Около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красне" во Львовской области, - Козицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествий, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Захід". Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95. Данные уточняются", - говорится в сообщении .
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тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
Адміни відправте цього мудака до бану.
Иди в бан, брехун рашистский.
а когда видите украинского воина с оружием текаете как зайцы.
Так что жди, хряк свиносабачий, после ограничивающих движение ласк возьмёш за щёку🤣🤣🤣
Так что, ребята, рано вы радуетесь, за что вы боролись, но то и напоролись.
И не трудись отвечать, кацап.
Джерело:Документ 643_116, поточна редакція - Затвердження від 02.11.1999, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF 2032-99-п
тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
Це так по "православному" відкинути припинення вогню і на Пасху обстрілювати
"єто духовниє скрєпи" вбивати у велике свято
Є ще недолугі, які рахують їх християнами?
спам не работает ,коменты не видно????
Вообще есть список целей по раше ? ( кроме , хремля - тот надо спалити )
може щось би трапилось там у них на аеродромі
Поэтому скрипя зубами и терпим.