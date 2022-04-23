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Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай. ФОТОрепортаж

луганщина,війна

Российские оккупанты обстреляли Горскую громаду на Луганщине, вследствие чего погибли шесть человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В течение всего дня Горская громада страдает от плотного огня россиян. В часности, около 15:00 после артиллерийского обстрела погибли два жителя Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни. В общем на данный момент погибли шесть жителей громады", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, двое погибших, двое раненых, - Гайдай. ФОТО

Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай 01
Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай 02
Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай 03
Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай 04

Автор: 

обстрел (27312) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Рашисты "освобождают" Донбасс!
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23.04.2022 19:32 Ответить
Сеструхе в Днепре внушаю: Тикайте из Города за Днепр подальше, на запад!
-- Так они ж везде бомбят!
-- ...мовчу и матюкаюсь... Три паровоза було з Днепра за Бугор -- поляки вивозили... -- ей очереди не понравились.
Отаке. Ще в Беларусі маю проблеми...
Було весело (с)
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23.04.2022 19:34 Ответить
твари козломордые, всем тварям сроссиянцам вернется сполна...
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23.04.2022 19:37 Ответить
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23.04.2022 19:58 Ответить
не хочу бути злослівним,але ті персонажі,які досі не виїхали з Луганщини сто процентів в коморі мають спечений коровай з сіллю для асвабадітєлєй от укробандеровцев,а на стіні замість ікони портрет путіна.
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23.04.2022 20:06 Ответить
 
 