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Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж

Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в данный момент очень ценен и важен.

Об этом в Фейсбуке рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен. Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности. Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь!" – сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин побывали с визитом в Киеве

Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности 01
Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности 02
Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности 03
Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности 04

визит (3088) Зеленский Владимир (20493) США (26844) Блинкен Энтони (937) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+15
******* ермак тут как тут, лучше б Залужного позвал
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25.04.2022 09:36
+13
в єрмака не було часу мармизу побрити ?
у вас купа слуг, ребята.. що ви з себе строїте ??
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25.04.2022 09:40
+10
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25.04.2022 10:23
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Остін Зеленський Блінкен.
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25.04.2022 09:36 Ответить
президент такий відкритий і беззахисний...
а міг би жеж одягти кітель, як суворов колись чи соловйов тепер
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25.04.2022 10:01 Ответить
Одежда согласно сценарию. Как в кино.
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25.04.2022 10:16 Ответить
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25.04.2022 10:23 Ответить
лучше бы Блинкен был украинским президентом - у него лицо светлое - а не такое хитрое и двуличное как у зели
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25.04.2022 10:23 Ответить
******* ермак тут как тут, лучше б Залужного позвал
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25.04.2022 09:36 Ответить
А хіба то не Залужний сидить ?
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25.04.2022 09:45 Ответить
Ок, не знаю, хто той крайній військовий.

Так, Залужний зайнятий іншим.
Взагалі не знаю, як йому вдається трохи спати.
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25.04.2022 10:30 Ответить
Є Залужний. Перший справа, перед Рєзніковим
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25.04.2022 11:38 Ответить
не городіть ху..ню...

Залужний займається армією,а не ідіотськими переговорами...
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25.04.2022 09:53 Ответить
Що у вас із зором? Залужний є на першій ж фотографії.
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25.04.2022 10:12 Ответить
торта немає - це добре
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25.04.2022 09:39 Ответить
в єрмака не було часу мармизу побрити ?
у вас купа слуг, ребята.. що ви з себе строїте ??
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25.04.2022 09:40 Ответить
Друге підборіддя маскує
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25.04.2022 09:58 Ответить
И Ермак сидит.Короче,ничего хорошего при этом Зеуроде не будет.Надо валить к епеням с этой страны,пусть 75% даунов и дальше не критикуют власть.На бан мне абсолютно пох
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25.04.2022 09:49 Ответить
рашик, в тебе вус відклеївся. за що гроші в ольгіно платять, так топорно працюють. І не сміши баном, в тебе ж сотня акаунтів
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25.04.2022 10:10 Ответить
То що це виходить? Забили болт на кацапську ноту протесту проти поставок зброї в Україну? Як це так?😆
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25.04.2022 09:52 Ответить
На кацапів скоро й ерітрея заб'є
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25.04.2022 09:59 Ответить
Зе каже дойду до Хабаровска,,,,там багато Українців,,,,)))
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25.04.2022 09:53 Ответить
зе каже Крым пока забирать не будем какой там хабаровск ему
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25.04.2022 10:26 Ответить
Ой чий то кінь стоїть
Що сива гривонька...

Що то за шкет стоїть
Пика не голена...
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25.04.2022 09:59 Ответить
сегодня сгорел самый большой нефтяной хаб у кацапов в брянске - вот тебе и эмбарго
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25.04.2022 10:27 Ответить
Не треба розводити зраду, рашкотролі та горе-патріоти Дякуємо, що допомагають. Де ми були з 2014 року, коли треба було день і вночі клепати ракети та зміцнювати оборону країни, а не торгувати з рашкою, просирати склади, красти та гратись з рашистськими посіпаками в середині країни?! Без підтримки Заходу ми вже були б десь в таборах Сибіру за колючкою на лісоповалах
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25.04.2022 10:07 Ответить
Нова фішка від Цензору всі мільйонери тепер не бачать своїх коментарів. Такіє вот дєла.
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25.04.2022 10:28 Ответить
Бу-га-га. "РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину, сообщил российский посол в Вашингтоне."

После получения ноты, Блинкен и Остин в ходе визита в Киев объявили о выделении Украине 322 млн долларов на военные нужды.
К нотам РФ относятся соответственно. На них кладут.

https://t.me/BerezaJuice/13884 Борислав Береза
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25.04.2022 10:09 Ответить
почему ватные кацапы не бьют по встрече...ссут наверно ...пиписьки ватные
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25.04.2022 10:21 Ответить
а тебе так хочется что аж из трусов выпрыгиваешь "не ватный" кацап ?
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25.04.2022 10:29 Ответить
блинкен постарел а остин не рыба не мясо а добрый угольок
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25.04.2022 10:22 Ответить
конечно не такие ботоксы как ваще кацапское *****
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25.04.2022 10:30 Ответить
осталось разбомбить 4 -5 городов и ватная кацапия придет а они все херней страдают ...загляни в телегу они уже собираются к крыму оккупированну территорию примкнуть
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25.04.2022 10:27 Ответить
а что их мнение кого-то интересует? ты совсем тупой кацап ..
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25.04.2022 10:32 Ответить
Щось у єрмака пика сумна і це добре
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25.04.2022 10:44 Ответить
А нада, шоб Елдакова пыка стырчала за гратамы
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25.04.2022 11:49 Ответить
"Поможете рвать русню?"
"Yes, of course!"
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25.04.2022 15:08 Ответить
судьбоносная встреча.
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26.04.2022 02:46 Ответить
 
 