Войска РФ нанесли ракетные авиационные удары по Авдеевке. На Марьинском направлении ВСУ отбили попытку наступления оккупантов, - Кириленко. ФОТО

Россияне продолжают целенаправленно стрелять по гражданским и уничтожать критическую инфраструктуру Донбасса.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, в Авдеевке российские войска нанесли ракетные авиационные удары по городу. Пострадали Центральная городская больница, школа, жилые многоэтажки.

"Стабильно напряжено на Марьинском направлении: Вооруженные силы Украины отбили очередную попытку наступления российских оккупационных войск. Вместо этого россияне обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества. Ремонтники сразу приступили к восстановлению и в настоящее время электроснабжение уже удалось восстановить", - отмечает глава региона.

Он также отмечает, что сегодня обстрелы продолжаются практически по всей линии фронта. В настоящее время известно о по меньшей мере 2 погибших гражданских - в Нью-Йорке и Майском, а также о 6 раненых (в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане).

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