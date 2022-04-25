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Около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красне" во Львовской области, - Козицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествий, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красне во Львовской области, - Козицкий 01

"Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Захід". Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95. Данные уточняются", - говорится в сообщении .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пасха на Луганщине прошла горячо. Снова обстрелы, снова гражданские дома, - ГСЧС. ФОТО

железная дорога (1412) крылатые ракеты (881) Козицкий Максим (98) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+27
Певно пора нашим ЗСУ переходити по напрямами Мордору !
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25.04.2022 11:12
+27
Кучму суку Тре повiсити
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25.04.2022 11:15
+20
Ось так.Ту95 !! Ті самі, що кучма передав рашистам разом з ракетами великої дальності,більш ніж півтисячі ракет!..Тримайтеся!
Джерело:Документ 643_116, поточна редакція - Затвердження від 02.11.1999, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF 2032-99-п
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25.04.2022 11:21
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Правила форума Совет форумчан
Певно пора нашим ЗСУ переходити по напрямами Мордору !
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25.04.2022 11:12 Ответить
Я про це вже місяць пишу!А ми все "соромимося"..
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25.04.2022 11:37 Ответить
єрмаки та арахамії ще НЕ отримали вказівки....а Агент ківа ще дуже помітний на москві....
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25.04.2022 11:52 Ответить
Щас гундосик з під асфальту дивізіон громів достане,і понеслась
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25.04.2022 11:44 Ответить
Щас, гундосик з під асфальту дивізіон громів дістане, і понеслась
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25.04.2022 11:48 Ответить
В армію давай. А то воюєш тільки на словах в інтернеті.
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25.04.2022 12:20 Ответить
Б'ють по підстанція, залізниці, схоже будуть наносити удари якщо не по електростанціях то по лініях передач, тримайте телефони зарядженими.
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25.04.2022 11:14 Ответить
Угу, будуть по проводам намагатися поцілити
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25.04.2022 12:36 Ответить
Саме так) Щоб спалити ізоляцію і спровокувати коротке замикання))
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25.04.2022 12:47 Ответить
Кучму суку Тре повiсити
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25.04.2022 11:15 Ответить
Его зять Пинчук еще в 16 году призывал мириться с Россией.
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25.04.2022 11:30 Ответить
молодець пінчук!... тільки він чомусь "забув" як його тесть куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 11:55 Ответить
нахєра оце друкувати? жмеринка, рівне, козятин - якщо немає сил і натхнення роздовбати нафіг під корінь пару расійських міст, щоб вони зрозуміли, як то бомбити мирні міста і вбитих немовлят збирати - то і не друкуйте про те, зо від нас скоро нічого не залишиться. А то якийсь капустнік в камері смертників
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25.04.2022 11:16 Ответить
Лучше пусть стреляют по шпалам, чем по домам.
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25.04.2022 11:24 Ответить
а может лучше вообще чтобы не стреляли?... а для этого надо.... то, что он сказал...
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25.04.2022 11:40 Ответить
Пішов слідом за кацапським кораблем довбень!
Адміни відправте цього мудака до бану.
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25.04.2022 11:32 Ответить
з якої причини? чи ти вже на россійянському кораблі?
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25.04.2022 11:41 Ответить
ти не бачиш причини?
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25.04.2022 11:47 Ответить
а ето тот которьій 100500 раз уже все пабедил....иди лучше кровавую мразь гиркина послушай может немного елена с моргал спадет
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25.04.2022 11:35 Ответить
Конашенкова... це той ідіот, який розбиту техніку кацапів видав як нашу. і про мацкву правду сказав... 1 загиблий, а люди в Одесі по пляжу рвані безкозирки збирают, з написом мацква
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25.04.2022 11:35 Ответить
Какой же ты клоун, вся суть этой операции для военов рф это "пораскинуть мозгами в Чернобаевке" и "одна нога тут, другая там" под Киевом. Не веришь? Приезжай проверь, но ты никуда не приедешь, ты ссыкло сидящее под ВПН .
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25.04.2022 11:35 Ответить
О, ruska kurwa))
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25.04.2022 11:38 Ответить
Жмуров своих приезжай с конашенковым своим заберите, вонь от разлагающейся русни по всей Украине.
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25.04.2022 11:42 Ответить
Главное, не забівайте кульки!!
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25.04.2022 11:46 Ответить
Да-да, а из-под Киева удрали, бросая раненных и снаряжение "потому что такой был план", ага.
Иди в бан, брехун рашистский.
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25.04.2022 11:28 Ответить
Всепоплану, потерьнет?
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25.04.2022 11:31 Ответить
росии кажется что победа близко осталость немного поднажать. а на самом деле ето удавка на шее нарасеи сжимается медленно но уверенно. а в результате нарасея останется без армии без еаономики без ракет но наедине с китаем которьій у интересом наблюдает...
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25.04.2022 11:31 Ответить
да уж с ласками немного перебор, бо так мощно и глубоко отсосать у украинского бычка может только кацапский глубинный народ-нарот!
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25.04.2022 11:35 Ответить
У ********* самая трусливая армия в мире, умеете воевать только с мирными,
а когда видите украинского воина с оружием текаете как зайцы.
Так что жди, хряк свиносабачий, после ограничивающих движение ласк возьмёш за щёку🤣🤣🤣
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25.04.2022 11:45 Ответить
Іди в дупу, лаптєногий нєдофашик! Щоб у твоєму місті було така СВО, сам ти бичара...
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25.04.2022 11:38 Ответить
із-за таких як ти расія буде знищена усім світом. Навіть якщо України не стане, вам це не допоможе - вас знищать, бо ви підлі і цинічні тварі. І можеш скільки хочеш прикидати дурником дебільним, тіпа нічіво ні панімаю за чьто нас абіжат, все одно отримаєш своє, мерзота
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25.04.2022 11:42 Ответить
Придурок, к твоему сведению - именно ВЫ, нынешняя россия, сделала из миролюбивых украинцев врагов. До 14 года мы были нейтральные, безъядерные, и ненатовские. Но теперь даже русскоязычные харьковчане, мариупольцы, херсонцы и др. остатки лояльных к вам украинцев стали вашими пожизненными врагами и 100%-ми сторонниками Запада. Вы же теперь для всего нормального цивилизованного общества стали неприкасаемыми изгоями. Скоро это дойдет до всех вас, таких как сейчас ты - бравых и воинственных (сидя на диване перед своим телевизором).
Так что, ребята, рано вы радуетесь, за что вы боролись, но то и напоролись.
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25.04.2022 11:54 Ответить
загалом як і уряд зє!
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25.04.2022 11:40 Ответить
а як ти це зробила? є лише "спам/не спам"....
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25.04.2022 11:44 Ответить
є ше "савєт форумчан"
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25.04.2022 12:04 Ответить
На самом деле Россия ничего не может. Нищая и слабая армия, не умеющая воевать. Только ракеты запускать и авиабомбы кидать. Отсюда и сумасшедшие потери россии. Но так войну не выиграть.
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25.04.2022 11:31 Ответить
Как же вы надоели. Фанатики без мозгов.,
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25.04.2022 11:31 Ответить
рашисту здається , що він воює з Україною,котру збирався за три дні окупувати.Брянські нафтобази ,"крейсер "мацкваабад" плюс пару десантних корит і не тільки це, в найближчім часі дасть рашисту розуміння того, що він бичок в загоні . А світова спільнота лиш тільки почала використововувати не тільки суть, але і ті ж методи, котрим був знищений фашизм.
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25.04.2022 11:37 Ответить
Все с точностью до наоборот. Вы бессильные импотенты, которые не могут толком НИЧЕГО сделать. Вся ваша т.н. "спецоперация" это демонстрация миру бездарности вашего командования. Вы хаотично тычетесь по разным направлениям, получаете звиздюлей и откатываетесь на парашу зализывать раны. А бОльшая часть ваших ублюдочных ванек остается удобрять собой украинскую землю. Вам вмф - дерьмо, ваши сухопутные силы - дерьмо, ваши ввс - дерьмо. А сами вы все, включая, естественно, и тебя, сборище дегенератов.

