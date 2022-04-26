В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА. ФОТО

Под завалами в Попасной погибли три человека, одна женщина выжила.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, очень тяжелая ситуация в Попасной. Уличные бои в городе продолжаются. Также враг дистанционно стреляет из тяжелого вооружения. По жилищному сектору постоянно "работает" авиация.

"Местные, находящиеся ближе к линии боя, уже не имеют возможности выходить на улицу. Люди остаются в подвалах. А это тоже опасно. Орки попали в здание, в подвале которого находились жители. В результате обстрела дом загорелся, а затем обрушился, заблокировав укрытие. Погибли три человека, одна женщина выжила", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 26 апреля из Луганщины эвакуировано 95 мирных жителей, - Гайдай. ФОТО





