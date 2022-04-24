Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда, - политики и военное руководство страны поздравляют украинцев с Пасхой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские парламентарии, политики и военное руководство страны сегодня поздравляют украинцев со светлым праздником Христового Воскресения. В этом году он происходит в условиях полномасштабного российского вторжения, поэтому тема войны, мира, веры в победу крепко сплетены с верой в Бога и торжества добра над злом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с главным праздником всего христианства – Пасхой! День светлого Воскресения Христова всегда доставлял нам радость, внушал веру в завтрашний день и благословлял на добрые дела. Но по кровавой воле чужака наш с Вами праздник омрачился дымом и пламенем войны. Сегодня мы боремся во имя мира, добра и справедливости. Уверен, что невозможно одержать победу над теми, в чьих сердцах вера и на чьей стороне правда. Христос Воскрес!", - отметил в поздравлении командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Христос Воскрес! Пусть благополучие, мир и счастье сойдут в дом ваш с небес! Сегодня Пасха пришлась ровно на второй месяц искренней веры, проникновенной надежды и безграничной любви, которые демонстрирует наш Украинский народ. От каждого сердца украинца звучит молитва о мире и покое в родной стране. Свечи, зажженные в храмах и домах, отражаются в глазах и на небесном сиянии звезд. Каждый из нас надеется быть услышанным Всевышним", - отмечает председатель ВР Руслан Стефанчук по случаю праздника Пасхи.

"Божьей защиты всем нам! Особенно тем, кто на передовой, кто в убежищах, кто далеко от своего дома... Помните: где бы мы ни находились — мыслями мы все рядом. Нас объединяет вера в Родину, Вооруженные силы, победу и расцвет Украины после войны...Как свет победил тьму, так и добро всегда победит зло!", - добавляет Стефанчук.

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Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой.

"Я искренне поздравляю с Пасхальными праздниками тех, кто всю эту ночь молился. Мы, украинцы, молимся за победу добра над злом, за победу жизни над смертью. Так, как учит нас Священное Писание", – сказал Порошенко после Всенощной службы.

"Конечно, всех украинцев сейчас беспокоит вопрос "когда?". Когда будет наша победа? Когда кончится война? Когда Украина и украинцы смогут вернуться в мирную жизнь? И почему враг прошел к нам? Ответ можно найти в Священном Писании. Зло пытается уничтожить нас. Зло насилует наших женщин, убивает наших детей. Но добро и жизнь побеждает. Побеждает неотвратимо", – подчеркивает он.

"Я твердо уверен, что победа будет за нами. И сейчас, особенно в этом году, Пасха приобретает совершенно невероятные черты. Когда Россия пытается позиционировать себя как центр православия – я хотел бы напомнить, что нет там веры. Они пришли сюда убивать нас, пришли как антихристы. Человек, называющий себя "русским патриархом", благословил убийство украинцев", – констатирует Порошенко.







"Поэтому поздравляю сотни священников русской православной церкви в Украине, которые отказались поминать Кирилла, отказались быть причастными к этой неблагодатной организации, которая имеет целью поддержать антихриста Путина и убивать украинцев", - говорит Порошенко.

Он убежден, что в этом году Украинская Церковь получит тысячи новых приходов: "Томос, предоставленный нам Вселенским Патриархом, объединит всех украинцев".

"В этот светлый день выражаю искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже нашей безопасности и защищает Украину от захватчика – воинам, медикам, волонтерам. Пусть благословение Господа и защита всегда будет с вами!", – добавляет Марина Порошенко.

"После победы мы построим цветущую, фантастическую, невероятную Украину. С Божьей помощью. С нашей верой. С нашей надеждой. С нашей огромной любовью. Христос Воскрес!", – говорит Петр Порошенко.

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"В этом году Пасха, как никогда, наполняет всех нас верой: в победу добра над злом, жизнь над смертью, а значит, в победу Украины. Наши защитники и весь героический народ сегодня объединился, чтобы дать отпор оккупантам, безбожно ворвавшимся на нашу родную святую землю. И пусть этот день Христова Воскресения наполняет нас силой и выдержкой... С Божьей помощью и верой в возрождение нашей страны. Пусть с Христовым Воскресением начнется благодатный период мира и согласия на украинской земле", – отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пасхальном поздравлении.

"Сегодня у всех Украинцев — особенная Пасха, особенная она и у нас с вами здесь, на Донецком и Луганском направлениях! Ровно два месяца назад российская орда дерзко и нагло ворвалась на нашу землю. 60 дней кремлевские пришельцы, как одичавшие, бешеные варвары пытаются уничтожить нашу страну. В их сердцах нет Бога! Украинцы — свободный народ, который ни за что не покорится, не станет на колени", - отмечает командующий группировкой Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев.

"Мы остановим эту жалкую недоимперию Кремля раз и навсегда. Заставим уродов ответить за все их дикие преступления в Буче, Краматорске, Харькове, Волновахе, Ахтырке. Никто не избежит справедливого наказания за зверства в Гостомеле, Бородянке, Изюме, многострадальном Мариуполе. Мы отомстим за издевательство и пытку мирных украинцев в каждом оккупированном российскими свинособаками местечке и деревне", - добавляет командующий ООС.

"Это наш праздник. Праздник великой свободной нации, которой восхищается весь мир. Нации, защищающая мир от орды. Нации, которая в трудные минуты свои показывает чудеса мужества, гуманизма, любви и добра. Нации, которая сеет хлеб под бомбами и печет пояса под сирены воздушной тревоги. От Христа мы считаем новую эпоху. Новое летоисчисление мира начнется и от нас. Потому что мы дарим сегодня миру новую эру свободы, воли и достоинства человеческой", - отмечает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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"Этот день мы встречаем в условиях войны с Россией. Вся страна сейчас противостоит злу, которое стремится полностью уничтожить все живое на нашей земле. В светлый праздник Пасхи, символизирующий победу жизни над смертью, верим в возрождение и победу Украины. Мы сильны и мужественны, за нами правда", – отмечает экс-спикер ВР, нардеп Дмитрий Разумков.