И не трудись отвечать, кацап.
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25.04.2022 11:40 Ответить
Ось так.Ту95 !! Ті самі, що кучма передав рашистам разом з ракетами великої дальності,більш ніж півтисячі ракет!..Тримайтеся!
Джерело:Документ 643_116, поточна редакція - Затвердження від 02.11.1999, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF 2032-99-п
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25.04.2022 11:21 Ответить
В мене ще тоді таке сумніння було: це все дарма.., не можна так було робити
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25.04.2022 11:39 Ответить
куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 11:58 Ответить
Тепер орки будуть лупити по всій залізниці...
Це так по "православному" відкинути припинення вогню і на Пасху обстрілювати
"єто духовниє скрєпи" вбивати у велике свято
Є ще недолугі, які рахують їх християнами?
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25.04.2022 11:26 Ответить
і потім ще хтось у світі сумнівається про "правильную церковь" і томос
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25.04.2022 15:27 Ответить
Уберите кацапский мусор из комментариев.
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25.04.2022 11:29 Ответить
что с цензором????
спам не работает ,коменты не видно????
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25.04.2022 11:32 Ответить
И кацапни валом. Лезут своим свинорылым стадом, ветку засирают. Видимо, от "успехов" на фронте решили все силы на ольгино перекинуть.
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25.04.2022 11:50 Ответить
А ото больше рот надо в сми открывать по поводу помощи и железных дорог! Че теперь удивляться?! Пожинаем свои же плоды. Ответить нам нечем, так что продолжаем воевать в коментах цензора
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25.04.2022 11:33 Ответить
Ви справді вважаєте, що у кацапні нема розвідки і вони орієнтуються виключно по новинам?.. М-да...
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25.04.2022 11:51 Ответить
Абсолютно з вами згоден. Та інформація про поставки зброї не являється пересторогою для ***** і мордору!!! Це лише їх ********** до масових терактів. А тому нашим союзникам потрібно в тишині і спокійно надавати свою допомогу. А довбойобам з ОПи закрити мордяки бо терпіння людей може скінчитися. Та й ЗСУ можуть дієво вплинути на тих жертв аборту.
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25.04.2022 11:55 Ответить
склади постачань озброєння та гуманітарки, що скопились, а не пішли на фронт?
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25.04.2022 11:34 Ответить
Для чого дятли пишуть що і куди прилетіло. Щоб точніше наводити на ціль ''точні'' ракети.
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25.04.2022 11:35 Ответить
Там і так навідників купа)
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25.04.2022 11:46 Ответить
Стреляют по жд, чтобы остановить поставки. Свинота понимает, что ленд лиз это конец хрюсии, поэтому всеми силами стараются отложить свой конец.
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25.04.2022 11:41 Ответить
Не можна довіряти ніяким кацапським намірам!В них є тільки один намір
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25.04.2022 11:41 Ответить
А кацапам аби гімном плюнути..
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25.04.2022 11:45 Ответить
Погано, що у нас на станціях днями і тижднями стоять ешелони з пальним і ще хз чим. Причому не у якихось місцях подалі від людського ока, а повз дороги, де проізжають тисячі авто за день, на станціях, де це бачать сотні місцевих чи засланих диверсантів - і так далі...сам особисто цей бардак бачив неодноразово...
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25.04.2022 11:47 Ответить
Пора по Крымскому мосту ударить!!!!

