ВСУ уничтожили вражеский танк, бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага на Харьковщине. ФОТО
На вражеские позиции сошел "благодатный огонь" защитников Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, на Харьковщине с помощью дрона аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с живой силой врага. Традиционно бронированную технику россияне скрывали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом.
"Не помогло. Координаты пограничники передали побратимам из Вооруженных сил Украины, которые успешно нанесли огневое поражение по всем разведанным целям", - говорится в сообщении.
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