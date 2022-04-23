Трупы российских военных, разбитые танки и машины оккупантов на Харьковщине: работа 93-й бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

Украинские защитники разбили часть российских оккупантов в Харьковской области.

Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это та самая 64-я ОМСБр оккупантов, которая была в Буче.

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