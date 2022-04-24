"Это тоже "денацификация"? Боитесь мертвых?": Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе. ФОТОрепортаж

Во время сегодняшнего обстрела ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

Об этом сообщает Одесский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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