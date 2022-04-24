"Спасибо за жизнь": 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев. ФОТОрепортаж
25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, под военкоматом Полтавы была очередь из около 2,2 тыс. человек. Все они хотели пополнить ряды защитников Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке офицер ВСУ Павел Шапошников, передает Цензор.НЕТ.
"Это очередь в военкомат 25 февраля...Около 2200 добровольцев...Не все празднуют сегодня Пасху... Спасибо за жизнь. Мы воины Украины!", - отметил он.
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+35 Валерий Коломиец #502756
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Пісатель!!! Прочитай 24 ЛЮТОГО, але може ти української не знаєш) Лютий то февраль москальською)
В цю мить я на деякий час впав у відчай - всі з'*********, нам піздець...
Але, приїхавши о 07:00 під свій РВК я побачив делька сотень хлопців, які прийшли пішки чи приїхали на дешевих б/у іномарках, постійно курили недорогі цигарки, постійно матюкались і дзвонили комусь з товарищив, щось з ними обговорювали.
В цей момент я зрозумів, що ми переможемо...
А я ще 24 в Києві бачив не меншу чергу, правда не в 07:00, а пізніше в одному з районих військрматів, і авто поряд були не самі дешеві, і цигарки, а мата за декілька годин майже нечув.
А мордате бидло, нажаль, у всіх народів в складні часи було, про це треба пам'ятати і після перемоги намагатися зробити так, щоб цього бидла не було не видно, ні чутно.
Такі от потужні мужики.. з вигляду вони бувають і під 2 метри зростом та коло 100кг по вазі, але сикоши, виявляються ще ті..
Тим хто став на захист України велика шана від Українців!
Таке само відбувалося й у Чернігові та іньших містах!
Лучший город на Земле.
Все это правда про тысячи добровольцев.
И с утра 24.02 они уже там были.