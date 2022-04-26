Утром в Приднестровье прогремели два взрыва. Взорваны башни связи, которые ретранслировали радио Российской Федерации. ФОТО

Сегодня утром на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. Предварительно сообщается о двух взорванных башнях связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на novostipmr.com.

По данным пресс-центра МВД, первый взрыв прогремел в 6:40, второй – в 7:05.

По состоянию на 9:00 известно, что из строя выведены две мощнейшие антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио Российской Федерации. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.





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