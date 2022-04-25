ВСУ уничтожили вражеский танк, бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага на Харьковщине. ФОТО

На вражеские позиции сошел "благодатный огонь" защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на Харьковщине с помощью дрона аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага. Традиционно бронированную технику россияне скрывали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом.

"Не помогло. Координаты пограничники передали побратимам из Вооруженных сил Украины, которые успешно нанесли огневое поражение по всем разведанным целям", - говорится в сообщении.

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