"Во-первых, это красиво": В Луганской области воины 24-й ОМБр уничтожили два десятка рашистов. ФОТОрепортаж
Воины 24 ОМБр имени Короля Даниила уничтожили русских оккупантов в Луганской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, это красиво. Российские наемники отгребли от Королевской бригады под Попасной. Группа "пушечного мяса" из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер") была успешно ликвидирована нашими воинами под Попасной."
20 пакетов сделали наши артиллеристы и добили пехотинцы в стрелковом бою в окрестностях Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже больше 50 дней.
Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле. Удобрения в Попасной, сегодня "газ" в Кременной, решисты, пакетов всем хватит?! Ааа, разве вы их не забираете?!", - говорится в сообщении.
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Дерашизований шашіль.
руцкий оккупант, которого сюпруга призывала насиловать украинских женщин, попал в плен.!!! Защитники Украины поймали его под городом Изюм в Харьковской области.
Еще две недели назад СБУ опубликовала перехват разговора этого долбня со своей курицей. Она разрешила ему насиловать украинок, но призвала предохраняться и ничего ей не рассказывать об этом. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?"
Позже журналисты узнали подробности об этой горе-семье.
Твари сами родом из орловской области рф, но несколько лет назад переехали к морю, в Крым. Оккупанта зовут Роман Быковский, ему 27 лет. После прохождения срочной службы он пошел служить по контракту.
(как думаете : какое - левое или правое - надо послать жене? чтоб засушила и в альбом положила))))
моторчик вставить і ............
видно руки, видно ноги,
видно роги
видно ноги , видно роги .,видно сраку.
Героям слава!!!