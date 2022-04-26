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После взрывов в Приднестровье на выезд на подконтрольную Молдове территорию образовались автомобильные очереди. ВИДЕО+ФОТО

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

На распространяемых в сети фото видны пробки на выезде с территории непризнанной республики.

Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников. Такое объяснение предоставил подконтрольный де-факто властям так называемой "республики" "Первый приднестровский канал".

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После взрывов в Приднестровье на выезд на подконтрольную Молдове территорию образовались автомобильные очереди 01

Еще одно объяснение де-факто властей – более детальная проверка автомобилей.

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После взрывов в Приднестровье на выезд на подконтрольную Молдове территорию образовались автомобильные очереди 02

взрыв (6775) Молдова (1876) очередь (250) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+50
Уверен, кацапня и вата в первых рядах бежит.
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26.04.2022 12:15
+36
а чого це вони, а хто захищати рєпубліку от американо-бандеровців буде? куди зібралися дристровці
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26.04.2022 12:23
+35
тікають від мобілізації....
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26.04.2022 12:18
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Уверен, кацапня и вата в первых рядах бежит.
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26.04.2022 12:15 Ответить
В мешок попадешь, обратно не вернешься...Лучше сбежать.
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26.04.2022 12:16 Ответить
І що ополчєнці пмр приїдуть з заробітків в Одесі і будуть воювати? Не віриться в це
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26.04.2022 12:18 Ответить
тікають від мобілізації....
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26.04.2022 12:18 Ответить
Правильно, треба тікати.
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26.04.2022 12:19 Ответить
Цирк какой-то,можно подумать молдаване проснулись наконец.
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26.04.2022 12:19 Ответить
Теперь вышка "Першого придністровського каналу", пожалуйста.
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26.04.2022 12:21 Ответить
как ******* по свиноте - начала визжать и *********
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26.04.2022 12:21 Ответить
Майя Санду!
У тебя есть один выход - обратиться к Украине с просьбой ввести войска для защиты Республики Молдова!
Другой вариант - ********* в Румынию под зонтик НАТО.
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26.04.2022 12:22 Ответить
Масові заведення ДРГ на територію Молдови.
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26.04.2022 12:23 Ответить
а чого це вони, а хто захищати рєпубліку от американо-бандеровців буде? куди зібралися дристровці
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26.04.2022 12:23 Ответить
сепарня везде гадкая и мерзкая, нужно всегда освобождать территорию, а не думать о сепарах, они всегда предадут.
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26.04.2022 12:28 Ответить
А шо такое, что случилось?
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26.04.2022 12:29 Ответить
А когда эти сбежит, там кто то живой кроме собак и котов останется?
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26.04.2022 12:32 Ответить
Чуваки, які сторожили артсклади в с.Колбасная. Один батальйон...
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26.04.2022 12:56 Ответить
ну вот эти наверное могут продать остатки по низкой цене. если они конечно нужны.
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26.04.2022 14:08 Ответить
Не бажають бути мобілізованими до "армії асвабадітелей"
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26.04.2022 12:41 Ответить
В Придністров'ї у всіх 2-3 паспорти.
У половини - Молдови, України. Є навіть Румунії.
Зараз позвалюють з ПМР, і нікому буде захищати "молодую республику"...
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26.04.2022 12:58 Ответить
Дутенпули завжди були опущями. За що взагалі можна спілкуватися зі своїми ворогами? Хочя українці в цьому сенсі не кращі за них"наші люди на Донбасі та Криму"
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26.04.2022 12:54 Ответить
Молдовани дурні, кіть будуть оту біомасу пускати. Фашисти з масквабада прийдуть їх "спасать".
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26.04.2022 16:23 Ответить
те, чьи права вознамерился защищать *****, ногами проголосовали за то, откуда они видят угрозу, и где им от неё искать спасение
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26.04.2022 21:24 Ответить
Не пускать ,они так хотели Приднестровье,что урвали кусок територии у Молдовы.Пусть идут защищать теперь,"Грады" их ждут
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26.04.2022 22:53 Ответить
 
 