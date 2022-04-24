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Монастырский наградил более ста украинских военных в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время посещения района группировки Объединенных сил вручил более сотни военнослужащим награды и ведомственные награды

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграме пресс-служба МВД.

В сообщении отмечается: "24 апреля район группировки Объединенных сил посетил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Анатолий Петренко.

Высокопоставленные чиновники и командующий группировкой Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев поздравили со светлым Воскресением Христовым мужественных воинов – защитников Украины, которые самоотверженно и героически выполняют боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

За отважность, безупречное служение Украинскому народу более сотни военнослужащих Сил обороны Украины получили от Министра внутренних дел награды, досрочные звания, ведомственные награды, ценные подарки и медали Православной церкви Украины: "За жертвенность и любовь к Украине".

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Монастырский наградил более ста украинских военных в зоне ООС 01
Монастырский наградил более ста украинских военных в зоне ООС 02
Монастырский наградил более ста украинских военных в зоне ООС 03

МВД (9320) награда (1800) Монастырский Денис (335)


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https://59.ru/text/gorod/2022/04/17/71262968/ Свинособака из Прикамья сдохла.

Там даже можно оставить комментарии.
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24.04.2022 23:08 Ответить
Головне , колю Митбола маузером нагородитиї
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24.04.2022 23:26 Ответить
Це щоб перебити позор с колєй катлетой?
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24.04.2022 23:53 Ответить
З яких пір зелені пов язки?
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24.04.2022 23:59 Ответить
Зона ООС?, а як називається зона Харкова, Херсона? Коли цей цирк закінчиться… і війну будуть називати війною.
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25.04.2022 18:18 Ответить
 
 