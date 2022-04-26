Спецназовцы Нацгвардии посадили вражеский дрон, благодаря которому удалось ликвидировать ДРГ оккупантов. ФОТО

Спецназовцам Национальной гвардии Украины удалось посадить вражеский дрон. Его информация помогла ликвидировать ДРГ оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников", - рассказал он.

Геращенко отметил, что дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.

"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон, и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - добавил советник министра.

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