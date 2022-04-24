"Спасибо за жизнь": 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев. ФОТОрепортаж

25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, под военкоматом Полтавы была очередь из около 2,2 тыс. человек. Все они хотели пополнить ряды защитников Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке офицер ВСУ Павел Шапошников, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередь в военкомат 25 февраля...Около 2200 добровольцев...Не все празднуют сегодня Пасху... Спасибо за жизнь. Мы воины Украины!", - отметил он.

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