Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли Горскую громаду на Луганщине, вследствие чего погибли шесть человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В течение всего дня Горская громада страдает от плотного огня россиян. В часности, около 15:00 после артиллерийского обстрела погибли два жителя Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни. В общем на данный момент погибли шесть жителей громады", - говорится в сообщении.
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-- Так они ж везде бомбят!
-- ...мовчу и матюкаюсь... Три паровоза було з Днепра за Бугор -- поляки вивозили... -- ей очереди не понравились.
Отаке. Ще в Беларусі маю проблеми...
Було весело (с)