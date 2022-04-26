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В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА. ФОТО

Под завалами в Попасной погибли три человека, одна женщина выжила.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, очень тяжелая ситуация в Попасной. Уличные бои в городе продолжаются. Также враг дистанционно стреляет из тяжелого вооружения. По жилищному сектору постоянно "работает" авиация.

"Местные, находящиеся ближе к линии боя, уже не имеют возможности выходить на улицу. Люди остаются в подвалах. А это тоже опасно. Орки попали в здание, в подвале которого находились жители. В результате обстрела дом загорелся, а затем обрушился, заблокировав укрытие.  Погибли три человека, одна женщина выжила", - говорится в сообщении.

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В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА 01
В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА 02
В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА 03

Автор: 

обстрел (27379) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Господи, Боже наш, допоможи нашим захисникам та всім нужденним українцям.
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26.04.2022 13:22 Ответить
Не хочу бути злослівним,це все дуже сумно,але на 100% ті цивільні,які після тижнів вмовляння на колінах не виїхали,просто чекають на асвабадітєлєй і русскій мір.Іншого пояснення нема.
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26.04.2022 13:28 Ответить
Теж так думаю, думають що у кацапів бомби з інтелектом і не впадуть на запутінців
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26.04.2022 13:32 Ответить
Ну тоді можна почекати поки прийдуть і знищать людей та їхню худобу.
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26.04.2022 13:45 Ответить
отаке мае бути з кожним населеним пунктом расеї а з маскви зробити те що вони створили з Маріуполем
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26.04.2022 13:40 Ответить
Как бы это прискорбно не было, это трагедия и естественный отбор. Скука, это не прилет в зафронтовую полосу, это *****, фронт который на тебя ползет!!!! Какого хера там сидеть? Ехать некуда и т.д., можно подумать все кто сорвался с своего места имеют хорошие места для того чтоб пересидеть!
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26.04.2022 14:07 Ответить
интересно, как-то усилить подвалы вообще реально, чтобы при несильном авиа- ракетном- ударе таки выдержало, а не сложилось?
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26.04.2022 15:05 Ответить
 
 