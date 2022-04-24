Монастырский наградил более ста украинских военных в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время посещения района группировки Объединенных сил вручил более сотни военнослужащим награды и ведомственные награды

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграме пресс-служба МВД.

В сообщении отмечается: "24 апреля район группировки Объединенных сил посетил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Анатолий Петренко.

Высокопоставленные чиновники и командующий группировкой Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев поздравили со светлым Воскресением Христовым мужественных воинов – защитников Украины, которые самоотверженно и героически выполняют боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

За отважность, безупречное служение Украинскому народу более сотни военнослужащих Сил обороны Украины получили от Министра внутренних дел награды, досрочные звания, ведомственные награды, ценные подарки и медали Православной церкви Украины: "За жертвенность и любовь к Украине".

Также смотрите: Воины 53-й ОМБр 24 апреля уничтожили вражескую БМП и автомобиль с боекомплектом. ВИДЕО





