"Самое темное время всегда перед рассветом", - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление. ФОТОрепортаж

От силы сопротивления напрямую зависит будущее Украины, каждого нашего города и села.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"От силы нашего сопротивления – во всех его формах – напрямую зависит будущее Украины, будущее всех нас. Каждого нашего города, каждого нашего села. И я благодарен каждому и каждой, кто это осознает. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время - всегда перед рассветом", - отмечает глава государства.















