В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА. ФОТО
Под завалами в Попасной погибли три человека, одна женщина выжила.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, очень тяжелая ситуация в Попасной. Уличные бои в городе продолжаются. Также враг дистанционно стреляет из тяжелого вооружения. По жилищному сектору постоянно "работает" авиация.
"Местные, находящиеся ближе к линии боя, уже не имеют возможности выходить на улицу. Люди остаются в подвалах. А это тоже опасно. Орки попали в здание, в подвале которого находились жители. В результате обстрела дом загорелся, а затем обрушился, заблокировав укрытие. Погибли три человека, одна женщина выжила", - говорится в сообщении.
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