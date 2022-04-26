После взрывов в Приднестровье на выезд на подконтрольную Молдове территорию образовались автомобильные очереди. ВИДЕО+ФОТО
После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
На распространяемых в сети фото видны пробки на выезде с территории непризнанной республики.
Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников. Такое объяснение предоставил подконтрольный де-факто властям так называемой "республики" "Первый приднестровский канал".
Еще одно объяснение де-факто властей – более детальная проверка автомобилей.
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У тебя есть один выход - обратиться к Украине с просьбой ввести войска для защиты Республики Молдова!
Другой вариант - ********* в Румынию под зонтик НАТО.
У половини - Молдови, України. Є навіть Румунії.
Зараз позвалюють з ПМР, і нікому буде захищати "молодую республику"...