Российские пропагандисты демонстрируют в Брянске собранные ранее в зоне боевых действий обломки Байрактаров, - Цаплиенко. ФОТО

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что российские пропагандисты используют обломки Байракторов для обвинения Украины в пожаре в Брянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цаплиенко написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Ранее СМИ сообщали, что российские военные получили задачу собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских "Байрактаров" и вертолетов для подобных фотосессий".

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