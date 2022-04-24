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РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты выяснили, что одна из ключевых ролей в массовой депортации и расселении украинцев играет Русская православная церковь.

Об этом "Следствие.Инфо" по электронной переписке благотворительного крыла РПЦ, которыми поделились хакеры из Anonymus и проекта DDoSecrets, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, что в начале марта РПЦ и МЧС РФ обсудили условия сотрудничества, а уже в апреле - "помощь" депортированным украинцам, которую собирали и доставляли под сопровождение камер на камазах с буквой Z и надписью "Своих не бросаем".

РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ 01

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К тому же с первого дня войны МЧС РФ ежедневно посылает РПЦ сведения о расселении жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по России и графике поездов и автобусов, которыми прибывают вывезенные украинцы. Вдобавок к каждому письму церковь получает карту оккупированных территорий Украины со всеми изменениями в ходе военных действий.

РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ 02

Со временем в отчетах начала появляться информация о вывозе людей из других оккупированных территорий Украины. В последнем письме от 30 марта сообщают, что за все время депортации в Россию прибыли почти 490 тысяч человек, из которых 100 тысяч - дети.

"Российская пропаганда объясняет массовое переселение украинцев из восточных регионов их собственным желанием оказаться в России. Численные свидетельства людей, которым, в частности, удалось спастись из Мариуполя, свидетельствуют о том, что горожан вывозят в Россию принудительно", - отмечают журналисты.

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Украинцы, которым не удалось выбраться из России после принудительного вывоза, после "фильтрационных" бесед (по сути – допросов) с сотрудниками российского МЧС попадают во второй круг фильтрации – "духовный". Силовики, давно и плодотворно сотрудничающие с русскими церковниками, передают украинцев в монастыри и церкви.

Из переписки и открытых источников журналисты узнали, что практически в каждом регионе, куда привозят украинцев, есть своя епархия, которая занимается вопросами переселенцев. Они приносят им пищу и проводят "духовные беседы".

РПЦ скрывает пути доставки украинцев в свои церковные учреждения и условия их содержания, в то же время церковники развернули целую информационную кампанию по распространению сведений о своей благотворительности.

РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ 03

Журналисты определили расположение заведений, где могут находиться насильственно увезенные украинцы. Что происходит с людьми в этих приютах и монастырях – неизвестно.

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РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ 04
РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ 05

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депортация (682) МЧС рф (134) РПЦ (746)


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Топ комментарии
+23
РПЦ-це ФСБ,тому потрібно це все лайно викинути запарєбрік назавжди якомога скоріше...
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24.04.2022 20:50
+16
але я ще не чув про розірвання договору-оренди на користування Києвською та Почаєвською Лаврами орськими попами.
може я щось не розумію, але відверті фсбшники в серці країни ще й під час війни
це вже перебор.
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24.04.2022 21:00
+8
... а зелені допомагають РПЦ .
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24.04.2022 20:55
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РПЦ-це ФСБ,тому потрібно це все лайно викинути запарєбрік назавжди якомога скоріше...
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24.04.2022 20:50 Ответить
упц мп (рпц)
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24.04.2022 21:00 Ответить
Російських попів перевиховувати...!
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24.04.2022 20:51 Ответить
Всех священников РПЦ на виселицы и сделать из этого своеобразный иконостас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2022 20:52 Ответить
Сатана полностью взяла под контроль территорию бывшей рабсии, специально на Пасху приготовило побольше ракет и сыпет сегодня на головы жителей Украины.
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24.04.2022 20:55 Ответить
... а зелені допомагають РПЦ .
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24.04.2022 20:55 Ответить
Злочинну секту припинити
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24.04.2022 20:56 Ответить
Кожний піп феесбешної РПЦ веде суворий облік "мирян" і готує докладні звіти щодо інформації що корисна окупантам яку піп здобуває під час сповіді. Саме оці хижаки в "овечих шкурах" складають списки учасників АТО, активістів, проукраїнських громадян, заможних бізнесменів і відразу як тільки приход потрапляє під окупацію починається цілеспрямований терор і грабунок. Якщо вам загрожує окупація то перше що ви повинні зробити то це вбити кацапського попа негайно інакше вас і ваших близьких будуть знищувати або депортувати в якості рабів до віддалених районів ********** за його наводкою. Смерть кацапським окупантам і їх відданим слугам попам гундяєвської секти РПЦ!
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24.04.2022 20:59 Ответить
але я ще не чув про розірвання договору-оренди на користування Києвською та Почаєвською Лаврами орськими попами.
може я щось не розумію, але відверті фсбшники в серці країни ще й під час війни
це вже перебор.
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24.04.2022 21:00 Ответить
це зедемократія
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24.04.2022 21:16 Ответить
ще хтось в Україні сумнівається щодо заборони діяльності москальських попів

кацапня своєму населенню не може зробити нормальні умови життя, то їм ще захотілось викрасти населення іншої держави
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24.04.2022 21:04 Ответить
А скільки разів казали раніше, не ходіть до РПЦ , женіть цих гебешних тварюк у рясах
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24.04.2022 21:18 Ответить
сподіваюсь невдовзі закриють в Україні цю сатанинську секту
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24.04.2022 21:47 Ответить
Ой ой ой... Ви спочатку поспілкуйтеся з кимось із їх приходу, а потім подумайте як їх вигнати там зомбаки такі як і рашисти. Думаю план в пуйла - наказ через приходи вирізати всіх хто не в їх секті
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24.04.2022 21:19 Ответить
когда этих кгбистов в рясах уже погонят с нашей земли. Почему в наших православных святынях нашими князьями Рюриками и другими великими людьми в нашей истории, почему там засели московские жирные попы. Почему мы не можем их выгнать, чего боимся ну что будет война что ли начнется. Бесы московские украли у нас историю, украли у нас церковь, украли у нас право быть главными наследниками Византии в церковном деле, украли наши святыни засев там и устраивая там свои порядки. Вы вспомните как они не хотели наших воинов. После войны нужно поднимать резонанс и качать инфопространство хотя бы в комментариях, поверьте зеленые их мониторят.
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24.04.2022 21:34 Ответить
На кукан этих оборотней . Никакого отношения к Богу они не имеют.
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24.04.2022 21:45 Ответить
рашистська церква не заборонена в Україні, депутати рашистского жопоблоку вільно почувають себе у раді і спокійно вивозять із країни по 20млн баксів кешем кожен, при цьому прокурви і далі бігають за порошенко, директорами стратегічних військових підприємств. ***, так з ким зе-влада воює - з патріотами чи рашистами - я вже зпаутався.
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24.04.2022 22:01 Ответить
рпц сатанинские отродья!
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24.04.2022 22:11 Ответить
Визнати упц мп та рпц терористичними організаціями!
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24.04.2022 22:43 Ответить
Дивує , що влада досі не заборонила діяльність цієї ********* московської "церкви" в Україні та не арештовує всіх цих подонків в рясах з банди гундяєва . Вони по вуха в крові , терористи прокляті .
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24.04.2022 23:14 Ответить
Зе та Єрмак належать до РПЦ! Ворон ворону око не виклює!
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25.04.2022 00:53 Ответить
Те, що робить РПЦ на українській території не йде ні в яке порівняння з тим, що творить УПЦ МП
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25.04.2022 11:54 Ответить
 
 