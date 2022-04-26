РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9832 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
23 322 24

Спецназовцы Нацгвардии посадили вражеский дрон, благодаря которому удалось ликвидировать ДРГ оккупантов. ФОТО

Спецназовцам Национальной гвардии Украины удалось посадить вражеский дрон. Его информация помогла ликвидировать ДРГ оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников", - рассказал он.

Геращенко отметил, что дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.

Спецназовцы Нацгвардии посадили вражеский дрон, благодаря которому удалось ликвидировать ДРГ оккупантов 01

"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон, и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - добавил советник министра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Производитель дронов Switchblade компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и научит ими пользоваться. ВИДЕО


Спецназовцы Нацгвардии посадили вражеский дрон, благодаря которому удалось ликвидировать ДРГ оккупантов 02

армия РФ (19387) Нацгвардия рф (48) дроны (3980)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Спецпризначенцям Нацгвардії України-респект...
показать весь комментарий
26.04.2022 10:13
+23
Кокошнік не знімай! Бо воші поперескакують в щі!
показать весь комментарий
26.04.2022 10:31
+22
Долбойожику, всі "укропи" вимерзли без вашого газу ще взимку 2014-2015 року. Кому ти це пишеш? Своїй алкогольній галюцінації?
показать весь комментарий
26.04.2022 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спецпризначенцям Нацгвардії України-респект...
показать весь комментарий
26.04.2022 10:13 Ответить
якийсь китайський дрон з аліекспресс...хоча ймовірно все ж краще анало говнетов.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:14 Ответить
Нужно было загрузить его взрывчаткой и дать команду "Домой". Есть такая функция.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:15 Ответить
так і зробили , китайці допомогли
показать весь комментарий
26.04.2022 10:49 Ответить
Нужно было загрузить его взрывчаткой и дать команду "Домой". Есть такая функция.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:16 Ответить
так и крейсер чмоскву не видно
показать весь комментарий
26.04.2022 10:24 Ответить
русская дуня, тебе за кораблем. причем, быстро и молча
показать весь комментарий
26.04.2022 10:28 Ответить
Долбойожику, всі "укропи" вимерзли без вашого газу ще взимку 2014-2015 року. Кому ти це пишеш? Своїй алкогольній галюцінації?
показать весь комментарий
26.04.2022 10:29 Ответить
Лапотнік , в ютубі повно цього відео, зі збитими літаками та гелікоптерами. Вибачаюсь, я забув , у вас доступу до ютубу нема. І взагалі це український сайт, так шо швидко с'їбався звідси.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:30 Ответить
Кокошнік не знімай! Бо воші поперескакують в щі!
показать весь комментарий
26.04.2022 10:31 Ответить
Козломорда приказка- щі хоч йух полощі. Це коли воші вже попадали і козломорде їх йухом виловлює бо рукожопе. Так з'явились **********.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:49 Ответить
вафлист, любуйся одним из сотен тысяч фото:
показать весь комментарий
26.04.2022 10:41 Ответить
маша, твоя истерика смешнее тувинских чмошных героев)
показать весь комментарий
26.04.2022 10:31 Ответить
Заблудился свинопёсик?
Очередь за сахаром в другой стороне
показать весь комментарий
26.04.2022 10:47 Ответить
******* ты сорокасемихромосомный, дроны такого вида издают очень много шума, и нужно быть имбицылом с погонялом "Президент Кевенський Славоуханьський" чтобы не услышать его и не вычислить над головой.
Реально - популяция мственно-отсалых дегенератов
показать весь комментарий
26.04.2022 11:01 Ответить
лучше садить бомбордировщики су с крылатыми торпедами
показать весь комментарий
26.04.2022 10:30 Ответить
с крылатыми мопедами
показать весь комментарий
26.04.2022 10:36 Ответить
Панове, треба заблокувати цю мерзоту https://www.youtube.com/watch?v=weHVcGTiESU
показать весь комментарий
26.04.2022 11:07 Ответить
как так может быть 34 тыс просмотров и 46 тыс лайков
показать весь комментарий
26.04.2022 11:34 Ответить
Форму би вони вдягнули статутну, спецназ, бо так і до біди недалеко...
показать весь комментарий
26.04.2022 11:34 Ответить
Великолепно.
показать весь комментарий
26.04.2022 12:19 Ответить
 
 