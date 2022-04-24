Посол Мельник - правительству ФРГ: Пока вы колеблетесь касательно современного немецкого оружия для Киева, России разрешено убивать украинских женщин и детей. ФОТО
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ из-за нежелания поставлять тяжелое вооружение в Украину.
Слова упрека он разместил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России можно убивать новых украинских женщин и детей. Как эту молодую маму с ребенком во время ракетных обстрелов вчера в Одессе", - отметил он и разместил фото Валерии Глодан с 3-месячной дочерью.
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