После взрывов в Приднестровье на выезд на подконтрольную Молдове территорию образовались автомобильные очереди. ВИДЕО+ФОТО

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

На распространяемых в сети фото видны пробки на выезде с территории непризнанной республики.

Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников. Такое объяснение предоставил подконтрольный де-факто властям так называемой "республики" "Первый приднестровский канал".

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Еще одно объяснение де-факто властей – более детальная проверка автомобилей.

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