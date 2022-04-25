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Новости Фото Война
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ВСУ уничтожили вражеский танк, бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага на Харьковщине. ФОТО

На вражеские позиции сошел "благодатный огонь" защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, на Харьковщине с помощью дрона аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага. Традиционно бронированную технику россияне скрывали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом.

"Не помогло. Координаты пограничники передали побратимам из Вооруженных сил Украины, которые успешно нанесли огневое поражение по всем разведанным целям", - говорится в сообщении.

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ВСУ уничтожили вражеский танк, бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага на Харьковщине 01

ВСУ уничтожили вражеский танк, бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага на Харьковщине 02
ВСУ уничтожили вражеский танк, бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага на Харьковщине 03

Автор: 

армия РФ (19375) Госпогранслужба (6471) танк (2260) Харьковщина (5577) техника (1738)


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Топ комментарии
+25
Твари спрятали бтр прямо под дом, ещё и шифером накрыли. Только и умеют гражданскими прикрываться. С кацапа воин, как с дерьма пуля.
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25.04.2022 15:07
+21
Благодатному Вогню-респект...
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25.04.2022 15:06
+18
Уссурийск - горит военная авиабаза!
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25.04.2022 15:08
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Благодатному Вогню-респект...
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25.04.2022 15:06 Ответить
Твари спрятали бтр прямо под дом, ещё и шифером накрыли. Только и умеют гражданскими прикрываться. С кацапа воин, как с дерьма пуля.
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25.04.2022 15:07 Ответить
Кацап не воин - это подонок, ворюга-мародер
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25.04.2022 15:21 Ответить
чого шифером обклали, чого не обісрали зверху, було б краще маскування
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25.04.2022 15:08 Ответить
замполит сказал от Джав помогает))))
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25.04.2022 15:20 Ответить
Та ну, якби обісрали, то одразу було б помітно, що там москалі
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25.04.2022 15:53 Ответить
Уссурийск - горит военная авиабаза!
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25.04.2022 15:08 Ответить
В Уссурийске вспыхнул пожар на авиабазе, валит дым: в InformNapalm показали видео

В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма.

"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь.
Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в неположенных местах.
S. Обратите внимание на убогость и нищету вокруг. Неудивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут", - сообщили в InformNapalm.

https://news.obozrevatel.com/russia/v-ussurijske-vspyihnul-pozhar-na-aviabaze-valit-dyim-v-informnapalm-pokazali-video.htm
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25.04.2022 15:33 Ответить
ссылка на пожар...
https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/33/678/480p.mp4
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25.04.2022 16:00 Ответить
.... Бааах! І тільки пісюни по стєнках!!!
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25.04.2022 15:14 Ответить
Обережно, а то я запостив кацапсячий підсмажений пісюн з літерою по нашому "З" так мене на три доби в бан цензор поселив
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25.04.2022 15:25 Ответить
он уже был не свежий - поэтому три дня...)))
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25.04.2022 16:02 Ответить
Алилуйя!
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25.04.2022 15:15 Ответить
шифером маскировать это уже далёкое прошлое. сейчас пришли времена укрывать всё и от дождя тоже, наворованными велосипедами )
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25.04.2022 15:20 Ответить
Гарний вогонь, благодатний, передавайте його в інші місця. Слава ЗСУ.
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25.04.2022 15:28 Ответить
От это замаскировались,я понимаю. Красавы.👍😆
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25.04.2022 15:49 Ответить
Ві фсьйо врьйотє . І вапщє ето біл старий танк і расіі он не нужен біл . А солдати - давно уволілісь . Так что патєрь нєт . 🤣🤣🤣🤣🤣
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25.04.2022 15:54 Ответить
 
 