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Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Рашисты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, гражданские в результате огня оккупантов не пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

24 апреля 2022 года вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел села Ингулец Криворожского района. В ходе осмотра места событий обнаружены фрагменты вражеских ракет. Также 25 апреля 2022 года оккупантами был произведен обстрел населенного пункта Великая Костромка Криворожского района Днепропетровской области. В результате обстрела повреждено здание сельхозпредприятия.

Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Смотрите: Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТО

Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура 01
Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура 02
Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура 03
Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура 04
Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура 05

обстрел (27366) прокуратура (5020) Днепропетровская область (3997)


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Суки, даже не думайте суваться на Дніпропетровську область. Там вам трьохзначна піzzzда. Здохнете, не сумнівайтесь
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25.04.2022 19:41 Ответить
свинособаки бешенные..
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25.04.2022 19:45 Ответить
правильнее - СВИНОЦАБАКИ...
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25.04.2022 19:53 Ответить
из Высокопилля или Ивановки фигачили. Установки между домами поставили, и даже если в установку свичблейдом зафигачить, то при детонации от хаты и клуни нихера не останется.
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25.04.2022 19:48 Ответить
 
 