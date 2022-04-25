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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Российские пропагандисты демонстрируют в Брянске собранные ранее в зоне боевых действий обломки Байрактаров, - Цаплиенко. ФОТО

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что российские пропагандисты используют обломки Байракторов для обвинения Украины в пожаре в Брянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цаплиенко написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Ранее СМИ сообщали, что российские военные получили задачу собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских "Байрактаров" и вертолетов для подобных фотосессий".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Брянске после взрывов горят сразу две нефтебазы. ВИДЕО

Российские пропагандисты демонстрируют в Брянске собранные ранее в зоне боевых действий обломки Байрактаров, - Цаплиенко 01
Российские пропагандисты демонстрируют в Брянске собранные ранее в зоне боевых действий обломки Байрактаров, - Цаплиенко 02

Брянск (117) пропаганда (3684) фейк (679) Цаплиенко Андрей (36) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+33
Навіть коментувати не хочеться... Фуфло для недоумків
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25.04.2022 20:08
+23
Та хай бояться.. уй їм в сраку.
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25.04.2022 20:08
+17
ни один кацап не усомнится, тем более фото им показали. Они до сих пор у нас ловят Степана Бандеру, которого правда еще путают с Иваном Мазепой, и верят, что у нас детей едят. В чат-рулетку не ходите, если нервы слабые.
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25.04.2022 20:19
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Навіть коментувати не хочеться... Фуфло для недоумків
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25.04.2022 20:08 Ответить
ни один кацап не усомнится, тем более фото им показали. Они до сих пор у нас ловят Степана Бандеру, которого правда еще путают с Иваном Мазепой, и верят, что у нас детей едят. В чат-рулетку не ходите, если нервы слабые.
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25.04.2022 20:19 Ответить
А що коментувати? Що уламки Байрактарів підірвали нафтобази? 😁
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25.04.2022 20:42 Ответить
Та хай бояться.. уй їм в сраку.
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25.04.2022 20:08 Ответить
"розум" в тих раша-дибілів в сраці.....ним і думають...
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25.04.2022 20:22 Ответить
чекаемо брянськ 3-0.
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25.04.2022 20:24 Ответить
Так це добре, вони теж повині жити в страху та жахах,
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25.04.2022 20:09 Ответить
А шо в байрактарі робить роутер? (На першому фото)
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25.04.2022 20:09 Ответить
Що було - те й напхали )))
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25.04.2022 20:58 Ответить
і дійсно що він там робить...Роутер-незрозуміла річ для більшості кацапів....А от касетний магнітофон ніс би набагато більше смислове навантаження
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25.04.2022 21:04 Ответить
на першому фото UJ22 а не юайрактар. Вони з цією фоткую вже місяць носяться
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25.04.2022 21:07 Ответить
Якщо я не помиляюсь це - MikroTik.
Для кацапів - як деталь НЛО.
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25.04.2022 21:11 Ответить
Мікротік і є. Модель hAP lite чи классік.
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25.04.2022 22:21 Ответить
Вони трошки запізненням це повідомили. Факти збору частин зброї зарегістрировані і передані в користування. Хто вирішив,що війна тільки на землі України, назвіть її хоть спец хоть як,війна є війна. Зривайте більше, відпишитесь
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25.04.2022 20:09 Ответить
Депутат Высоцкий об этом ещё пару дней назад сказал
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25.04.2022 20:10 Ответить
я тока не понял,нафига поддельные паспорта? не смогли настоящих достать?

