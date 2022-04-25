РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11096 посетителей онлайн
Новости Фото Война
54 123 72

"Во-первых, это красиво": В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов. ФОТОрепортаж

Воины 24 ОМБр имени Короля Даниила уничтожили русских оккупантов в Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, это красиво. Российские наемники отгребли от Королевской бригады под Попасной. Группа "пушечного мяса" из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер") была успешно ликвидирована нашими воинами под Попасной."

20 пакетов сделали наши артиллеристы и добили пехотинцы в стрелковом бою в окрестностях Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже больше 50 дней.

Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле. Удобрения в Попасной, сегодня "газ" в Кременной, решисты, пакетов всем хватит?! Ааа, разве вы их не забираете?!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай о взрыве в Кременной: "Даже в пакеты нечего положить"

Во-первых, это красиво: В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов 01
Во-первых, это красиво: В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов 02
Во-первых, это красиво: В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов 03
Во-первых, это красиво: В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов 04
Во-первых, это красиво: В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов 05
Во-первых, это красиво: В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов 06

24 омб имени князя Данила Галицкого (254) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+91
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21
+85
Да ОЧЕНЬ красиво и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !
показать весь комментарий
25.04.2022 21:20
+33
файно!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ОЧЕНЬ красиво и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !
показать весь комментарий
25.04.2022 21:20 Ответить
на это , можно смотреть вечно.....одно плохо, слишком мало
показать весь комментарий
25.04.2022 21:45 Ответить
Далі буде, не переживайте.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:37 Ответить
это элитные вояки? они в белой форме ползут по чернозему. это идиоты а не вояки.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:45 Ответить
Це зйомка з тепловізором. Вони ще тепленькі...
показать весь комментарий
25.04.2022 23:44 Ответить
розляглись кацапи, як на морі
показать весь комментарий
26.04.2022 00:13 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 21:34 Ответить
Всядо-мазо по-скрепному..
показать весь комментарий
25.04.2022 21:37 Ответить
А у них ещё йух работает? Или уже только оленьим рогом?
показать весь комментарий
25.04.2022 23:04 Ответить
Треба щоб відосик був.Як музику пропоную " Владимир Путин молодец....."😁
показать весь комментарий
25.04.2022 23:43 Ответить
Фу-у-у!!!
показать весь комментарий
26.04.2022 06:16 Ответить
файно!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21 Ответить
24-ка, так тримати!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21 Ответить
Буквой z умерли.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21 Ответить
живопи*дно так ...отдыхают... перед близкой дорогой в ад !!!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:21 Ответить
О, это уже 5 новость с этого окопа. Какое-то несчастливое место для орков
показать весь комментарий
25.04.2022 21:22 Ответить
дивитись на трупи раша-фашистів можна безкінечно... казково-солодкі миті....
показать весь комментарий
25.04.2022 21:23 Ответить
Красивий пейзаж)
показать весь комментарий
25.04.2022 21:23 Ответить
Не гарно, а дуже гарно.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:24 Ответить
Відпрацьована куча гівна.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:24 Ответить
Приємно бачити мертвих орків
показать весь комментарий
25.04.2022 21:24 Ответить
Так і не побачать унітаз, життя прожити для гною
показать весь комментарий
25.04.2022 21:24 Ответить
Слава Україні! Смерть кацапам!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:25 Ответить
Ехали на сафари на хАхлов, но что то пошло не так. Слава ВСУ!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:26 Ответить
а получилось сафари на сорокасемихромосомную орчину

https://www.youtube.com/watch?v=CIACAna0bts
показать весь комментарий
25.04.2022 22:04 Ответить
Ані усталі і прілєглі отдохнуть
показать весь комментарий
25.04.2022 21:26 Ответить
"Архітектори перемог України"
https://www.youtube.com/watch?v=_dqSLIAjXcc

