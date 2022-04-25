"Во-первых, это красиво": В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов. ФОТОрепортаж

Воины 24 ОМБр имени Короля Даниила уничтожили русских оккупантов в Луганской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, это красиво. Российские наемники отгребли от Королевской бригады под Попасной. Группа "пушечного мяса" из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер") была успешно ликвидирована нашими воинами под Попасной."

20 пакетов сделали наши артиллеристы и добили пехотинцы в стрелковом бою в окрестностях Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже больше 50 дней.

Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле. Удобрения в Попасной, сегодня "газ" в Кременной, решисты, пакетов всем хватит?! Ааа, разве вы их не забираете?!", - говорится в сообщении.

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