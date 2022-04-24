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"Спасибо за жизнь": 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев. ФОТОрепортаж

25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, под военкоматом Полтавы была очередь из около 2,2 тыс. человек. Все они хотели пополнить ряды защитников Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке офицер ВСУ Павел Шапошников, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередь в военкомат 25 февраля...Около 2200 добровольцев...Не все празднуют сегодня Пасху... Спасибо за жизнь. Мы воины Украины!", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы, ребята, выиграете эту войну. Мораль, компетенция и желание защищать свою страну у вас потрясающие", – война в Украине глазами добровольцев-иностранцев. ВИДЕО

Спасибо за жизнь: 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев 01
Спасибо за жизнь: 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев 02
Спасибо за жизнь: 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев 03
Спасибо за жизнь: 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев 04
Спасибо за жизнь: 25 февраля в очереди под военкоматом Полтавы собралось около 2,2 тыс. добровольцев 05

Пасха (378) Тахтаулове (768) военкомат (458) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+35
25 лютого о 06:30 ранку я вийхав зі свого села у Києво-Святошинському районі в Київ у свій РВК. По дорозі Київ-Фастів-Бишів. На зустріч у три ряди (по однополосній дорозі) їхали елітні іномарки з 3-4 холеними пиками в кожній. Тобто, вони їхали по зустрічній мені в лоб. Я теж їхав їм в лоб. Інколи були недорогі сімейні седани і мінівени з дітьми і жінками. Ті тягнулись по своїй полосі. А ці мордаті тупо по встречке.
В цю мить я на деякий час впав у відчай - всі з'*********, нам піздець...
Але, приїхавши о 07:00 під свій РВК я побачив делька сотень хлопців, які прийшли пішки чи приїхали на дешевих б/у іномарках, постійно курили недорогі цигарки, постійно матюкались і дзвонили комусь з товарищив, щось з ними обговорювали.
В цей момент я зрозумів, що ми переможемо...
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24.04.2022 14:29
+20
Статью неплохо бы читать перед комментированием.
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24.04.2022 14:22
+14
Але зброї, нажаль, та амуніції для їх небуло для усіх.... бо хтось готував країни до шашличків а не до оборони, але Люся Дристовіч усім вже пояснила "хто винний" ....
Тим хто став на захист України велика шана від Українців!
Таке само відбувалося й у Чернігові та іньших містах!
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24.04.2022 14:43
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Правила форума Совет форумчан
90 процентов домой отправят.
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24.04.2022 14:12 Ответить
Гарік, ти хоч би раз сходив, тоді ****** би.
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24.04.2022 14:40 Ответить
Я на 100% уверен, что ты к военкомату не подходил, иначе такую чушь бы не нес.
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24.04.2022 18:09 Ответить
возможно , но тут стоит тот или го сын или внук , который вас сук в мацква в метро загонит , *********** ваш дом ., и заставит вас выть от страха как последнюю суку , запомни их и жди кацап !!!!
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24.04.2022 15:00 Ответить
Якесь великоднє божевілля. Я вам ще раз кажу - навіть АТОшників додому відправляють, на передок хіба що за жирний хабар візьмуть.
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24.04.2022 15:20 Ответить
Один процент может и отправят домой -- это максимум !!! Никого не слушайте . есть мотивация -- идите не бойтесь все будет УКРАИНА
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24.04.2022 15:21 Ответить
Он все правильно написал. Даже АТОшников с боевым опытом домой отправляли. Варианты "хочешь" даже не рассматривались. Набирали людей исключительно с боевым опытом и нужными специальностями.
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24.04.2022 18:12 Ответить
Журналісти просто казкові долбойоби, хороші фотки для наведення по майбутніх солдатах, все-таки 2,2 тис.
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24.04.2022 14:17 Ответить
Статью неплохо бы читать перед комментированием.
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24.04.2022 14:22 Ответить
І в заголовку 25 лютого
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24.04.2022 14:27 Ответить
Багато людей в коментах, яким головне висернути щось вумне і бігти далі. Відсотків 90.
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24.04.2022 14:33 Ответить
Дату важко прочитати? 25 ЛЮТОГО!!! Чи "чукча не читач, чукча дописувач", як в анекдоті? )))
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24.04.2022 14:23 Ответить
Перепрошую, а ви уважно читали новину? Це черга людей від 25 ЛЮТОГО! І в цій новині йдеться о шані людям які стояли в черзі і вже втратили життя на сьогоднішній день за незалежність України.
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24.04.2022 14:25 Ответить
Вы хоть заглавие прочитали? 25 лютого, а не квітня, або березня, цим людям дякують за життя
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24.04.2022 14:26 Ответить
Буковок забагато? 25 ЛЮТОГО!!!
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24.04.2022 14:27 Ответить
Это было два месяца назад!
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24.04.2022 14:27 Ответить
Як можна навести ракету на два місяці назад?
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24.04.2022 14:28 Ответить
І ще потрібно машину часу додати)
Пісатель!!! Прочитай 24 ЛЮТОГО, але може ти української не знаєш) Лютий то февраль москальською)
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24.04.2022 14:29 Ответить
22000
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24.04.2022 21:17 Ответить
25 лютого о 06:30 ранку я вийхав зі свого села у Києво-Святошинському районі в Київ у свій РВК. По дорозі Київ-Фастів-Бишів. На зустріч у три ряди (по однополосній дорозі) їхали елітні іномарки з 3-4 холеними пиками в кожній. Тобто, вони їхали по зустрічній мені в лоб. Я теж їхав їм в лоб. Інколи були недорогі сімейні седани і мінівени з дітьми і жінками. Ті тягнулись по своїй полосі. А ці мордаті тупо по встречке.
В цю мить я на деякий час впав у відчай - всі з'*********, нам піздець...
Але, приїхавши о 07:00 під свій РВК я побачив делька сотень хлопців, які прийшли пішки чи приїхали на дешевих б/у іномарках, постійно курили недорогі цигарки, постійно матюкались і дзвонили комусь з товарищив, щось з ними обговорювали.
В цей момент я зрозумів, що ми переможемо...
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24.04.2022 14:29 Ответить
Ваш допис доводить що більшість на дорогих авто лайно й паразити, не усі звісно але більшість .
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24.04.2022 14:46 Ответить
Вот именно, о чем я и говорил что страну спасли *проклятые евробляхеры* а не жирные уроды на люксовых иномарках которые как нам говорили 8 лет борются за екологию потом и покупают новые елитные машины.
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24.04.2022 14:48 Ответить


