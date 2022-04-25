Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области в воскресенье россияне разрушили семь домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

"В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых... Российская армия уже в третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего от российской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.

Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горском – дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попасная, Рубежное и Горская громада подобны Мариуполю, оккупировано 80% территорий Луганщины, - Гайдай









Смотрите также: В Горской громаде перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция, - Луганская ОВА. ФОТО











