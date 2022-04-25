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Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области в воскресенье россияне разрушили семь домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

"В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых... Российская армия уже в третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего от российской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.

Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горском – дома.

Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай 01

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Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай 02

Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай 03

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Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай 04

Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай 05

Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай 06

обстрел (27351) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Ничего . у них в Брянске тоже пылает. Этим ***** всё зачтётся.
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25.04.2022 07:52 Ответить
Московитські кровожери ! Невже ім мало два десятки мільйонів кв.км. територіі, усяких природніх ресурсів. Виродки - ім в забутих богом мухосрансках не дають жити нацисти, через украінців вони не можуть провести воду і каналізацію в провінційних містах. Мають тисячі атомних бомб і ракет, але бояться щоб на них не напала Украіни чи невелика Естонія. Потвори, щиро вірю що Бог бачить ситуацію і розбереться з ними у свій спосіб
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25.04.2022 08:38 Ответить
Москалі імперці,їм завжди буде всього мало.Та й хтось же має обслуговувати їхню територію,самі то вони не здатні працювати.Саме тому,вже тисячі українців вивезли в рабство.
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25.04.2022 09:24 Ответить
Якийсь наївний коментар. У них уже кілька століть сидить у їхній збоченій свідомості Чорне море як "внутрішнє море". Людей в Україні вони до уваги не беруть. Хоча, читаючи прізвища полонених кацапів, розумієш, що без українців ця нація алкоголіків і дегенератів не мала шансів стати такою потужною (колись потужною) імперією. Для кацапердії асиміляція підкорених українців була набагато важливіша, ніж загарбання природних ресурсів. Бо це неабиякий інтелектуальний потенціал. Горе переможеним. Отже, зараз Україна має вистояти у цій останній для неї війні за Свободу.
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25.04.2022 09:42 Ответить
 
 