А я ще 24 в Києві бачив не меншу чергу, правда не в 07:00, а пізніше в одному з районих військрматів, і авто поряд були не самі дешеві, і цигарки, а мата за декілька годин майже нечув.

А мордате бидло, нажаль, у всіх народів в складні часи було, про це треба пам'ятати і після перемоги намагатися зробити так, щоб цього бидла не було не видно, ні чутно.
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24.04.2022 18:59 Ответить
Так багато пузатих грошовитих хряків.. на елітавто іх вистачає поблатувати лиш перед цивільними.. бо навіть "воздушка" в бардачку то як "пугало на грядці"..
Такі от потужні мужики.. з вигляду вони бувають і під 2 метри зростом та коло 100кг по вазі, але сикоши, виявляються ще ті..
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24.04.2022 19:38 Ответить
Нация Нескорених.
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24.04.2022 14:37 Ответить
казкові телепні ну нахіба це показувати
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24.04.2022 14:39 Ответить
25 лютого ?
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24.04.2022 14:41 Ответить
про калькулируй процент погибших..типа вернулся с польши и погиб как в ато подписал погмб черезмесяй..та я лучше с голода сдохну
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24.04.2022 21:21 Ответить
Але зброї, нажаль, та амуніції для їх небуло для усіх.... бо хтось готував країни до шашличків а не до оборони, але Люся Дристовіч усім вже пояснила "хто винний" ....
Тим хто став на захист України велика шана від Українців!
Таке само відбувалося й у Чернігові та іньших містах!
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24.04.2022 14:43 Ответить
А Люся в интервью Иванову киздел что никто в военкоматы не пришел как война началась
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24.04.2022 14:55 Ответить
Я з маленького городка под Николаевом, на 15тыс. жителей. "25.02 очередь было больше 700чел. Забирали 50-70 в день(это на все, тероборона,Марик,Днепр и Николаев). Жители ночевали в военкомате. Через неделю у же сказали, хватит! Даже половину желающих не смогли попасть на фронт!!!
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24.04.2022 15:06 Ответить
Нужно время . Сейчас опять комплектация идет -- есть желания и мотивация идите смело !!!
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24.04.2022 15:26 Ответить
В военкомате уже есть списки, номера и телефоны желающих. Кто нужен на 3 волну мобилизации уже объявили в СМИ. Не вводите людей в заблуждение!
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24.04.2022 18:16 Ответить
Это Полтава, детка...
Лучший город на Земле.
Все это правда про тысячи добровольцев.
И с утра 24.02 они уже там были.
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24.04.2022 15:14 Ответить
хотят 30 к и 100 к ЗПшки на карту и на затарку в АТБ на веки.((
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24.04.2022 21:19 Ответить
У районных военкоматов тоже стояло по несколько сотен человек.
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24.04.2022 16:22 Ответить
Полтавчани молодці! Я сам приходив в воєнкомат,але не взяли навіть в ТРО.
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24.04.2022 17:58 Ответить
если б знать как ласты посушишь как вычислить процент и вероятность гибели если идешь??математики где прокалькулируйте
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24.04.2022 21:16 Ответить
я раскрою секрет вакансий 0 денег 0 что делать..с голода дохнуть..почему зеленский не делится деньгами на монобанк через дию..говорили же...вот так вот.....
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24.04.2022 21:18 Ответить
 
 