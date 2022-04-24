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Новости Фото Война
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Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда, - политики и военное руководство страны поздравляют украинцев с Пасхой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские парламентарии, политики и военное руководство страны сегодня поздравляют украинцев со светлым праздником Христового Воскресения. В этом году он происходит в условиях полномасштабного российского вторжения, поэтому тема войны, мира, веры в победу крепко сплетены с верой в Бога и торжества добра над злом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с главным праздником всего христианства – Пасхой! День светлого Воскресения Христова всегда доставлял нам радость, внушал веру в завтрашний день и благословлял на добрые дела. Но по кровавой воле чужака наш с Вами праздник омрачился дымом и пламенем войны. Сегодня мы боремся во имя мира, добра и справедливости. Уверен, что невозможно одержать победу над теми, в чьих сердцах вера и на чьей стороне правда. Христос Воскрес!", - отметил в поздравлении командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Христос Воскрес! Пусть благополучие, мир и счастье сойдут в дом ваш с небес! Сегодня Пасха пришлась ровно на второй месяц искренней веры, проникновенной надежды и безграничной любви, которые демонстрирует наш Украинский народ. От каждого сердца украинца звучит молитва о мире и покое в родной стране. Свечи, зажженные в храмах и домах, отражаются в глазах и на небесном сиянии звезд. Каждый из нас надеется быть услышанным Всевышним", - отмечает председатель ВР Руслан Стефанчук по случаю праздника Пасхи.

"Божьей защиты всем нам! Особенно тем, кто на передовой, кто в убежищах, кто далеко от своего дома... Помните: где бы мы ни находились — мыслями мы все рядом. Нас объединяет вера в Родину, Вооруженные силы, победу и расцвет Украины после войны...Как свет победил тьму, так и добро всегда победит зло!", - добавляет Стефанчук.

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Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой.

"Я искренне поздравляю с Пасхальными праздниками тех, кто всю эту ночь молился. Мы, украинцы, молимся за победу добра над злом, за победу жизни над смертью. Так, как учит нас Священное Писание", – сказал Порошенко после Всенощной службы.

"Конечно, всех украинцев сейчас беспокоит вопрос "когда?". Когда будет наша победа? Когда кончится война? Когда Украина и украинцы смогут вернуться в мирную жизнь? И почему враг прошел к нам? Ответ можно найти в Священном Писании. Зло пытается уничтожить нас. Зло насилует наших женщин, убивает наших детей. Но добро и жизнь побеждает. Побеждает неотвратимо", – подчеркивает он.

"Я твердо уверен, что победа будет за нами. И сейчас, особенно в этом году, Пасха приобретает совершенно невероятные черты. Когда Россия пытается позиционировать себя как центр православия – я хотел бы напомнить, что нет там веры. Они пришли сюда убивать нас, пришли как антихристы. Человек, называющий себя "русским патриархом", благословил убийство украинцев", – констатирует Порошенко.

Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда, - политики и военное руководство страны поздравляют украинцев с Пасхой 01
Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда, - политики и военное руководство страны поздравляют украинцев с Пасхой 02
Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда, - политики и военное руководство страны поздравляют украинцев с Пасхой 03

"Поэтому поздравляю сотни священников русской православной церкви в Украине, которые отказались поминать Кирилла, отказались быть причастными к этой неблагодатной организации, которая имеет целью поддержать антихриста Путина и убивать украинцев", - говорит Порошенко.

Он убежден, что в этом году Украинская Церковь получит тысячи новых приходов: "Томос, предоставленный нам Вселенским Патриархом, объединит всех украинцев".

"В этот светлый день выражаю искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже нашей безопасности и защищает Украину от захватчика – воинам, медикам, волонтерам. Пусть благословение Господа и защита всегда будет с вами!", – добавляет Марина Порошенко.

"После победы мы построим цветущую, фантастическую, невероятную Украину. С Божьей помощью. С нашей верой. С нашей надеждой. С нашей огромной любовью. Христос Воскрес!", – говорит Петр Порошенко.

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"В этом году Пасха, как никогда, наполняет всех нас верой: в победу добра над злом, жизнь над смертью, а значит, в победу Украины. Наши защитники и весь героический народ сегодня объединился, чтобы дать отпор оккупантам, безбожно ворвавшимся на нашу родную святую землю. И пусть этот день Христова Воскресения наполняет нас силой и выдержкой... С Божьей помощью и верой в возрождение нашей страны. Пусть с Христовым Воскресением начнется благодатный период мира и согласия на украинской земле", – отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пасхальном поздравлении.

"Сегодня у всех Украинцев — особенная Пасха, особенная она и у нас с вами здесь, на Донецком и Луганском направлениях! Ровно два месяца назад российская орда дерзко и нагло ворвалась на нашу землю. 60 дней кремлевские пришельцы, как одичавшие, бешеные варвары пытаются уничтожить нашу страну. В их сердцах нет Бога! Украинцы — свободный народ, который ни за что не покорится, не станет на колени", - отмечает командующий группировкой Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев.

"Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда. Заставим уродов ответить за все их дикие преступления в Буче, Краматорске, Харькове, Волновахе, Ахтырке. Никто не избежит справедливого наказания за зверства в Гостомеле, Бородянке, Изюме, многострадальном Мариуполе. Мы отомстим за издевательство и пытку мирных украинцев в каждом оккупированном российскими свинособаками местечке и деревне", - добавляет командующий ООС.

"Это наш праздник. Праздник великой свободной нации, которой восхищается весь мир. Нации, защищающая мир от орды. Нации, которая в трудные минуты свои показывает чудеса мужества, гуманизма, любви и добра. Нации, которая сеет хлеб под бомбами и печет пояса под сирены воздушной тревоги. От Христа мы считаем новую эпоху. Новое летоисчисление мира начнется и от нас. Потому что мы дарим сегодня миру новую эру свободы, воли и достоинства человеческой", - отмечает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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"Этот день мы встречаем в условиях войны с Россией. Вся страна сейчас противостоит злу, которое стремится полностью уничтожить все живое на нашей земле. В светлый праздник Пасхи, символизирующий победу жизни над смертью, верим в возрождение и победу Украины. Мы сильны и мужественны, за нами правда", – отмечает экс-спикер ВР, нардеп Дмитрий Разумков.

Пасха (378) Порошенко Петр (19606) Тимошенко Юлия (24590) Порошенко Марина (100) Наев Сергей (347) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+24
Жалюгідна кацапія, газовий придаток Європи, який фактично складається з двох міст - Москви і підеру , має припинити своє існування.
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24.04.2022 14:52
+13
Порох поздоровив з пані Мариною.Дякую.🥰🥰🥰
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24.04.2022 15:15
+12
Й від Тимошенко треба потім очистити країну теж.
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24.04.2022 15:22
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Жалюгідна кацапія, газовий придаток Європи, який фактично складається з двох міст - Москви і підеру , має припинити своє існування.
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24.04.2022 14:52 Ответить
Если бы еще Зенелох так думал и говорил вместо очередных случайных генераций предложений
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24.04.2022 14:58 Ответить
Признавайте уже рашу страной террористом во всем мире. Видео з керованой ракетой в Одессе в окно жилой многоэтажки яркое тому доказательство
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24.04.2022 14:58 Ответить
жалюгідну...тобто яка викликає жаль...
краще нікчемна, мерзенна,злиденна...
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24.04.2022 15:00 Ответить
3. Гідний осудження, зневажання, ганьби; нікчемний, мерзенний.

Жалюгідні дурники! Вони [фашистські звірі] не розуміють того, що синів твоїх [Україно] не можна перестріляти (Андрій Малишко, II, 1956, 35); Та жалюгідні душі ті понурі, Яких в негоду острах обгортав! (Леонід Первомайський, II, 1958, 204); [Ольга:] Як ти брешеш... Який ти боягуз, жалюгідний, нікчемний... (Олександр Корнійчук, Чому посміх. зорі, 1958, 54);
// Позбавлений внутрішньої значущості, змістовності.
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24.04.2022 15:48 Ответить
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24.04.2022 15:02 Ответить
Віримо _ Робимо - Воюем - Працюем - Допомагаемо ...- ми Нація ...- кацапи - це покидьки виродки орда орки ...- все буде Україна!!!))) З нами Правда а значить "Бог"...
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24.04.2022 15:02 Ответить
Кращі вітання від військових та екс-президента! Приємно читати... А не ото вчорашнє жалюгідне скавчання Боневтіка на конференції
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24.04.2022 15:09 Ответить
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24.04.2022 15:13 Ответить
Порох поздоровив з пані Мариною.Дякую.🥰🥰🥰
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24.04.2022 15:15 Ответить
Й від Тимошенко треба потім очистити країну теж.
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24.04.2022 15:22 Ответить
Спиніть, дай Бог. А то ми можем не спинитися.
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24.04.2022 15:36 Ответить
Значить, на думку редакторів, журналістів та власника Цензору, провідними політиками України вони вважають Стефанчука, Шмигаля, Порошенка, Тимошенко і Разумкова.

Ну, не Шуфрича же! До речі, скільки днів вже минуло від крайнього його побиття?
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24.04.2022 15:39 Ответить
Надо ,так , в этом году празднуем в Киеве , а в следующем, в Киеве и Крыму
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24.04.2022 15:41 Ответить
"В следующем году в Иерусалиме" - говорят каждый год евреи всего мира на Пейсах вот уже несколько тысяч лет.
і вони вже святкують 70 років в Ієрусалимі

Ми теж можемо повторювати хоч тисячу років "Наступного року в Криму"
і на наступний рік, або хоч через тисячу один рік, але ми будемо в Криму !!!
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24.04.2022 15:54 Ответить
сердечно поздравляю всех УКРАИНЦЕВ с пасхой и желаю им скорейшего разгрома проклятых сатанистов рашистов,гори они в аду вечно!
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24.04.2022 15:53 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
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24.04.2022 15:55 Ответить
 
 