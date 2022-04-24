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"Это тоже "денацификация"? Боитесь мертвых?": Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе. ФОТОрепортаж

Во время сегодняшнего обстрела ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

Об этом сообщает Одесский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попадание российской ракеты в квартиру Одессы. ВИДЕО

Это тоже денацификация? Боитесь мертвых?: Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе 01
Это тоже денацификация? Боитесь мертвых?: Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе 02
Это тоже денацификация? Боитесь мертвых?: Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе 03
Это тоже денацификация? Боитесь мертвых?: Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе 04
Это тоже денацификация? Боитесь мертвых?: Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе 05
Это тоже денацификация? Боитесь мертвых?: Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе 06

кладбище (280) обстрел (27327) Одесса (7897)


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Топ комментарии
+26
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23.04.2022 23:42
+19
Ні мертвим ні живим нема спокою. Тримайтесь і бережіть Україну
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23.04.2022 23:48
+12
Ще б рахувати хтось навчив. Квадратний кілометр і 1 тисяча квадратних метрів - не одне й те саме.
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23.04.2022 23:47
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23.04.2022 23:42 Ответить
орки.
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23.04.2022 23:43 Ответить
гуманітарії
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23.04.2022 23:50 Ответить
Від цього тобі полегшало ? Тоді уяви що на тій тисячі метрів могили твоїх рідних (( ну як ?
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24.04.2022 00:11 Ответить
не будьте наивными... орки подбираются к основной цели - аэропорту... им во что бы то ни стало надо уничтожить эту артерию возможного поступления товаров из военторга...
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23.04.2022 23:45 Ответить
аеропорт не работает уже 2 месяца , все закрыто , даже обслугу отпустили ........
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23.04.2022 23:56 Ответить
Або орки цілили в Свято-Іверський монастир - в переддень Пасхи. Вони ж обіцяли провокації проти вірних московського патріархату.
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24.04.2022 00:41 Ответить
с военторгом все хокей. Подарочков 155 мм уже столько, мама не горюй, также хорошо и со средствами доставки
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24.04.2022 01:24 Ответить
Демогилизировали
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23.04.2022 23:46 Ответить
Нет, это просто чурки свинособачие.
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23.04.2022 23:47 Ответить
про що можна говорити з свинособаками? їм навіть цвинтар заважає жити. 3.14дари!!!
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23.04.2022 23:47 Ответить
Ще б рахувати хтось навчив. Квадратний кілометр і 1 тисяча квадратних метрів - не одне й те саме.
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23.04.2022 23:47 Ответить
Ну это сбитая ракета так шлепнулась. И это хорошо
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23.04.2022 23:47 Ответить
Что-то широковаты разрушения, как для сбитой.
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24.04.2022 00:01 Ответить
Ні мертвим ні живим нема спокою. Тримайтесь і бережіть Україну
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23.04.2022 23:48 Ответить
1000м2 це не квадратний кілометр.
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23.04.2022 23:50 Ответить
На всякий случай напишу, вдруг кто запомнит: квадратный километр это 1 000 000 квадратных метров.
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23.04.2022 23:50 Ответить
На всякий випадок дам тобі відповідь що одна могила займає всього два квадратних метри (( і на тисячі їх могло бути більше 200 (( На всякій случай - уяви що серед них були могили твоїїх рідних - тоді тобі не похер яка площа нвсправді ?
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24.04.2022 00:15 Ответить
до чого тут це, демагог? не зміщуй акценти, не переходь на особистості.
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24.04.2022 17:58 Ответить
1 кв км - це 1000000 кв м а не 1000

якщо знищено 1 кв км одним влучанням, це здатна зробити лише ядерна зброя
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23.04.2022 23:51 Ответить
"О мёртвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" (с)

