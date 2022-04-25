Российские пропагандисты демонстрируют в Брянске собранные ранее в зоне боевых действий обломки Байрактаров, - Цаплиенко. ФОТО
Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что российские пропагандисты используют обломки Байракторов для обвинения Украины в пожаре в Брянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цаплиенко написал в телеграм-канале.
Он подчеркнул: "Ранее СМИ сообщали, что российские военные получили задачу собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских "Байрактаров" и вертолетов для подобных фотосессий".
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Для кацапів - як деталь НЛО.
ФСБ задержала группу членов запрещенной в России неонацистской организации. Они по заданию СБУ планировали убийство Владимира Соловьёва.
При обысках у них изъяли коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Нашлись также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
После убийства Соловьёва преступники планировали скрыться за рубежом. Сейчас они дают признательные показания.
Чекистам, фабриковавшим этот бред, велели написать подпись неразборчиво. Ну они и написали "Подпись Неразборчива".
Як виявилось, можливо
гряде мобілізація на росиї
А потом соберут их до следующего раза...,что бы имитировать роботу своего ПВО.