"Самое темное время всегда перед рассветом", - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление. ФОТОрепортаж
От силы сопротивления напрямую зависит будущее Украины, каждого нашего города и села.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"От силы нашего сопротивления – во всех его формах – напрямую зависит будущее Украины, будущее всех нас. Каждого нашего города, каждого нашего села. И я благодарен каждому и каждой, кто это осознает. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время - всегда перед рассветом", - отмечает глава государства.
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+7 Валерий Коломиец #502756
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+5 Сергей Гусаченко #512260
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+3 juice
показать весь комментарий25.04.2022 13:07
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Двічи!
Це чудо!!! Алілуя!!!
https://twitter.com/rnbo_gov_ua/status/1517929026521907202
Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
а після - тільки хороше (ну "хороше" яке можливе на війні!!) бо "подарунки" для орди ***** вже в дорозі...
так шо...про шашлички як хто собі набажав... а про миттєву карму для русні - наші побажання від усіх...