Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж

Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в данный момент очень ценен и важен.

Об этом в Фейсбуке рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен. Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности. Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь!" – сообщил Зеленский.

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