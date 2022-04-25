Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж
Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в данный момент очень ценен и важен.
Об этом в Фейсбуке рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен. Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности. Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь!" – сообщил Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин побывали с визитом в Киеве
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а міг би жеж одягти кітель, як суворов колись чи соловйов тепер
Так, Залужний зайнятий іншим.
Взагалі не знаю, як йому вдається трохи спати.
Залужний займається армією,а не ідіотськими переговорами...
у вас купа слуг, ребята.. що ви з себе строїте ??
Ой чий то кінь стоїть
Що сива гривонька...
Що то за шкет стоїть
Пика не голена...
После получения ноты, Блинкен и Остин в ходе визита в Киев объявили о выделении Украине 322 млн долларов на военные нужды.
К нотам РФ относятся соответственно. На них кладут.
https://t.me/BerezaJuice/13884 Борислав Береза
"Yes, of course!"