ФСБ задержала группу членов запрещенной в России неонацистской организации. Они по заданию СБУ планировали убийство Владимира Соловьёва.
При обысках у них изъяли коктейли Молотова, пистолеты ПМ, обрез, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Нашлись также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
После убийства Соловьёва преступники планировали скрыться за рубежом. Сейчас они дают признательные показания.
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25.04.2022 20:11 Ответить
Мабуть по вишиванках і шароварах вичислили. А візитки Яроша не знайшли? Погано шукали.
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25.04.2022 20:24 Ответить
там все москвичи были странные диваерсанты
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25.04.2022 22:29 Ответить
Там на відео коктейлі Молотова у пластикових пляшках))))
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25.04.2022 20:32 Ответить
Може справжні паспорти й дістали, а от морди лиця до них - ні. А як зайшлися домальовувати, то така фігня вийшла...
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25.04.2022 21:08 Ответить
нормальна людина кацапа зрозуміти не може.
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26.04.2022 00:26 Ответить
А нам не пох?
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25.04.2022 20:12 Ответить
Да пох, пускай хоть ****** показівают.
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25.04.2022 21:00 Ответить
теперь начинайте "собирать" обломки "риперов" - будете их в Воронеже показывать.
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25.04.2022 20:13 Ответить
Reaper, кстати, до Брянска вполне достанет с территории Украины....
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25.04.2022 20:20 Ответить
Опіздали.
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25.04.2022 20:13 Ответить
Взагалі вже всім пох¥1 що там шизонуті нацисто-рашиссти показують по ТВ!
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25.04.2022 20:14 Ответить
Все пи₴деж! Арестович казав, що ми "байрактари" зробимо, не раніше кінця року! А йому можна довіряти!! Так що це провокація або турків,або азейбаржану!!! А тризуб самі намалювали
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25.04.2022 20:14 Ответить
да и пох
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25.04.2022 20:15 Ответить
А шо так можно было? Та может и еще куда долетит?
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25.04.2022 20:16 Ответить
До Уссурійська, наприклад. 😏
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25.04.2022 20:52 Ответить
До Усусь с Риса не дотягне Це ж біля Китаю.
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25.04.2022 23:40 Ответить
Що за поребриком можуть один уламок показувати 15 разів у різних місцях (як показували 3 черепи Олександра Македонського) - це відомо. Але уламки Байрактара (принаймні від одного) у них таки є, а отже їх таки збивають. На жаль.
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25.04.2022 20:17 Ответить
А ти гадаєш барактари безсмертні?) все збивається. Тим паче там є буки, панцири тощ
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25.04.2022 20:45 Ответить
Про це писали 3 дні назад.Зібрали уламки і готують удар по інфраструктурі. Ну чому кацапи такі
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25.04.2022 20:17 Ответить
И как же Байрактар до Брянска долетел? Так они скоро возле разбомленных домов в Москве разбрасывать куски Байракторов будут.
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25.04.2022 20:17 Ответить
Триста км від Городні до Брянська.... Та якби в нас були б такі бойові Байрактари (чи взагалі такі б існували б)- від севастопольської бухти не залишилось би й сліду!
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25.04.2022 20:27 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 20:20 Ответить
Значить ППО рашки- фуфло галіме.Навіть " Байрактарів" не бачить.Фторая армія ф мірє.🤣🤣🤣
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25.04.2022 20:20 Ответить
та бачать радари ті бпла.але бачити і навести ракету-то троха різні речі.
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25.04.2022 21:06 Ответить
Kадр из видео обыска у "собиравшихся убить Соловьёва". Дарственная надпись на книге. Автора надписи зовут "Подпись Неразборчива".
Чекистам, фабриковавшим этот бред, велели написать подпись неразборчиво. Ну они и написали "Подпись Неразборчива".
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25.04.2022 20:23 Ответить
"на Украине" это распространённое имя, полсела таких. Неразборчива Подпись Степанович.
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25.04.2022 20:29 Ответить
Понятно, что эта акция направлена, чтобы успокоить хрюске. Но выходит так себе. По зомбоящику операция идет по плану, а беспилотники Украины в курской области, две нефтебазы до сих пор!!!! горят. Вроде беспилотники "сбили", по ****** какая-то стремная
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25.04.2022 20:24 Ответить
Москальський піздьож, якщо щось падає то воно робить слід на місці падіння і забруднюється. Показали великі вцілілі частини, ми вже бачили сотні збитих дроніа - там і частини двигуна і дрібні частинки і залишки палива. А на останнє - москалики дайте на експертизу ці уламки в лабораторію, і вам за день скажуть де було іхнє первинне падіння, не здивуюсь якщо це ари підігнали ще з Карабахськоі війни. Такщо руzzкій ппо іді ***** !!
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25.04.2022 20:33 Ответить
Ідіоти, Байрактар не долетів би так далеко...
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25.04.2022 20:34 Ответить
Это гавно съедят причмокивая в зоне действия росТВ...
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25.04.2022 20:35 Ответить
ну шо я могу сказать, отличная работа пво - сбить беспилотник после того как он сделал работу, зачет.
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25.04.2022 20:36 Ответить
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25.04.2022 20:38 Ответить
Предсказуемость рашистов достигла маниакальной фазы
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25.04.2022 20:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bV9PbGxzwEA&t=43s
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25.04.2022 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bV9PbGxzwEA&t=43s
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25.04.2022 20:48 Ответить
Якщо нашими - то ще краще )))
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25.04.2022 20:57 Ответить
Отже російські націоналісти зрозуміли хитрий план Соловьйова знищити расєю! Біда.
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25.04.2022 20:57 Ответить
А тут знавці говорили, що Байрактари неможливо збито...
Як виявилось, можливо
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25.04.2022 20:59 Ответить
воть сирены, дітей эвакуюють - це ж вже було в донецьку перед війной, шось там також самі підірвали кацапи.

гряде мобілізація на росиї
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25.04.2022 21:00 Ответить
На днях розпочнеться - для того весь спектакль.
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25.04.2022 22:48 Ответить
виють сирени дітей зі школи євакуюють - це ж вже було в донецьку перед війною, - відволікали від наступу на КИЇВ. Від чого зараз відволікають своєю солярою? чи мобілізація на росії почалася?
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25.04.2022 21:05 Ответить
На фото внизу посередині - шматок пластикової каністри від мастила
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25.04.2022 21:29 Ответить
*********** скорее всего используют обломки , с целью оправдатся перед своими макаками , мол пво работает...

А потом соберут их до следующего раза...,что бы имитировать роботу своего ПВО.
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25.04.2022 22:06 Ответить
Кацапы готовят повод для всеобщей мобилизации.
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25.04.2022 22:47 Ответить
Росія видала каністру за збитий український "Байрактар": фото

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25.04.2022 23:11 Ответить
Ищут виновных в провале спец операции - войне в Украине. Весь офисный планктон ВС РФ погряз в хищениях. Срыть не смогут, списать на войну - не получается, выкручиваются как могут, палят все, от топлива до самолетов. Флаг им в руки, пусть доказывают сами, что Путин - Ху-ло.
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25.04.2022 23:58 Ответить
 
 