На восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры Киевщины уже поступило 400 млн грн, - ОП

Киевская область уже получила первую субвенцию в размере 400 миллионов гривен, выделенную на восстановление жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это окна в домах, кровли, уборка, дороги и так далее. Для того, чтобы те здания, которые еще целые, в которых нужно просто, например, вставить окна, мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и жить", - сказал он в комментарии каналу "Киев".





По его словам, в регионе сейчас продолжается быстрое восстановление электроэнергии, водоснабжения, мобильной связи и интернета.

"Мы понимаем, что следующим этапом нужно восстановить дома, которые можно быстро восстановить", - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, как можно подать заявку на возмещение ущерба за разрушенные или поврежденные из-за войны с государством-террористом Россией дома и квартиры. Для этого можно воспользоваться приложением "Дія" или обратиться физически в ЦНАП.

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