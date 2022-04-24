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Новости Фото Война
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В Винницкой области похоронили 27-летнего воина Романа Вакарчука, погибшего в бою на Херсонщине. ФОТО

В селе Гарячковка Винницкой области с военными почестями похоронили 27-летнего младшего лейтенанта Романа Вакарчука. Командир взвода Вакарчук погиб в бою в Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, Роман Вакарчук окончил Одесский политехнический университет, отслужил срочную службу. Затем решил стать профессиональным военным. Поступил в Военную академию сухопутных войск им. П. Сагайдачного. Храброго, талантливого парня любили все, кто его знал.

"Ромчик, солнышко мое, послушай, как птички поют, посмотри, сколько людей к тебе пришло…", - плакала, провожая сына в последний путь, безутешная мама Татьяна Ивановна.

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В Винницкой области похоронили 27-летнего воина Романа Вакарчука, погибшего в бою на Херсонщине 01

Винницкая область (1036) смерть (9230) потери (4398) ВСУ (6614) Херсонская область (4800)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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24.04.2022 12:34 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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24.04.2022 12:37 Ответить
Всіх козаків наших вояків після перемоги потрібно стимулювати пускай у цей світ щонайменше 5 діточок. З усією держпідтримкою. Норму про те що не треба воювати батькам 3 і більше дітей треба відміняти, це не правильно.
Світла вічна пам'ять Герою.
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24.04.2022 12:37 Ответить
Що, тебе не випустили за кордон і тепер жаба давить ?
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24.04.2022 13:45 Ответить
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24.04.2022 13:25 Ответить
Герої не вмирають, вони живуть у нашому серці і пам'яті!!!
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24.04.2022 13:34 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.04.2022 14:07 Ответить
С.У.М.
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24.04.2022 16:23 Ответить
 
 