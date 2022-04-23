Трупы российских военных, разбитые танки и машины оккупантов на Харьковщине: работа 93-й бригады ВСУ. ФОТОрепортаж
Украинские защитники разбили часть российских оккупантов в Харьковской области.
Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это та самая 64-я ОМСБр оккупантов, которая была в Буче.
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🔥 Ждём фамилии убийц для дополнения текущего списка трупов:
▪️ Генерал-майор Суховецкий
▪️Генерал-майор Герасимов
▪️Генерал-майор Колесников
▪️Генерал-майор Митяев
▪️Генерал-лейтенант Мордвичев
▪️Генерал-майор Тушаев
🍁 Российские военные не добились успехов за последние 24 часа, несмотря на возросшую активность, украинские контратаки препятствуют их усилиям, - минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.
🍁 Сегодня у меня впервые появилась чуйка, что уже в этом году мы не просто вернёмся к позициям 24 февраля, но и восстановим Донбасс в границах 1991-го.
Просто наша армия сейчас такая злая, вооружений поступает столько (ну почти столько), сколько хотелось бы, а ботокс (уверен!) настолько уже жалеет об этой авантюре, что нам нужно дожимать ситуацию. Ибо другого такого шанса может и не быть.
Мы уже за два месяца стали Нацией, осталось вернуть земли. Крым пока выношу за скобки, но и его вернём.
Нет, это не шапкозакидательство Арестовича, это чуйка, основанная на анализе ситуации. Сейчас или никогда.
Sharp
Три часа перед рашистским зомбоящиком вызывают необратимые разрушения личности, а три дня перед ним сводят на нет основные инстинкты, включая родительский и самосохранения.
на примере мацквы уже доказано.
Ще трохи вам додам:
Один дуже оригінальний переселенець (з Донбасу, потім -з Києва) нарешті знайшов для себе дуже оригінальне працевлаштування в Івано-Франківську (рекомендую):
https://galka.if.ua/rozvazhaie-gostej-i-dopomagaie-roznositi-kavu-papuga-pereselenecz-archi-oselivsya-u-frankivskij-kavyarni-video/
Холодноярівцям респект! Ви круті!
@Airat_Nug
·
https://twitter.com/Airat_Nug/status/1517807627673255936 9 ч
Харьков.. Бьют постоянно. Пожалуйста, если у кого есть возможность, заберите моего кота с Одесской, в Днепр или Сумы... Деньги, конечно.
А тутошні горе-коментатори якусь чепушню нессуть в коментах.
Дивано-воїни жалюгідні.
всі українці раді резутатам зсу, новим фото з дохлими москалями