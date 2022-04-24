Возле Кремля задержали мужчину с плакатом "Христос за мир". Также пикетчиков задерживали в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. ФОТОрепортаж

Москвич Андрей Крюков вышел на Красную площадь в Москве с плакатом "Христос за мир". Его задержали. Одиночных пикетчиков задерживают сегодня в разных российских городах.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Мужчина держал в руках плакат с надписью "Христос за мир". Его доставили в отделение полиции "Китай-город". Но через некоторое время отпустили, обвинив в нарушении правил проведения пикетов.

Одиночных пикетчиков задерживали сегодня в разных российских городах. В Москве на Триумфальной площади повязали Юрия Сердюкова с плакатом "Нет войне". А также Сергея Мельникова, стоявшего у церкви в Митино с плакатом "Хватит войны". В Петербурге – Артура Аллаярова с плакатом "Нет войне". И Булата Шеянова с плакатом "Мы знаем правду. Остановите войну!" В Нижнем Новгороде Александр Маленков задержан с плакатом "6-ая заповедь Не убий".

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