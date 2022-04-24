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Посол Мельник - правительству ФРГ: Пока вы колеблетесь касательно современного немецкого оружия для Киева, России разрешено убивать украинских женщин и детей. ФОТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ из-за нежелания поставлять тяжелое вооружение в Украину.

Слова упрека он разместил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России можно убивать новых украинских женщин и детей. Как эту молодую маму с ребенком во время ракетных обстрелов вчера в Одессе", - отметил он и разместил фото Валерии Глодан с 3-месячной дочерью.

Посол Мельник - правительству ФРГ: Пока вы колеблетесь касательно современного немецкого оружия для Киева, России разрешено убивать украинских женщин и детей 01

Смотрите: От российской ракеты в Одессе погибла Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира. ФОТО

Германия (6978) младенец (36) Одесса (7897) оружие (10221) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+26
Так их Мельник, макай в их дерьмо, как нашкодивших котов! Чтобы потом у них не было возможности придумать себе оправдание!
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24.04.2022 13:15
+16
шольц- ци виплодок згвалтованої руским солдатом німкені
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24.04.2022 13:09
+14
Німці були є та залишаються лайном,нажаль...
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24.04.2022 13:10
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шольц- ци виплодок згвалтованої руским солдатом німкені
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24.04.2022 13:09 Ответить
Німці були є та залишаються лайном,нажаль...
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24.04.2022 13:10 Ответить
Так. Як це не прикро, але нажаль так і залишається. Німців нічому життя так і не навчило.
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24.04.2022 13:29 Ответить
Так их Мельник, макай в их дерьмо, как нашкодивших котов! Чтобы потом у них не было возможности придумать себе оправдание!
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24.04.2022 13:15 Ответить
Лайте Шольца але не чіпайте бубочку . Він тут ні до чого .
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24.04.2022 13:28 Ответить
Це в таку Європу хочуть українці? Може потрібно просто навести порядок у своєму домі?
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24.04.2022 13:37 Ответить
В Європу разом з поляками, фінами, шведами, литовцями, естонцями, чехами, словаками, хорватами, іспанцями, португальцями, бельгійцями... список там порядка тридцяти країн з 50-ти країн Європи. Короче, більшість.
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24.04.2022 13:56 Ответить
Дітятко, може ти ще нам розповіси й про "страшну" ковідну хворобу, якою так тяжко до цього часу хворіють в Європі? Настільки ж ви тупорилі...
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24.04.2022 14:26 Ответить
шольц єто ублюдок на довольствии у поросячего обсоска,так что ожидать от него что либо
положительного нельзя.
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24.04.2022 13:53 Ответить
вы че гниды комент удаляеете
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24.04.2022 13:55 Ответить
Царство Небесне...
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24.04.2022 14:05 Ответить
Там вся немчура на довольствии *****. Агент на агенте агентом погоняет.
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24.04.2022 14:12 Ответить
а може німці того, знов таємно домовилися з москалями про розділ Європи ?
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24.04.2022 14:39 Ответить
Янголятко, ти повинна була вирости і стати гарною дівчинкою на радість своїм батькам. І мама ще така молода і мріяла виростити свою донечку. Але мерзотне сатанинське створіння вирішило погратися в Бога. Але ж ранр чи пізно за все прийдеться дати відповідь.
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24.04.2022 14:46 Ответить
Вони не вагаються, просто цинічно видумують 1000 приводів, щоб не дати ******* зброю. Бо вірять кацапам більше, ніж українцям. Наші союзники - англосакси і поляки.
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24.04.2022 15:20 Ответить
Германия конечно же жиденько обсерается прямо сейчас.... с таким поведением ей можно начинать забывать о региональном лидерстве...
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24.04.2022 15:21 Ответить
Немцы паскудный народ, украинцы Для них люди третьего сорта, чья жизнь для них немного значит, важнее собственное благополучие
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24.04.2022 16:56 Ответить
 
 