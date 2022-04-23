Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Горскую громаду на Луганщине, вследствие чего погибли шесть человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В течение всего дня Горская громада страдает от плотного огня россиян. В часности, около 15:00 после артиллерийского обстрела погибли два жителя Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни. В общем на данный момент погибли шесть жителей громады", - говорится в сообщении.

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