Ото нехай тепер до кожного кацапа, причетного до цього ганебного обстрілу, завітають парфуми похованих на потривоженому цвинтарі. Причому так завітають, щоб вранці знаходили посивілі трупи із розривом серця
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23.04.2022 23:55 Ответить
Ну что жители Исраиля, вы етого хотели когда нам отказали в оружии для защиты? Зато кацапоидам оружие и технологии продавали. Теперь побеспокоенные предки будут вам сниться
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23.04.2022 23:55 Ответить
нічо... людські душі з порушеного цвинтаря не будуть довго мучитись... їх кара не забариться...
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23.04.2022 23:56 Ответить
Ні. Це -- геноцид, бо метою є знищення всього українського на українській землі.
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23.04.2022 23:59 Ответить
"О мёртвых либо хорошо, либо жди в полнолуние гостей" (с)

Ото нехай тепер до кацапів, що ганебно обстріляли цвинтар, вночі завітають потривожені парфуми похованих. Причому так завітають, щоб вранці знаходили раптово посивілі трупи із інфарктом мікарда (отакенний рубець!..)
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24.04.2022 00:03 Ответить
...знову якась муйня із додаванням коментів - поки з'явився перший (див. трохи вище), встиг написати другий аналогічний комент
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24.04.2022 00:54 Ответить
Якщо мертвих, похованних вбивають вдруге, то такого не прощають вже в віках.
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24.04.2022 00:03 Ответить
Чуркі, *****, казламорді...
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24.04.2022 00:16 Ответить
Чи є щось в світі паскудніше рашиськоі чуми ? ця варварська терористична так звана держава не має права на існування в ********* світі ,будьте прокляті і ваш дибільний "русский мир ".
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24.04.2022 00:37 Ответить
Брат сегодня за 15 минут до этого оттуда ушёл. Как-то так.
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24.04.2022 00:44 Ответить
Хмуя собі Можна сказати, у сорочці народився...
(і не здивуюся, якщо раптово з'явилося тривожне відчуття "треба звідси йти, причому негайно" - таке буває, підтверджено неодноразово)
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24.04.2022 01:04 Ответить
Спасибо Господу,что уберег Вашего брата! Пусть Господь бережет Вас, брата и ваших родных!
Боже Спасителю наш, спаси и сохрани Украину,наш народ и наших Защитников! 🙏🙏🙏
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24.04.2022 09:55 Ответить
а за тех, кого бог не уберег.. кому "спасибо"? почему это он одних "спасает", а на лругих ему похфиг? они хуже этих? может, младенцы нагрешили? что люди с вами ... бог тут вообще не припеч.. нет его.. либо спит крепким сном. Откройте глаза уже свои...
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24.04.2022 18:04 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:36 Ответить
Интересно что будет с могилами - моторолы, гиви, захарченка, после нашей победы. Я бы обоссал.
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24.04.2022 02:46 Ответить
Зустрічне питання - це яким треба буту довбойобом, щоб перейматися влучанням у кладовище?
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24.04.2022 09:33 Ответить
У совковых ракет (с инерциальной системой наведения) теоретическая точность ± 500 м, так как они разрабатывались под ядерные боеголовки, а на практике оказалось, что ± 1,5 км, но с учетом срока изготовления и кацапской жопорукости попасть они могут на "кого чёрт пошлет", они не малоэффективны для военных действий с обычными боеголовками!
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24.04.2022 10:03 Ответить
Я ниже написал. Промахнулись километра на 3 от аэропорта.
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24.04.2022 21:00 Ответить
"...
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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24.04.2022 11:35 Ответить
РОССЯН ХОРОНИТЬ НЕ НАДО !!! ПРОСТО СЖИГАТЬ, А ПЕПЕЛ В БОЛОТО !!!
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24.04.2022 13:50 Ответить
Точность этих ракет поражает просто. Стреляли в аэропорт, попали в жилой дом и кладбище. От каждого до аэропорта километра 3. Высокоточный огонь куда попало.
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24.04.2022 20:58 Ответить
 
 