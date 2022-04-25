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"Самое темное время всегда перед рассветом", - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление. ФОТОрепортаж

От силы сопротивления напрямую зависит будущее Украины, каждого нашего города и села.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"От силы нашего сопротивления – во всех его формах – напрямую зависит будущее Украины, будущее всех нас. Каждого нашего города, каждого нашего села. И я благодарен каждому и каждой, кто это осознает. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время - всегда перед рассветом", - отмечает глава государства.

Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 01
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 02
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 03
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 04
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 05
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 06
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 07
Самое темное время всегда перед рассветом, - Зеленский благодарен каждому, кто не прекращает оказывать сопротивление 08

армия РФ (19365) Зеленский Владимир (20493) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+7
Блогодатаний вогонь зійшов на Брянськ!
Двічи!
Це чудо!!! Алілуя!!!
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25.04.2022 13:03
+5
Нет, зеля, найтемніший час завжди не перед світанком. Він цілодобово, коли є в країні такий Верховний Голонокомандувач.... https://www.youtube.com/watch?v=GOjX2FyTlNo
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25.04.2022 13:19
+3
Хай Бог наш благословить країну нашу, керівництво мудрістю, всіх воїнів збереже, подасть нам поміч вчасно!
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25.04.2022 13:07
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Блогодатаний вогонь зійшов на Брянськ!
Двічи!
Це чудо!!! Алілуя!!!
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25.04.2022 13:03 Ответить
Официальные российские источники сообщают о втором пожаре на еще одном нефтяном объекте в Брянске. Горит нефтебаза в Фокинском районе "Транснефть-Дружба" и нефтяной комплекс на Снежетьском валу.
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25.04.2022 13:18 Ответить
Хлопки в Брянске и небольшое задымление
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25.04.2022 13:39 Ответить
ви там теж не налажайте, від вас теж багато чого залежить.
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25.04.2022 13:05 Ответить
РНБО закликає казати правду долучайтесь до коментарів правди
https://twitter.com/rnbo_gov_ua/status/1517929026521907202
Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
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25.04.2022 13:20 Ответить
Хай Бог наш благословить країну нашу, керівництво мудрістю, всіх воїнів збереже, подасть нам поміч вчасно!
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25.04.2022 13:07 Ответить
Имеется в виду- перед майскими шашлычками...
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25.04.2022 13:07 Ответить
Якщо серйозно то Господь може зливати суди свої. І якщо Він дає ворога в нашу руку, то цього ніхто не змінить.
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25.04.2022 13:09 Ответить
Нет, зеля, найтемніший час завжди не перед світанком. Він цілодобово, коли є в країні такий Верховний Голонокомандувач.... https://www.youtube.com/watch?v=GOjX2FyTlNo
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25.04.2022 13:19 Ответить
ДАЙТЕ УКРАЇНЦІМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!
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25.04.2022 13:25 Ответить
30 квітня - сонячне затемнення....
а після - тільки хороше (ну "хороше" яке можливе на війні!!) бо "подарунки" для орди ***** вже в дорозі...
так шо...про шашлички як хто собі набажав... а про миттєву карму для русні - наші побажання від усіх...
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25.04.2022 13:33 Ответить
хай ти в камуфляжі по вуха і з АК на плечі - але телефончик повинен бути рожевеньким)) пощастить тому, хто заміж за неї вийде)
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25.04.2022 14:00 Ответить
верно.
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26.04.2022 02:42 Ответить
 
 