOSCH. ФОТОрепортаж
На российских бронированных ГАЗ "Тигр" установлены комплектующие производства немецкой компании BOSCH.
Соответствующие фото опубликовал в фейсбуке украинский волонтер Павел Кашчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Германии за поддержку… военпрома страны-террориста! ГАЗ "Тигр", 2017 год. Без BOSCH хрен бы до нас доехал… Продолжаем работать над изучением импортозамещения. Продолжение следует", - написал он.
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У Німців тісні стосунки з Кремлем, там повний блат Німці отримували від Кремля, газ дешевий і т д
саме тому Німці були з сильною економікою в Європі, бо Німці отримували економічні преференції від Росії
GALICH CRANE PLANT KS-64713-2 303kW 01/2010 - >,
LIAZ LIKINSKI (RUS) 6212 303kW 06/2008 - >,
MAZ MINSK 5440A9 303kW 01/2002 - >,
MZKT 700600 303kW 01/2010 - >,
TONAR 5422 303kW 01/2010 - >
TONAR 6428 303kW 01/2010 - >,
TONAR 6528 303kW 01/2010 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 63621 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6367-31 266kW 12/2009 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6470 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 6563 303kW 01/2008 - >,
URAL AUTOMOBIL PLANT 65685 303kW 01/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 100kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 110kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 125kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 140kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 230kW 06/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 230kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 266kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 303kW 11/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) 320402-04 140kW 10/2009 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) GAZon 4.4 TD [3309] 140kW 10/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) Sadko 4.4 TD [3308] 140kW 10/2008 - >,
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) Valday 4.4 TD [3310] 140kW 10/2008 - >
а где он размещает свои производства - это его дело
отже, саме Бош і продав це оркам
до речі, Бош, здається, так і не пішов із рашки - гарний привід нагади гансам
Реєстрація:01.04.2022
Я сам тут раз 10 регистрировался заново и что с того?
Чуть что не то напишешь - тут-же банят, вот заново и регишься.
Так что дата вообще ничего не значит.
Где партейные деятели? Что то делайте.
а на них санкции распространились совсем недавно вроде
та й коробочка в китаї зроблена...
от французькі приціли і суо то дійсно зашквар
мало сталін німців згнобив в сибіру-ой мало!!!!
боші прокляті-повернеться вам все- будете в лагерях путлеру мерседеси безплатно робити падли
Неужели озабоченности с 2014-го так действуют?
І тому відповідальність лежить цілком на "Bosch" незалежно від місця виготовлення
Это же в период санкций точно уже.
Надеюсь в Украине есть группа юристов, этими вопросим серьезно занимающиеся, надо привлечь иностранных консультантов.
І ніхто ці речі не включав до санкцій. А от якби б включили - то усі двигуни, що виробляє *********** довелося б переводити на механічні багаторядні ТНВТ, бо ******** систем в них просто немає.
До речі, Тигри ще й з двигунами https://ru.wikipedia.org/wiki/Cummins Cummins можуть бути.
Це треба Кулебі звернути увагу та прохати щоб системи живлення до дизельних двигунів включили у пакет санкцій.
Група німецьких інтелектуалів закликала Шольца примусити Україну капітулювати
Група діячів науки, політики, культури та інших сфер громадянського суспільства закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохотити уряд України припинити військовий опір РФ.
Субота, 23 квітня 2022, 20:06
Відповідний лист https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 опублікований Berliner Zeitung.
Як зазначає видання, звернення стало реакцією на розширені вимоги щодо захисту України та надання ЗСУ важкого озброєння. Натомість автори листа вимагають протилежного.
Звернення ґрунтується на тезах, які часто лунають від представників Росії. Автори звернення стверджують, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО зробили себе ще однією стороною війни, а агресія проти України є "битвою між НАТО та РФ за безпековий порядок в Європі". Вони також додали, що необхідно задовольнити "законні інтереси безпеки Росії". Головною ідеєю листа є думка про те, що Україна програє, тому її треба примусити капітулювати.
"Попри повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення", - йдеться у заяві.
Наприклад, змусити Україну вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, аби запобігти руйнуванню міст. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.
Лист підписали 18 осіб: письменниця та журналістка Даніела Дан, співак Александер Векер, колишні політики та дипломати, троє ексдепутатів Бундестагу - Ентьє Фольмер, Норман Пех та Люк Йохімсен, а також чинний член "комітету з цінностей" керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.