показать весь комментарий
25.04.2022 21:26 Ответить
Поточили нашу землю...
Дерашизований шашіль.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:27 Ответить
Красота то какая! Лепота)))
показать весь комментарий
25.04.2022 21:27 Ответить
Молодці ! В англійській мові є дуже влучна фраза -larger than life. Це якраз про наших Героїв.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:27 Ответить
Якісь вони змучені )
показать весь комментарий
25.04.2022 21:27 Ответить
Щось багатенько снарядів прилетіло, та кажуть на кожного кацапа по стільки вистачить)
показать весь комментарий
25.04.2022 21:28 Ответить
Пакет "Граду"- 40 шт. Поклали практично ідеально. Кілька снарядів так взагалі в окоп
показать весь комментарий
25.04.2022 21:44 Ответить
Це міномет...
показать весь комментарий
25.04.2022 22:39 Ответить
Яка краса!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:28 Ответить
Дійсно красиво. Файно "ландшафтні дизайнери" попрацювали, з вогником.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:29 Ответить
Очень живописно. Отличная поздравительная открытка.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:30 Ответить
********* жить
показать весь комментарий
25.04.2022 21:31 Ответить
"Налетай, торопись, покупай живопись!"
показать весь комментарий
25.04.2022 21:31 Ответить
Оккупанта, которому жена говорила предохраняться, насилуя украинок, взяли в плен



руцкий оккупант, которого сюпруга призывала насиловать украинских женщин, попал в плен.!!! Защитники Украины поймали его под городом Изюм в Харьковской области.
Еще две недели назад СБУ опубликовала перехват разговора этого долбня со своей курицей. Она разрешила ему насиловать украинок, но призвала предохраняться и ничего ей не рассказывать об этом. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?"
Позже журналисты узнали подробности об этой горе-семье.
Твари сами родом из орловской области рф, но несколько лет назад переехали к морю, в Крым. Оккупанта зовут Роман Быковский, ему 27 лет. После прохождения срочной службы он пошел служить по контракту.

(как думаете : какое - левое или правое - надо послать жене? чтоб засушила и в альбом положила))))
показать весь комментарий
25.04.2022 21:33 Ответить
Он был в госпитале в Крыму когда дозвонились к нему. Как его в плен могли взять.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:45 Ответить
залатали и на ноль в качестве орчьего говна
показать весь комментарий
25.04.2022 22:05 Ответить
Прийди у его самки спроси. Она говорила что он уже здоров и на передовой.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:35 Ответить
обидва.....і хер теж.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:51 Ответить
А что,яйца можно засушить?
показать весь комментарий
25.04.2022 21:52 Ответить
обидва)
показать весь комментарий
25.04.2022 22:27 Ответить
По правде его бы кастрировать тупым ножом. Но можно и гуманно посадить лет на 15.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:07 Ответить
краще ковбаску відіслати
моторчик вставить і ............
показать весь комментарий
26.04.2022 00:16 Ответить
Там соняхи ростимуть. Там спокій буде.…
показать весь комментарий
25.04.2022 21:33 Ответить
🤗
показать весь комментарий
25.04.2022 21:35 Ответить
поховали москаля край дороги
видно руки, видно ноги,
видно роги
показать весь комментарий
25.04.2022 21:37 Ответить
s/поховали/закопали/g
показать весь комментарий
25.04.2022 21:48 Ответить
Поховли москаля , як собаку,
видно ноги , видно роги .,видно сраку.
показать весь комментарий
19.05.2022 22:26 Ответить
гарно гній розкиданий
показать весь комментарий
25.04.2022 21:38 Ответить
Зажурилися пацани і заснули
показать весь комментарий
25.04.2022 21:38 Ответить
Это шедевр!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:39 Ответить
Как би нюхают цвети. Самиє человєчниє из человєков.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:40 Ответить
Угу. Ходи тепер , збирай це лайно, кудись закопуй. Анігіліровались би вже якось, чішо, одоробли кацапські..
показать весь комментарий
25.04.2022 21:41 Ответить
естетична насолода!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:42 Ответить
Кучненько артилерія почала бити. Або щось із-за поребрика, ******* і наворочене... Красота.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:03 Ответить
А вы с какой целью интересуетесь???
показать весь комментарий
25.04.2022 22:34 Ответить
А вы с какой целью интересуетесь?
показать весь комментарий
25.04.2022 22:36 Ответить
Шикарные фотки
показать весь комментарий
25.04.2022 22:24 Ответить
Споглядання на ніч зображень закатруплених кацапів дарує українцям спокійний та здоровий сон.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:47 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
26.04.2022 00:03 Ответить
Смерть оркам! Слава Україні!
показать весь комментарий
26.04.2022 07:08 Ответить
Как куропатки на поле
показать весь комментарий
26.04.2022 08:07 Ответить
Мабуть перед тим вони хором співали "А я лягу прилягу, край гастінца старога..."
показать весь комментарий
26.04.2022 18:16 Ответить
Оце єдино правильні дії! Ніяких полонених і поранених. Все просто і красіво...
показать весь комментарий
19.05.2022 22:50 Ответить
 
 