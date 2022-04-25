Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса, 5 погибших, есть раненые, - Нацполиция. ФОТО
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов. Полиция открыла уголовные производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, на Пасху российские войска убили 5 мирных жителей, из них двое детей, есть раненые. Разрушения претерпели не менее 17 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский лагерь, дом культуры, производство.
"За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Дружковка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Троицкое, Крестище Святогорской громады, Новоселовка-3, Красногоровка Очеретинской громады", - говорится в сообщении
Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
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