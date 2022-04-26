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Сегодня в Днепре простятся с воином Иваном Бущуком, героически погибшим в бою с оккупантами. ФОТО

Официальная информация для тех, кто хочет проститься с воином Иваном Бущуком, героически погибшим в бою с московскими оккупантами.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"Сегодня в 16:00, прощание с нашим Ваней в больнице Мечникова в городе Днепр (морг).

– 16.30 забираем тело и отвозим его в село Карабиновку, Днепропетровская область, где родился и жил Ваня. Чтобы в последний раз он переночевал дома.

Желающие присоединяйтесь к автомобильной колонне.

– Завтра, 27 апреля, 11 час – Чин прощания с Воином Иваном в селе Карабиновка, Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

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Также желающих просят помочь семье Ивана: "возможно, кто-то не сможет приехать на похороны, вот банковская карта Бущука Александра - отца нашего Иванка - 5457 0822 7535 2347".

"Друзья, Ваня заслужил, чтобы Вы нашли свободное время и простились с ним!" – призвал журналист.

Сегодня в Днепре простятся с воином Иваном Бущуком, героически погибшим в бою с оккупантами 01

смерть (9232) Ухман Михаил (236)


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Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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26.04.2022 12:50 Ответить
в глаза мне стыдно этим парням смотреть.....
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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26.04.2022 12:56 Ответить
Спи,земляче... Ти зробив для України все,що міг. Ми переможемо в помстимося !
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26.04.2022 13:00 Ответить
Слава Герою!
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26.04.2022 13:01 Ответить
Світла Пам'ять Нашому Герою та щирі співчуття близьким та родині !

Сумуємо ....😪😪😪
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26.04.2022 13:04 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.04.2022 13:06 Ответить
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26.04.2022 13:09 Ответить
Таке приємне світле обличчя...Спи спокійно,друже.
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26.04.2022 13:24 Ответить
Svitla Pam'yat'...
Geroi ne vmirayut' !
Frieden in Ruhe...
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26.04.2022 16:28 Ответить
 
 