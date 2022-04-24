РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты выяснили, что одна из ключевых ролей в массовой депортации и расселении украинцев играет Русская православная церковь.

Об этом "Следствие.Инфо" по электронной переписке благотворительного крыла РПЦ, которыми поделились хакеры из Anonymus и проекта DDoSecrets, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, что в начале марта РПЦ и МЧС РФ обсудили условия сотрудничества, а уже в апреле - "помощь" депортированным украинцам, которую собирали и доставляли под сопровождение камер на камазах с буквой Z и надписью "Своих не бросаем".

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К тому же с первого дня войны МЧС РФ ежедневно посылает РПЦ сведения о расселении жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по России и графике поездов и автобусов, которыми прибывают вывезенные украинцы. Вдобавок к каждому письму церковь получает карту оккупированных территорий Украины со всеми изменениями в ходе военных действий.

Со временем в отчетах начала появляться информация о вывозе людей из других оккупированных территорий Украины. В последнем письме от 30 марта сообщают, что за все время депортации в Россию прибыли почти 490 тысяч человек, из которых 100 тысяч - дети.

"Российская пропаганда объясняет массовое переселение украинцев из восточных регионов их собственным желанием оказаться в России. Численные свидетельства людей, которым, в частности, удалось спастись из Мариуполя, свидетельствуют о том, что горожан вывозят в Россию принудительно", - отмечают журналисты.

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Украинцы, которым не удалось выбраться из России после принудительного вывоза, после "фильтрационных" бесед (по сути – допросов) с сотрудниками российского МЧС попадают во второй круг фильтрации – "духовный". Силовики, давно и плодотворно сотрудничающие с русскими церковниками, передают украинцев в монастыри и церкви.

Из переписки и открытых источников журналисты узнали, что практически в каждом регионе, куда привозят украинцев, есть своя епархия, которая занимается вопросами переселенцев. Они приносят им пищу и проводят "духовные беседы".

РПЦ скрывает пути доставки украинцев в свои церковные учреждения и условия их содержания, в то же время церковники развернули целую информационную кампанию по распространению сведений о своей благотворительности.

Журналисты определили расположение заведений, где могут находиться насильственно увезенные украинцы. Что происходит с людьми в этих приютах и монастырях – неизвестно.

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