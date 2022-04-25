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Новости Фото Война
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На восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры Киевщины уже поступило 400 млн грн, - ОП

Киевская область уже получила первую субвенцию в размере 400 миллионов гривен, выделенную на восстановление жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это окна в домах, кровли, уборка, дороги и так далее. Для того, чтобы те здания, которые еще целые, в которых нужно просто, например, вставить окна, мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и жить", - сказал он в комментарии каналу "Киев".

На восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры Киевщины уже поступило 400 млн грн, - ОП 01
На восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры Киевщины уже поступило 400 млн грн, - ОП 02

По его словам, в регионе сейчас продолжается быстрое восстановление электроэнергии, водоснабжения, мобильной связи и интернета.

"Мы понимаем, что следующим этапом нужно восстановить дома, которые можно быстро восстановить", - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, как можно подать заявку на возмещение ущерба за разрушенные или поврежденные из-за войны с государством-террористом Россией дома и квартиры. Для этого можно воспользоваться приложением "Дія" или обратиться физически в ЦНАП.

Смотрите также: В Броварах полностью восстановлено электро- и водоснабжение, - ОП

Автор: 

Киевская область (4151) повреждение (166) строительство (1997) дома (288) Тимошенко Кирилл (432)


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звіт про виділення коштів нікому не потрібен.
а прозвітуєте за освоєння цих грошей.
тому що я побудував будинок за 4 млн а міськрада аналогічний за 20 млн.
думайТЕ.
при старих підходах, знову збагатяться чиновники та ділки.
чесна, ринкова оцінка втраченого майна та відшкодування збитків безпосередньо постраждалим баз посередників та прокладок.
тільки так можна повернути людей до нормального життя.
в іншому випадку Вас запитають.
за що гинули та страждали справжні патріоти?
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25.04.2022 15:31 Ответить
Аби тільки не п#здили гроші.
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25.04.2022 15:32 Ответить
А чому їх повинні не сп#здити? Хіба когось змінили у владі?

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26.04.2022 00:04 Ответить
Перший дерибан пішов...
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25.04.2022 17:52 Ответить
 
 