Посол Мельник - правительству ФРГ: Пока вы колеблетесь касательно современного немецкого оружия для Киева, России разрешено убивать украинских женщин и детей. ФОТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ из-за нежелания поставлять тяжелое вооружение в Украину.

Слова упрека он разместил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России можно убивать новых украинских женщин и детей. Как эту молодую маму с ребенком во время ракетных обстрелов вчера в Одессе", - отметил он и разместил фото Валерии Глодан с 3-месячной дочерью.

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