В Винницкой области похоронили 27-летнего воина Романа Вакарчука, погибшего в бою на Херсонщине. ФОТО

В селе Гарячковка Винницкой области с военными почестями похоронили 27-летнего младшего лейтенанта Романа Вакарчука. Командир взвода Вакарчук погиб в бою в Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, Роман Вакарчук окончил Одесский политехнический университет, отслужил срочную службу. Затем решил стать профессиональным военным. Поступил в Военную академию сухопутных войск им. П. Сагайдачного. Храброго, талантливого парня любили все, кто его знал.

"Ромчик, солнышко мое, послушай, как птички поют, посмотри, сколько людей к тебе пришло…", - плакала, провожая сына в последний путь, безутешная мама Татьяна Ивановна.

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