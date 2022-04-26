Утром в Приднестровье прогремели два взрыва. Взорваны башни связи, которые ретранслировали радио Российской Федерации. ФОТО
Сегодня утром на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. Предварительно сообщается о двух взорванных башнях связи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на novostipmr.com.
По данным пресс-центра МВД, первый взрыв прогремел в 6:40, второй – в 7:05.
По состоянию на 9:00 известно, что из строя выведены две мощнейшие антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио Российской Федерации. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.
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Об этом, как пишет https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/26/7138407/ "Европейская правда" , он заявил в эфире Times Radio, его цитирует https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/26/russia-ukraine-war-ukraine-foreign-minister-says-moscow-senses-defeat-us-set-to-host-talks-in-germany-on-arming-kyiv-live The Guardian .
"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну.
Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил министр.
Он добавил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".
А то в нас 2 місяці розганяється "ні-ні-ні, не треба стріляти бодай за метр поза кордоном України, бо рашка це за привід використає". В ідіотів не відстрелює, що рашка зробить що хоче і коли хоче, створивши самостійно будь-які приводи. А нам - своє робити.
Бо може нам ще й кацапів не дуже швидко вбивати та території не дуже відбивати - а то рашка це за привід використає, створить собі фейковий обстріл села під бєлогордом...
Проблема ПМР повинна бути вирішена урядом Молдови. Мені навіть байдуже на якісь там "міжнародні норми", згідно яких Україна ніби буде "загарбником" на пмр-щіни. Реальна проблема в тому, що той, хто завоює цю ПМР, повинен буде її забезпечувати на період окупації, демілітаризації та денацифікації. Там немає нічого, окрім однієї електростанції - вони живуть виключно з кремлівських дотацій та контрабанди. Населення - на 80% - утриманці режиму: пенсіонери, інваліди, родини заробітчан. Там практично зруйноване сільське господарство і точно зруйновані навіть залишки перероблюючих виробництв (консервні заводи тощо) - маю родичів, можу називати об'єкти поштучно десятками.
Тож нащо Україні їх зараз завойовувати, а потім роками годувати?!? Зараз припиняється їхнє фінансування з рашки - самі побіжать до уряду Молдови домовлятися...
Ви там обережніше , кацапи ,, газ все таки !! .