Вообще есть список целей по раше ? ( кроме , хремля - тот надо спалити )
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25.04.2022 11:53 Ответить
Звісно. Тут повний список: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 вікіпедійна сторінка
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25.04.2022 12:15 Ответить
Чем?
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25.04.2022 13:06 Ответить
Поки не почнуть довбати ракетами та РСЗВ по території Кацаплянду це, на жаль, не припиниться... От якби після такого обстрілу зрівняли з землею половину якогось Бєлгорода чи іншого стойбища кацпні - вони б задумались...
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25.04.2022 11:54 Ответить
я п даунєцк з луганским зрівняв - бо ті скотиняки гірше кацапа
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25.04.2022 12:08 Ответить
А почему Ростов и Севастополь не польІхают?
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25.04.2022 12:14 Ответить
Найвища пора Яроша пускати в рейд...по тилах кацапів. Чи то свого часу був тільки трьоп-візитки, візитки...
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25.04.2022 12:20 Ответить
ніяк тих ту95 не можна дістати?

може щось би трапилось там у них на аеродромі
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25.04.2022 12:22 Ответить
Если бы мы имели свои ракеты, то долбали бы по рашкинским городам только так.Но ракеты нам дают и могут отказать в поставках, если будем стрелять по "мирным кацапам".
Поэтому скрипя зубами и терпим.
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25.04.2022 12:31 Ответить
НЕТ ЧТОБЫ ВЕСЬ ЯДЕР ПО РОССИИ ЗАПУСТИТЬ !!! ОНИ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ ОТДАЛИ ВСЁ !!!
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25.04.2022 19:41 Ответить
 
 