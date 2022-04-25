Около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красне" во Львовской области, - Козицкий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествий, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Захід". Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95. Данные уточняются", - говорится в сообщении .

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