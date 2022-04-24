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В Горской громаде перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция, - Луганская ОВА. ФОТО

В Горской громаде перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Вчера россияне не только убили шестерых жителей громады и разрушили жилые дома, но и нанесли значительный ущерб остаткам инфраструктуры. В частности, перебит магистральный газопровод высокого давления. Без голубого топлива остались ориентировочно 5,5 тысяч абонентов Горской и Попаснянской громад. Также огонь охватил трансформаторную подстанцию. Возгорание спасатели укротили, а вот удастся ли починить – посмотрим. Без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка", – проинформировал он.

По словам Гайдая, всего без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов – 113 610 абонентов.

Обесточены 38 населенных пунктов – 114 155 потребителей.

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В Горской громаде перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция, - Луганская ОВА 01

газопровод (831) обстрел (27327) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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взагалі треба перекрить російську трубу.

тоді європейці бистро забігають і зашукають альтернативи.

а так газ є, і не треба нічого робити.
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24.04.2022 14:36 Ответить
 
 