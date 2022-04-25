Оккупанты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Рашисты обстреляли Ингулец и Великую Костромку на Днепропетровщине, гражданские в результате огня оккупантов не пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
24 апреля 2022 года вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел села Ингулец Криворожского района. В ходе осмотра места событий обнаружены фрагменты вражеских ракет. Также 25 апреля 2022 года оккупантами был произведен обстрел населенного пункта Великая Костромка Криворожского района Днепропетровской области. В результате обстрела повреждено здание сельхозпредприятия.
Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
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Баритон Саша
показать весь комментарий25.04.2022 19:41 Ответить Мне нравится 8
Вася Шевченко #371210
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