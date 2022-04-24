От российской ракеты в Одессе погибла Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира. ФОТО

В результате ракетных обстрелов Одессы российскими оккупантами погибла Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира.

Об этом сообщили в сети, передает Цензор.НЕТ.

Дочь Кира родилась 4 января, решисты дали ей пожить всего 3,5 месяца.

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В результате ракетного удара погибла и мама Валерии.

Фотографии тещи, жены и дочери разместил в Фейсбуке муж Валерии, Юрий, перед обстрелом вышедший в магазин.

"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", - написал он.

Валерии было 28 лет. Валерия родом из Херсона, в Одессе окончила факультет журналистики, работала пиар-менеджером в ряде компаний.

На странице Валерии в Фейсбуке - фото из разбомбленной Бородянки, в том числе и знаменитый шкафчик с петухом. Женщина поддерживала волонтеров и протестовала против войны.

"Услышьте!!! Его солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины - наш дом! путин обезумел и машет ядерной ракетой", - такой пост разместила Валерия 1 марта.









